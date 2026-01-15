พรรคประชาชน งานเข้า! ส่งคนใหม่แทนไม่ได้แล้ว หลัง “รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส.ตาก ถูกจับ
สนามเลือกตั้ง สส. จังหวัดตาก พรรคประชาชนต้องเผชิญวิกฤตสูญเสียพื้นที่หาเสียงในโค้งสุดท้าย เท้ง หัวหน้าพรรคออกมายอมรับสภาพว่า ไม่สามารถส่งผู้สมัครลงแทนได้ทัน หลังผู้สมัครตัวจริงถูกจับกุมข้อหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์
คืบหน้ากรณี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ “เท้ง” หัวหน้าพรรคประชาชน ได้เปิดแถลงข่าว นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. เขต 2 จังหวัดตาก ของพรรค ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ควบคุมตัวในข้อหาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์
นายณัฐพงษ์ ยืนยันหนักแน่นว่า พรรคประชาชนมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ยอมรับและต่อต้านพฤติกรรมสีเทาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต ยาเสพติด ค้ามนุษย์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือเว็บพนัน หากบุคลากรของพรรคเข้าไปเกี่ยวข้อง พรรคจะ “ไม่ปกป้อง และไม่ปกปิด” โดยเด็ดขาด ขอให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตนเองตามกฎหมาย
หัวหน้าพรรคประชาชนยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนายรัชต์พงศ์เข้ามาที่พรรค ซึ่งทางคณะกรรมการวินัยได้พยายามตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนกับอำนาจการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ผลการตรวจสอบในตอนนั้นยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน จนกระทั่งมาเกิดเหตุจับกุมดังกล่าว
ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคได้เดินทางไปรอนายรัชต์พงศ์ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าตัว หากพบข้อมูลเพิ่มเติมก็จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยพรรคอย่างได้สัดส่วนทันที
วิกฤตเลือกตั้งตาก เขต 2 หาคนแทนไม่ทันแล้ว
นายณัฐพงษ์ ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้พรรค “ไม่สามารถหาตัวผู้สมัครคนอื่นมาลงแทนในเขตนี้ได้” ซึ่งเท่ากับว่าพรรคประชาชนอาจจะเสียโอกาสในการชิงเก้าอี้ สส. ในเขต 2 จังหวัดตาก ไปโดยปริยายสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้
ในช่วงท้าย นายณัฐพงษ์ ได้ฝากข้อเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่รัฐ ขอให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม โดยเน้นย้ำว่า “ต้องตรวจสอบผู้สมัครหรือนักการเมืองทุกพรรค ทุกสีเสื้อ อย่างเท่าเทียมกัน” หากพบพยานหลักฐานว่าใครพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมาย ก็ขอให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด ไม่ใช่จ้องเล่นงานเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
