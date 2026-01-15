ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยทูตสหรัฐฯ ไม่สบายใจโดนเหมา ระงับออกวีซ่าพำนักถาวร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 14:05 น.
สีหศักดิ์ คุยกับทูตสหรัฐฯ หลังกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศระงับออกวีซ่าพำนักถาวร รวม 75 ประเทศ ชี้ไทยกับสหรัฐฯมีความสัมพันธ์ที่ดี

จากกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สั่งระงับการออกวีซ่าแบบพำนักถาวร ให้กับประชาชนจาก 75 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 21 ม.ค. ที่จะถึงนี้ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า วันนี้ได้เชิญอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มาพบหารือพูดคุย เพื่อรับทราบรายละเอียดข้อมูล ซึ่งอุปทูตสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า ตนเองยังไม่มีข้อมูลทั้งหมด และพยายามหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

นาย สีหศักดิ์ กล่าวต่อว่า การระงับวีซ่านี้ เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ไปอยู่ถาวร ไปอยู่ในระยะยาว หรือ บุคคลที่มุ่งหวังจะมีสัญชาติอเมริกันต่อไป ดังนั้น นักเดินทาง นักธุรกิจ นักศึกษา ไม่เกี่ยว ขอให้เข้าใจตรงนี้ และการระงับดังกล่าวไม่ได้ประกาศถาวรต่อเนื่อง แต่เพื่อขอดูกระบวนการ ดูสถานการณ์ในภาพรวม ซึ่งเหตุผลที่มีการประกาศนี้ เนื่องจากสหรัฐฯมองว่า งบประมาณสำหรับดูแลบุคคลเหล่านี้ที่หลายคนต้องพึ่งระบบสวัสดิการของอเมริกัน ทำให้ไปแย่งงบประมาณที่จะไปดูแลในส่วนของคนอเมริกัน ซึ่งตนเองได้ขอบคุณอุปทูตสหรัฐอเมริกาที่ได้มาชี้แจง และจะหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

ขณะเดียวกัน ตนเองยังได้แสดงความกังวล และไม่สบายใจไปว่า การจะเหมารวมทุกประเทศใน 75 ประเทศนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ประเทศไทยไม่ได้เหมือนกับหลายประเทศในกลุ่มดังกล่าว เหตุใดถึงไม่คุยกับแต่ละประเทศเป็นรายๆ ไป และคนไทยที่อยู่ในอเมริกันที่อยู่แบบผิดกฎหมาฎหมายอาจไม่เยอะ หากเทียบกับบางประเทศ และมีบางประเทศที่อาจจะมีปัญหามากกว่าไทยถึงไม่อยู่ในลิสต์ ซึ่งคนไทยที่อยู่ในอเมริกาหลายคนประกอบอาชีพสุจริต ทำงานในสาขาต่างๆ รวมถึงมีการเปิดร้านอาหาร ถือเป็นการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปที่สหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้จึงสงสัยว่า เหตุผลที่การประกาศนี้เป็นเพราะอะไรกันแน่ ที่ประกาศแบบเหมารวม ซึ่งตรงนี้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดความกระจ่าง เพราะขณะนี้มีการส่งสัญญาณที่ปิดในเรื่องของความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ เพราะผู้ช่วย รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯเพิ่งมาเยือนไทย และบอกว่า จากนี้เราต้องเดินหน้าความสัมพันธ์

ซึ่งไทย – สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่พิเศษ เป็นพันธมิตรที่ยาวนานที่สุดของสหรัฐในภูมิภาค เหตุใดไทยถึงไปอยู่ในลิสต์นี้ และมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเหล่านี้ ซึ่งอุปทูตสหรัฐอเมริกาก็เข้าใจ และความจริงแล้วต้องมองในภาพรวม เพราะจริง ๆ แล้ว มีบริษัทไทย ที่ไปลงทุนในอเมริกา สร้างงานเป็นหมื่นงานให้กับคนอเมริกัน และหลังจากนี้ภายใต้ข้อตกลงที่เรากำลังเจรจาเรื่องภาษีการค้า เราจะลงทุนมากขึ้น ซื้อสินค้ามากขึ้น

ดังนั้น สิ่งที่ทำคุ้มหรือไม่กับความรู้สึกของคนไทย สวนทางกับนโยบายที่กำลังเดินหน้าหรือไม่ เพราะฉะนั้น ภายในรัฐบางสหรัฐคงต้องไปคุยกันเอง เพื่อให้มีทิศทางเดียวกัน และการที่เชิญอุปทูตสหรัฐอเมริกามาพูดคุยวันนี้ เพราะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจของคนไทย เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของประเทศไทย ว่า ทำไมถึงได้รับการปฏิบัติแบบนี้ และหลังจากนี้ขอให้รอฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

