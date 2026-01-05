“น้องไปป์” ลูก “ยิ่งลักษณ์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ครั้งแรก ชมคุณลุงเป็นนักสู้
น้องไปป์ ลูกชายของยิ่งลักษณ์ เผยกับผู้สื่อข่าว หลังเข้าเยี่ยม ทักษิณ ครั้งแรก ชมคุณลุงเป็นนักสู้ พร้อมฝากความคิดถึงจากแม่มาให้
จากกรณีที่ นายศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือน้องไปป์ อายุ 23 ปี บุตรชายเพียงคนเดียวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหญิง ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรก
โดยผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ น้องไปป์ ภายหลังจากเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยเจ้าตัวกล่าวว่าจากการเข้าเยี่ยม คุณลุงก็ได้สอบถามตนว่าคุณแม่ เป็นอย่างไรบ้าง เพราะวันนี้ตนถือเป็นตัวแทนคุณแม่ และก็ได้คุยกับคุณลุงเรื่องการเรียน และคุณแม่ก็ได้ฝากความคิดถึง ความห่วงใยมายังคุณลุงอีกด้วย
นอกจากนี้ ในเรื่องของคำอวยพรปีใหม่ คุณลุงยังได้อวยพรขอให้ตนและครอบครัวมีความสุข และยังบอกให้ตนสู้ ๆ ในเรื่องการเรียน
เมื่อถามว่าจากการเข้าไปเยี่ยมนายทักษิณ ส่วนตัวมีความเป็นห่วงอย่างไรบ้าง โดย นายศุภเสกข์ กล่าวว่า ด้วยความที่ตนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน อย่างไรก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้ว ซึ่งคุณลุงเป็นคนเข้มแข็ง มีความเป็นนักสู้ และเท่าที่เห็นเราก็เป็นห่วงคุณลุงทุกอย่างอยู่แล้ว แต่คุณลุงเป็นนักสู้จริง ๆ
โดยในวันนี้นอกจากนายศุภเสกข์แล้ว ยังมีนายพานทองแท้ ชินวัตร หรือโอ๊ค บุตรชายคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือติ๊ก ภรรยาของนายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของ นายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือพงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา บุตรเขยนายทักษิณ ชินวัตร และนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณร่วมเดินทางมาด้วย
