กรมราชทัณฑ์ จ่อพักโทษ “ทักษิณ” เดือน พ.ค. เข้าเงื่อนไขจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 13:55 น.
กรมราชทัณฑ์ จ่อพักโทษ ทักษิณ ชินวัตร ในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังนายทักษิณเข้าเงื่อนไขจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 หรือเป็นระยะเวลา 8 เดือน

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากกรมราชทัณฑ์ว่า กรณีการปรับเลื่อนชั้นผู้ต้องขังเด็ดขาดของนายทักษิณ นั้น ปกติเรือนจำทัณฑสถาน จะปรับเลื่อนชั้นปีละ 4 ครั้ง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562

ประกอบด้วย เดือน มี.ค. เดือน เม.ย. เดือน ส.ค. และเดือน ธ.ค. ซึ่งผู้ต้องขังในแต่รายที่จะได้รับพิจารณาปรับเลื่อนชั้น จะต้องมีใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการประพฤติตนระหว่างถูกคุมขัง การบำเพ็ญประโยชน์ และประกอบกับจำนวนโทษคดี การรับโทษจำคุกมาแล้วระยะเท่าใด เป็นต้น

แต่กรณีการเลื่อนชั้นของนายทักษิณ เนื่องด้วยนายทักษิณ ถูกคำสั่งศาลฎีกาฯ บังคับโทษ 1 ปี และถูกนำตัวเข้าคุมขังเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2568 ซึ่งในรอบการปรับเลื่อนชั้นตามกฎกระทรวงฯ ในรอบเดือน ส.ค.68 และเดือน ธ.ค.68 ที่ผ่านมา นายทักษิณ ไม่ทันรอบการพิจารณา จึงยังไม่ได้ปรับเลื่อนชั้นจากชั้นกลางเป็นชั้นดี

อย่างไรก็ตาม กรณีของนายทักษิณ อาจไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับเลื่อนชั้น เนื่องจากเงื่อนไขคุณสมบัติของโครงการพักการลงโทษทั่วไป ในกรณีที่นายทักษิณ มีโทษ 1 ปี ซึ่งจะผ่านเกณฑ์ได้รับการพิจารณาพักโทษ คือ ต้องรับโทษจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 หรือคุมขังมาแล้ว 8 เดือน ดังนั้น เวลา 8 เดือนดังกล่าว นายทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ ตรงกับเดือน พ.ค. 2569

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

