ข่าวการเมือง

ด่วน วิเชียร ชัยสถาพร สว.คนดัง ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง 10 ปี มีลักษณะต้องห้าม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 15:24 น.
111

ศาลฎีกา มีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง “วิเชียร ชัยสถาพร” 10 ปี ส่งผลพ้นเก้าอี้ สว. หลัง กกต. ยื่นคำร้องปมมีลักษณะต้องห้าม – จูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ

วันที่ 15 มกราคม 2569 นางไข่มุกด์ ปอพานิชกรณ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ลงนามในประกาศศาลฎีกา เรื่อง แจ้งคำสั่งศาลฎีกา มีเนื้อหาว่า ด้วยคดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ ลต สว 10/2568 หมายเลขคดีแดงที่ ลต สว 1/2569 ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายวิเชียร ชัยสถาพร ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาฯ (ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง)

ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายวิเชียร ชัยสถาพร ผู้คัดค้าน เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2569

ในขณะนี้ นายวิเชียร ชัยสถาพร ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในกลุ่มที่ 16 (สายศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา) ได้สิ้นสภาพการเป็น สว. แล้ว ส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองลำดับที่ 1 ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง สว. แทน

สำหรับที่มาของคดีนี้ เริ่มจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า นายวิเชียร ชัยสถาพร (ผู้ถูกร้อง) ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศในกลุ่ม 16 หมายเลข 109 ได้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง สว. (พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561) โดยมีรายละเอียดข้อกล่าวหาดังนี้

ข้อกล่าวหาที่ 1 ลงสมัครทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ คือนายวิเชียรลงสมัครเป็น สว. ทั้งที่รู้ตัวดีว่าตนเองมีลักษณะต้องห้าม (ห้ามลงสมัคร) เนื่องจากเคยมีคดีที่ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วว่ามีความผิดตามกฎหมายการพนัน ในฐานะเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก และมีความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งการกระทำนี้ถือว่าผิดกฎหมายเลือก สว. มาตรา 14 (12) และมาตรา 74

ข้อกล่าวหาที่ 2 หลอกลวงหรือจูงใจเพื่อหวังคะแนนเสียง คือนายวิเชียรได้ทำการหลอกลวง หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ หรือความรู้ความสามารถ หรือกระทำการจูงใจในลักษณะการซื้อเสียง เพื่อโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิเลือกเทคะแนนให้ตนเอง (หรือแกล้งไม่ให้ลงคะแนนให้คนอื่น) ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเลือก สว. มาตรา 77 (4)

หลังจาก กกต. ได้ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว จึงมีคำสั่งให้ยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบดำ/ใบแดง) ของนายวิเชียร ชัยสถาพร ตามข้อกฎหมายที่ระบุไว้ พร้อมกันนี้ ยังให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายวิเชียร ในความผิดตามข้อกล่าวหาที่ 2 (เฉพาะประเด็นที่ 3) ส่วนข้อกล่าวหาที่ 1 และข้อกล่าวหาที่ 2 (ในประเด็นที่ 1 และ 2) นั้น กกต. มีมติให้ยกคำร้อง (ไม่เอาผิดในส่วนนี้)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สส.ประชาชน ร่ายยาว ทำไมพรรคไม่รู้ สส.มีหมายจับ แย้ม 2 หมายรอรับแรงกระแทก ข่าวการเมือง

สส.ประชาชน ร่ายยาว ทำไมพรรคไม่รู้ สส.มีหมายจับ แย้ม 2 หมายรอรับแรงกระแทก

18 วินาที ที่แล้ว
อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม. บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม.

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน วิเชียร ชัยสถาพร สว.คนดัง ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง 10 ปี มีลักษณะต้องห้าม

53 นาที ที่แล้ว
รายชื่อ 17 ผู้สมัคร สส. แพร่ 3 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แพร่ ครบทุกเขต 17 คน เบอร์เลือกตั้ง 69 แนะวิธีเช็กสิทธิออนไลน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ปวิน” เผย “พรรคส้ม” อาจโดนอีกอย่างน้อย 3 เคส เกี่ยวทุนเทาเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก ข่าว

รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักจดทะเบียน 1 วัน เสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟเสียชีวิต ข่าว

สาวไทย-หนุ่มเกาหลี ดับสลดเหยื่อเครนถล่ม จดทะเบียนได้ 1 วัน พี่ชายสาปแช่งความสะเพร่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยทูตสหรัฐฯ ไม่สบายใจโดนเหมา ระงับออกวีซ่าพำนักถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ จ่อพักโทษ “ทักษิณ” เดือน พ.ค. เข้าเงื่อนไขจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ ข่าว

สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รมว.คมนาคม สั่งยุติการก่อสร้างทางยกระดับทั่วประเทศ หลังเครนก่อสร้างถล่ม 2 วันติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท.สงกรานต์ เตชะณรงค์ สวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศ ทำสาวๆ ใจเต้นผิดจังหวะ บันเทิง

สงกรานต์ เตชะณรงค์ สวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศ ทำสาวๆ ใจเต้นผิดจังหวะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ เผยถ้าเป็นนายกฯ จะสร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคาร ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ผุดไอเดียล้ำ สร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคาร ยันไม่ได้เลอะเทอะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโชคดี วุ่นเรื่องที่บ้าน ไม่ได้ขึ้นรถไฟสีคิ้ว รอดอันตรายเหตุเครนถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกประชุม 3 โมงเย็น เอาผิดบริษัทรับเหมา เครนถล่มสองวันติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสงคราม เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสงคราม เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่ากลัวมาก ชายแข็งแรงดี แค่นกพิราบเกาะหลังคา สูดสปอร์ราเข้าปอดจนป่วย ข่าว

น่ากลัวมาก ชายแข็งแรงดี แค่นกพิราบเกาะหลังคา สูดสปอร์ราเข้าปอดจนป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล &quot;ครูบาบุญชุ่ม&quot; พิธีสืบชะตาหลวง จับตาเลขอายุ เลขเด็ด 17/1/69 Line News

เลขมงคล “ครูบาบุญชุ่ม” พิธีสืบชะตาหลวง จับตาเลขอายุ เลขเด็ด 17/1/69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน ข่าวต่างประเทศ

อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริชชี่ อรเณศ เปิดใจครั้งแรก หลังเลิก ก็อต อิทธิพัทธ์ ลั่น &quot;แม้รักจบแต่ได้ตัวตนเดิมกลับมา&quot; บันเทิง

ริชชี่ อรเณศ เปิดใจครั้งแรก หลังเลิก ก็อต อิทธิพัทธ์ ลั่น “แม้รักจบแต่ได้ตัวตนเดิมกลับมา”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” แง้มส้มยังมี “รายที่ 3” เอี่ยวพนันออนไลน์ อัดลูกพรรคยังดูแลไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ตฤณห์ ขอพูดตรงๆ เครนถล่ม 2 วันติด ชาวเน็ตเห็นด้วย แห่กดไลก์เป็นหมื่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เจี๊ยบ อมรัตน์” ชี้ทีมคัดเลือก สส.พรรคส้ม ควรรับผิดชอบ เผยมีคนเคยแจ้งแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก น้อมรับทุกคำด่า-เสียดสี หลัง สส.พรรคประชาชนถูกจับ ข่าวการเมือง

ไอซ์ น้อมรับทุกคำด่า ลั่น จัดมาได้เลย หลังผู้สมัคร สส.พรรคส้มถูกจับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 15:24 น.
111
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม.

อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม.

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
คู่รักจดทะเบียน 1 วัน เสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟเสียชีวิต

สาวไทย-หนุ่มเกาหลี ดับสลดเหยื่อเครนถล่ม จดทะเบียนได้ 1 วัน พี่ชายสาปแช่งความสะเพร่า

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
Back to top button