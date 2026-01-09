ข่าว

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 13:42 น.
ตลาดน้ำดัง โขกค่าอาหารโหด ไข่เจียว 400 ข้าวผัดไข่ 1,400 บาท นักท่องเที่ยวถึงกับช็อก เผยแพงกว่าภูเก็ตอีก ลั่นไม่ไปซ้ำแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก อีซ้อขยี้ข่าว : อีซ้อ ได้เปิดเผยเรื่องราวจากนักท่องเที่ยวรายหนึ่ง ที่เดินทางไปพักผ่อน ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยระบุว่า “เจ้าของโพสต์ไปทริปตลาดน้ำดำเนินสะดวกเจอราคาค่าอาหารถึงกับช็อค ไข่เจียวธรรมดา 400 ข้าวผัดไข่ จานใหญ่ 1,400 ทั้งที่มีแค่ไข่กับผัก ไม่มีเนื้อสัตว์ ปริมาณที่เห็นประเมินแล้วไม่น่าเกิน 600

เจ้าของโพสต์เผย ปัจจุบันกินอยู่ภูเก็ต ยังไม่เคยเจอไข่เจียวราคาแรงขนาดนี้ ของแพงพอถูไถได้ถ้าอร่อย แต่ร้านนี้คือ “ไม่ผ่านทุกอย่าง” ยิ่งเจ็บใจเมื่อคนขับเรือแนะนำว่าอร่อยที่สุด สุดท้ายสิ่งที่กินได้มากสุดคือ ไข่เจียว ตั้งแต่ค่าเรือ ของฝาก ยันอาหาร ราคาชวนอึ้ง ญาติๆ บอกไม่เป็นไร แต่เจ้าตัวขอเก็บความรู้สึกนี้ไว้เป็นบทเรียน และคงไม่คิดกลับไปซ้ำอีก”

จานไข่เจียวราคา 400 บาทที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
FB/ อีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ

จากโพสต์ดังกล่าว ได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย อาทิ “โอ้โห แพงแบบมากๆ” , “ขายแพงๆ กัน ถ้าวันไหน ไม่มีลูกค้า อย่ามาร้องไห้แงๆ นะจ้ะ อย่าหง่องแหง่งๆ นะจ้ะ” , “สคบ. ต้องเข้าด่วน ไม่เข็ดนะ ตลาดนี้” , “เดี๋ยวร้านก็ออกมาแถเอง ไม่ต้องห่วง เค้ามีเหตุผลทุกอย่าง ตลาดนี้เคยแวะไปเที่ยวครั้งเดียวเข็ด ไม่ไปอีกเลย”

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการขายสินค้าและค่าบริการที่แพงเกินจริงในตลาดน้ำดำเนินสะดวกนั้น มักจะมีให้เห็นเป็นประเด็นอยู่เรื่อย ๆ โดยล่าสุดของกรณี คัลแลน พี่จอง ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ที่ถูกเจ้าของร้านเสื้อผ้าพยายามเสนอขายยัดเยียดเสื้อและกางเกงราคาแพงเกินจริง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยมาแล้ว

