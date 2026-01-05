ข่าว

“น้องไปป์” ลูก “ยิ่งลักษณ์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ครั้งแรก ชมคุณลุงเป็นนักสู้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 14:34 น.
63
แฟ้มภาพ

น้องไปป์ ลูกชายของยิ่งลักษณ์ เผยกับผู้สื่อข่าว หลังเข้าเยี่ยม ทักษิณ ครั้งแรก ชมคุณลุงเป็นนักสู้ พร้อมฝากความคิดถึงจากแม่มาให้

จากกรณีที่ นายศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือน้องไปป์ อายุ 23 ปี บุตรชายเพียงคนเดียวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหญิง ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรก

โดยผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ น้องไปป์ ภายหลังจากเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยเจ้าตัวกล่าวว่าจากการเข้าเยี่ยม คุณลุงก็ได้สอบถามตนว่าคุณแม่ เป็นอย่างไรบ้าง เพราะวันนี้ตนถือเป็นตัวแทนคุณแม่ และก็ได้คุยกับคุณลุงเรื่องการเรียน และคุณแม่ก็ได้ฝากความคิดถึง ความห่วงใยมายังคุณลุงอีกด้วย

นอกจากนี้ ในเรื่องของคำอวยพรปีใหม่ คุณลุงยังได้อวยพรขอให้ตนและครอบครัวมีความสุข และยังบอกให้ตนสู้ ๆ ในเรื่องการเรียน

เมื่อถามว่าจากการเข้าไปเยี่ยมนายทักษิณ ส่วนตัวมีความเป็นห่วงอย่างไรบ้าง โดย นายศุภเสกข์ กล่าวว่า ด้วยความที่ตนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน อย่างไรก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้ว ซึ่งคุณลุงเป็นคนเข้มแข็ง มีความเป็นนักสู้ และเท่าที่เห็นเราก็เป็นห่วงคุณลุงทุกอย่างอยู่แล้ว แต่คุณลุงเป็นนักสู้จริง ๆ

โดยในวันนี้นอกจากนายศุภเสกข์แล้ว ยังมีนายพานทองแท้ ชินวัตร หรือโอ๊ค บุตรชายคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือติ๊ก ภรรยาของนายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของ นายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือพงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา บุตรเขยนายทักษิณ ชินวัตร และนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณร่วมเดินทางมาด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE เทคโนโลยี

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

3 นาที ที่แล้ว
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก ข่าว

สรุปดราม่าผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

12 นาที ที่แล้ว
หมอเจด เตือนภัยเงียบ มะเร็งลำไส้ ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

15 นาที ที่แล้ว
กสถ. เผย &quot;สอบท้องถิ่น 2568&quot; ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ ข่าว

“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

31 นาที ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือนค้นพบแชทผัวทหารคุยกับครูสาว ข่าว

สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”

36 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลไทยเฮ โค้ชปาร์ค ต่อสัญญาคุมทีมชาติ ยาวถึง 2027

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“น้องไปป์” ลูก “ยิ่งลักษณ์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ครั้งแรก ชมคุณลุงเป็นนักสู้

42 นาที ที่แล้ว
&quot;บักบอย&quot; อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้ ข่าว

“บักบอย” อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้

58 นาที ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ &quot;ครูสาว&quot; นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่ ข่าว

เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. มอบของขวัญช่วงปีใหม่ ข่าว

ไวรัลตาร้อน ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. ถมของขวัญ-เงินสด 8 หมื่น โบนัสจุก ๆ รับปีใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “มุนินทร์” อดีตคณบดีนิติ มธ. ดันนั่งเก้าอี้ รมว.ยุติธรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันซองกี นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี บันเทิง

ดาวดับลับฟ้า “อันซองกี” นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ส่งสำนวนเอาผิด “บิ๊กโจ๊ก” ปมสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นจบคดีเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

11 มกราคม 69 วันเลือกตั้ง อบต. ไม่มีล่วงหน้า คนไทยต้องกลับท้องถิ่น ไปใช้สิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ภาพออกกำลังกาย ข่าวดารา

ภาพล่าสุด โดม ปกรณ์ ลัม อวดลุคหล่อ-หน้าตาสดใส พร้อมแคปชั่นเด็ด หลังดราม่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น? พบศพชายปริศนาใน “ดิสนีย์เวิลด์” รายที่ 6 รับต้นปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขตเลือกตั้ง 2569 ทั้ง 77 จังหวัด 400 เขต เช็กเลย ได้ สส.กี่คน ข่าวการเมือง

เขตเลือกตั้ง 2569 ทั้ง 77 จังหวัด 400 เขต เช็กเลย ได้ สส.กี่คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พีระพันธุ์ เปิดตัวเครื่องประหารหัวพยัคฆ์ เดินหน้าดันนโยบายประหารคนชั่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไทย จับตาสถานการณ์น้ำมันโลก หลังสหรัฐฯ เข้าจัดการน้ำมันเวเนซุเอลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานวิจัยยืนยัน ฟันผุ แปรงฟันไม่สะอาด ทำ &quot;หัวใจวายเฉียบพลัน&quot; ได้ สุขภาพและการแพทย์

งานวิจัยยืนยัน ฟันผุ แปรงฟันไม่สะอาด ทำ “หัวใจวายเฉียบพลัน” ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bret Hanna-Shuford&quot; ดาวดังจาก Wicked เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหายากในวัย 46 ปี บันเทิง

อาลัย ดาราดัง ละคร Wicked เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหายาก อายุเพียง 46 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม. ข่าว

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว ข่าว

นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 14:34 น.
63
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
หมอเจด เตือนภัยเงียบ มะเร็งลำไส้ ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569

วอลเลย์บอลไทยเฮ โค้ชปาร์ค ต่อสัญญาคุมทีมชาติ ยาวถึง 2027

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ &quot;ครูสาว&quot; นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่

เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button