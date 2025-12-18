เศรษฐกิจ

กรุงเทพฯ ยืน 1 เมืองนักท่องเที่ยวมากสุด ปี 2568 ทะลุ 30 ล้านคน ทิ้งห่างฮ่องกง-ลอนดอน

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 09:27 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 09:30 น.
77
กรุงเทพ คว้าแชมป์เมืองท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลก ปี 2568

คนไทยยืดอกภูมิใจ! กรุงเทพฯ คว้าแชมป์ที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลก ปี 2568 กวาดนักท่องเที่ยวทะลุ 30 ล้านคน แซงฮ่องกง-ลอนดอน การันตีสตรีทฟู้ดรสเด็ดและเสน่ห์วัฒนธรรม

ข่าวดีสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยส่งท้ายปี เพราะมหานครแห่งรอยยิ้ม กรุงเทพมหานคร ยังคงรักษามนต์เสน่ห์และแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้อย่างแข็งแกร่งจนสามารถคว้าตำแหน่ง เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลก ประจำปี 2568 ไปครองได้สำเร็จ

จากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของ Euromonitor International บริษัทสำรวจข้อมูลทางการตลาดระดับโลก ในรายงาน Top 100 City Destinations Index 2025 ระบุชัดเจนว่า กรุงเทพฯ คือจุดหมายปลายทางที่ฮอตที่สุดในปีนี้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนได้สูงถึง 30.3 ล้านคน ทิ้งห่างอันดับ 2 และ 3 อย่างขาดลอย

ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เกิดจากส่วนผสมที่ลงตัวของความเป็นไทยที่ดึงดูดใจชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น สวรรค์แห่งสตรีทฟู้ด ด้วยรสชาติอาหารที่จัดจ้าน หลากหลาย และหาทานได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งวัฒนธรรมที่งดงาม วัดวาอารามที่วิจิตรตระการตาและวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมแหล่งช้อปปิ้งครบวงจร ตั้งแต่ตลาดนัดจตุจักรไปจนถึงห้างสรรพสินค้าหรูระดับโลก

เปิดโผ 10 อันดับเมืองยอดนิยมของโลก ปี 2025

ในปีนี้เมืองท่องเที่ยวจากฝั่งเอเชียและยุโรปยังคงขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือด แต่กรุงเทพฯ ก็สามารถยืนหนึ่งเหนือคู่แข่งสำคัญอย่างฮ่องกงและลอนดอนได้

1. กรุงเทพมหานคร (ไทย) จำนวน 30.3 ล้านคน

2. ฮ่องกง จำนวน 23.2 ล้านคน

3. ลอนดอน (อังกฤษ) จำนวน 22.7 ล้านคน

4. มาเก๊า จำนวน 20.4 ล้านคน

5. อิสตันบูล (ตุรกี) จำนวน 19.7 ล้านคน

6. ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) จำนวน 19.5 ล้านคน

7. เมกกะ (ซาอุดีอาระเบีย) จำนวน 18.7 ล้านคน

8. อันตัลยา (ตุรกี) จำนวน 18.6 ล้านคน

9. ปารีส (ฝรั่งเศส) จำนวน 18.3 ล้านคน

10. กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) จำนวน 17.3 ล้านคน

ตัวเลขเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่า แม้การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกจะดุเดือดเพียงใด แต่เสน่ห์ของกรุงเทพฯ ก็ยังคงเป็นทีเด็ดที่มัดใจนักเดินทางทั่วโลกไว้อย่างอยู่หมัด ใครที่ยังไม่ได้มาสัมผัสบอกเลยว่าพลาดของดีระดับโลกไปแล้ว!

ข้อมูลจาก : กรุงเทพมหานคร

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

