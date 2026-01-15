เปิดนาทีจับกุม “รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ผิดพนันออนไลน์
เปิดนาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เข้าจับกุม รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ผิดพนันออนไลน์และฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.3 และ บก.สอท.4 ได้ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 196/69 ลง 13 ม.ค. 2569 1 รายคือ นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ อายุ 32 ปี ผู้สมัคร สส.ตาก ของพรรคประชาชน ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบฯฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน
โดย บช.สอท. ได้มอบหมายให้ บก.สอท.3 และ บก.สอท.4 ทำการสืบสวนเว็บพนันออนไลน์ ชื่อเว็บ nakarin789 บก.สอท.3 และ บก.สอท.4 จึงได้ทำการสืบสวน ทดลองเล่นฯ จนได้บัญชีที่ผูกหน้าเว็บฯ และบัญชีจ่าย เป็นบัญชีธนาคาร ชื่อ นายสมโภชน์ (สงวนนามสกุล) (จับกุมแล้ว)
จึงได้ขยายผลเส้นทางการเงิน จนพบเครือข่ายบัญชีพัก ชื่อบัญชี น.ส.กาญจนา (สงวนนามสกุล) (จับกุมแล้ว) และมีการโอนไปยังบัญชี ผู้รับประโยชน์ ชื่อบัญชี นายรัชต์พงศ์ (ผู้ต้องหาในคดีนี้) จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน เสนอขออนุมัติศาล ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวม 6 คน สามารถจับกุมได้แล้ว จำนวน 4 คน (รวมผู้ต้องหาในคดีนี้) เหลืออีก 2 คน (เป็นผู้ว่าจ้างเปิดบัญชีทั้งสองคน) อยู่ระหว่างการสืบสวนจับกุม สามารถจับกุมได้ที่บ้านพัก ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม
