“อิ๊งค์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ฝากข้อความถึงพรรค ขอให้ทุกคนสามัคคีกัน
แพทองธาร เข้าเยี่ยม ทักษิณ หลังครบกำหนดคุมขัง 4 เดือน เผยพ่อฝากข้อความถึงพรรค ขอให้ทุกคนสามัคคีกัน ย้ำความสามัคคีสำคัญที่สุด
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อิ๊งค์ พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ ปอ สามี เป็นตัวแทนครอบครัว รวมถึง นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัว เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำคลองเปรม
โดยหลังการเข้าเยี่ยม น.ส.แพทองธาร ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เป็นวันที่ ครบกำหนดคุมขัง 4 เดือนพอดี ส่วนเรื่องการเมืองนั้น บิดาได้ฝากข้อความถึงสมาชิกพรรค โดยขอให้ทุกคนรักษาความสามัคคี ไม่อยากให้มีความขัดแย้งหรือทะเลาะกัน เพราะความสามัคคีถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ส่วนกรณีที่จะมีการให้เด็กเข้าเยี่ยมใกล้ชิดในวันที่ 11 ม.ค. ซึ่งตรงกับทางราชทัณฑ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติทางครอบครัวชินวัตรจะใช้สิทธิ์หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ขณะนี้ทางครอบครัวยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
นายวิญญัติ ทนายความ เปิดเผยว่า การเข้าเยี่ยมใกล้ชิดในวันที่ 11 มกราคมนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นจองสิทธิ์ พร้อมขอบคุณทางเรือนจำที่จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับบุตรหลานของผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยผู้ต้องขังที่ไม่กระทำผิดวินัย
รวมถึงนายทักษิณ จะมีสิทธิ์เข้าเยี่ยมในวันที่ 11 มกราคม แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย ส่วนกรณีหลานของนายทักษิณจะเข้าเยี่ยมใกล้ชิดหรือไม่ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากมีหลานหลายคน และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ ทางทนายความจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
