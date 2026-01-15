สุดจะทน “จ๋าย ไททศมิตร” ตั้งคำถาม ‘ถ้าพระราม 2 สร้างเสร็จ ใครกล้าขึ้นบ้าง?’ หลังเหตุเครนถล่ม
“จ๋าย ไททศมิตร” ออกมาโพสต์ตั้งคำถามสุดเดือดแทนประชาชน “ถ้าพระราม 2 สร้างเสร็จ กล้าขึ้นไหม?” ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่น หลังเกิดเหตุเครนถล่ม
อย่างที่ทราบว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (15 มกราคม) เกิดเหตุการณ์เครนก่อสร้างทางยกระดับพระราม 2 ถล่มร่วงลงมา จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และถือเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น นอกจากนี้ การก่อสร้างทางยกระดับพระราม 2 นั้นใช้เวลาสร้างมาอย่างยาวนาน แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก
ล่าสุด “อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี” หรือ “จ๋าย ไททศมิตร” นักร้องหนุ่มขวัญใจชาวไทย อดรนทนไม่ไหว ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยคำถามว่า “พระราม 2 ถ้าสร้างเสร็จ มึงกล้าขึ้นปะ? แล้วมันควรสร้างต่อหรือทำอะไรกับมันดี ? อยากฟังความเห็นครับ ?”
เรียกว่าทันทีที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามากดไลก์ รวมไปถึงคอมเมนต์อีกเกือบ 1,000 ครั้ง และนี่คือส่วนหนึ่งของความเห็นชาวเน็ตในโพส์ดังกล่าว
“จะอยู่ถึงมันเสร็จไหมพี่ อีกกี่ชาติจะเสร็จ5555”
“ทำนาน ขนาดนี้ เเข็งเเรง ครับ ผมอยู่พระราม2”
“ขับรถอ้อมๆหน่อย ไกลหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตดีกว่าพี่”
“จะสร้างเสร็จปีไหนคะพี่”
“คำถามที่มีคำตอบอยู่แล้ว”
อ้างอิง : Facebook Itkron Pungkiatrussamee
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: