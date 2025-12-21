ย้อนคำทำนาย ทักษิณ ตึก 25 ชั้นปอยเปตที่ถูกโดรนบอมบ์ คือรังแก๊งคอลฯ ที่เคยถูกชี้เป้าเมื่อปีก่อน
เพจ Drama-addict ขุดอดีต จำได้ไหม? “ทักษิณ” เคยปราศรัยลั่นจะกวาดล้าง ชี้พิกัดตึกนรกปอยเปต ก่อนวันนี้โดนถล่มเละ คาดฝีมือเขมรสร้างสถานการณ์หรือหักหลังกันเอง
จากกรณีเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ อาคารสูง 25 ชั้น ในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ถูกโดรนปริศนาติดวัตถุระเบิดพุ่งเข้าชนจนเกิดความเสียหายต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจ โดยเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับคำปราศรัยในอดีตของ นายทักษิณ ชินวัตร ระบุว่า ตึกที่เกิดเหตุระเบิดนี้ แท้จริงแล้วคือตึกเดียวกับที่ นายทักษิณ เคยพูดถึงเมื่อปีที่แล้ว ระหว่างขึ้นเวทีปราศรัยช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่
ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งไทย-กัมพูชา โดยในตอนนั้น นายทักษิณได้ประกาศนโยบายจะกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้หมดไป พร้อมชี้พิกัดชัดเจนว่า คอลเซ็นเตอร์ เวลานี้มันอยู่ที่เขมร อยู่ตึก 25 ชั้น แถวปอยเปต
ในเวลานั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยก็ได้ออกมารับลูกและยืนยันผลการสอบสวนว่า ตึกดังกล่าวเป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ของบัญชีม้าและแก๊งคอลเซ็นเตอร์จริง แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนกลับไม่มีความคืบหน้าในการปราบปราม ตึกดังกล่าวยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ ส่วนตัวนายทักษิณเองปัจจุบันก็ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้ว
จนกระทั่งเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้น และนำมาสู่เหตุการณ์โดรนถล่มตึกดังกล่าวเมื่อวานนี้และวันนี้ โดยทาง Drama-addict วิเคราะห์สาเหตุความเป็นไปได้ว่า อาจจะเป็นการ “สร้างสถานการณ์” ของฝั่งกัมพูชาเอง หรือไม่ก็เป็น “แก๊งคอลเซ็นเตอร์หักเหลี่ยมเล่นงานกันเอง”
อย่างไรก็ตาม ทางเพจทิ้งท้ายว่า ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากอะไร แต่นับเป็นเรื่องดีที่ “ตึกนรก” แห่งนี้ได้รับความเสียหาย เพราะสถานที่แห่งนี้คือจุดเริ่มต้นที่สร้างความฉิบหายและความเดือดร้อนให้กับคนไทยและเหยื่อทั่วโลกมาอย่างมหาศาล
