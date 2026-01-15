ด่วน วิเชียร ชัยสถาพร สว.คนดัง ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง 10 ปี มีลักษณะต้องห้าม
ศาลฎีกา มีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง “วิเชียร ชัยสถาพร” 10 ปี ส่งผลพ้นเก้าอี้ สว. หลัง กกต. ยื่นคำร้องปมมีลักษณะต้องห้าม – จูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ
วันที่ 15 มกราคม 2569 นางไข่มุกด์ ปอพานิชกรณ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ลงนามในประกาศศาลฎีกา เรื่อง แจ้งคำสั่งศาลฎีกา มีเนื้อหาว่า ด้วยคดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ ลต สว 10/2568 หมายเลขคดีแดงที่ ลต สว 1/2569 ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายวิเชียร ชัยสถาพร ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาฯ (ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง)
ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายวิเชียร ชัยสถาพร ผู้คัดค้าน เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2569
ในขณะนี้ นายวิเชียร ชัยสถาพร ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในกลุ่มที่ 16 (สายศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา) ได้สิ้นสภาพการเป็น สว. แล้ว ส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองลำดับที่ 1 ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง สว. แทน
สำหรับที่มาของคดีนี้ เริ่มจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า นายวิเชียร ชัยสถาพร (ผู้ถูกร้อง) ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศในกลุ่ม 16 หมายเลข 109 ได้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง สว. (พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561) โดยมีรายละเอียดข้อกล่าวหาดังนี้
ข้อกล่าวหาที่ 1 ลงสมัครทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ คือนายวิเชียรลงสมัครเป็น สว. ทั้งที่รู้ตัวดีว่าตนเองมีลักษณะต้องห้าม (ห้ามลงสมัคร) เนื่องจากเคยมีคดีที่ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วว่ามีความผิดตามกฎหมายการพนัน ในฐานะเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก และมีความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งการกระทำนี้ถือว่าผิดกฎหมายเลือก สว. มาตรา 14 (12) และมาตรา 74
ข้อกล่าวหาที่ 2 หลอกลวงหรือจูงใจเพื่อหวังคะแนนเสียง คือนายวิเชียรได้ทำการหลอกลวง หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ หรือความรู้ความสามารถ หรือกระทำการจูงใจในลักษณะการซื้อเสียง เพื่อโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิเลือกเทคะแนนให้ตนเอง (หรือแกล้งไม่ให้ลงคะแนนให้คนอื่น) ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเลือก สว. มาตรา 77 (4)
หลังจาก กกต. ได้ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว จึงมีคำสั่งให้ยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบดำ/ใบแดง) ของนายวิเชียร ชัยสถาพร ตามข้อกฎหมายที่ระบุไว้ พร้อมกันนี้ ยังให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายวิเชียร ในความผิดตามข้อกล่าวหาที่ 2 (เฉพาะประเด็นที่ 3) ส่วนข้อกล่าวหาที่ 1 และข้อกล่าวหาที่ 2 (ในประเด็นที่ 1 และ 2) นั้น กกต. มีมติให้ยกคำร้อง (ไม่เอาผิดในส่วนนี้)
