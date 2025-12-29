ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 10:33 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 10:33 น.
87

อนุทิน เผย สีหศักดิ์ เข้าพูดคุยกับ หวัง อี้ รมว.ต่างประเทศจีน ทิศทางดี เผยไทยได้รับข้อเสนอช่วยเหลือค่าเสียหายสงคราม 20 ล้านเหมือนกัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติราชการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา และ จ.อำนาจเจริญ โดยย้ำว่า 72 ชม. ตามข้อตกลงการลงนามร่วมหยุดยิง 72 ชั่วโมง จะครบกำหนดวันพรุ่งนี้ (30 ธ.ค.) เวลา 12.00 น. และได้รับรายงานจากฝ่ายความมั่นคง ว่าสถานการณ์ทั่วไปเรียบร้อยดี

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ยังคงพบโดรนบินอยู่ในหลายพื้นที่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลา เพียงแต่ขณะนี้ต่างฝ่ายต่างหยุดยิง ลดระดับความรุนแรงลงไปเป็นศูนย์ ในเรื่องของการโจมตีซึ่งกันและกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้มีการป้องกันหรือเตรียมพร้อมใดๆ

เมื่อถามถึงการที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เดินทางไปพบ นายหวัง อี้ รมว.ต่างประเทศจีน เพื่อหารือทวิภาคีเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ท่านไปตั้งแต่ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่ผ่านมาแล้ว ได้รับรายงานว่า การพูดคุย เป็นไปด้วยดี และเมื่อสักครู่เพิ่งวางสาย และจะเริ่มพูดคุยกับฝ่ายรมว.ต่างประเทศ ของ ฝ่ายกัมพูชา

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ทางจีนจะให้เงินช่วยเหลือกัมพูชา ในเรื่องความเสียหายจากสงคราม 20 ล้านหยวน นายกฯ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงคือ ไทยก็ได้รับข้อเสนอนี้ด้วย ซึ่งทางการจีนแจ้งมา ส่วนไทยจะรับข้อเสนอหรือไม่ ต้องรอ นายสีหศักดิ์ กลับมาพิจารณาร่วมกัน

“ในโซเชียลก็บอกว่า ไหนบอกจีนเป็นกลาง ทำไมดูแลแต่ประเทศกัมพูชา ไม่เห็นดูแลประเทศไทย ผมถึงบอกว่า ต้องฟังข่าวจากทางราชการ เพราะตอนนี้ก็มีข่าววิเคราะห์อะไรเต็มไปหมด จึงขอให้ยึดข่าวจากทางราชการเป็นหลัก” นายกฯ กล่าว

เมื่อถามว่า ทางการจีน ได้ตั้งเงื่อนไขกับไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เงื่อนไขก็ต้องรอ นายสีหศักดิ์กลับมาหารือ แต่คงเป็นเรื่องของการช่วยเหลือความเสียหายกับทั้งประชาชน และทรัพย์สิน

เมื่อถามย้ำว่า การพูดคุยวันนี้ระหว่าง นายสีหศักดิ์ กับ นายหวัง อี้ จะมีการตกลงอะไรร่วมกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบ รอให้เขาคุยกันเรียบร้อยก่อน แต่คงเป็นเรื่องการพูดคุยแนวทางที่จะปฏิบัติต่อไป ตอนนี้เราเหลืออยู่ระดับทูต และระดับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชิงการทูต เราเหลือเพียงเจ้าหน้าที่เฝ้าสถานทูตไว้เท่านั้น ส่วนจะขยับการดำเนินการด้านความสัมพันธ์อย่างไรต้องใช้เวลา และมีขั้นตอน ตอนนี้เราเน้นเรื่องของการสร้างความมั่นใจการหยุดยิง 72 ชม. จะผ่านไปทีละขั้น

เมื่อถามว่า การเดินทางกลับบ้านของประชาชนในศูนย์อพยพจะกลับได้ 100 % เลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า กำลังทยอยกลับ ในส่วนที่ทางการเห็นว่า มีความปลอดภัย ยกตัวอย่างที่ จ.บุรีรัมย์ ผู้อพยพจากเกือบ 20,000 คน ได้รับรายงานล่าสุด เมื่อวาน (28 ธ.ค.) เหลืออยู่ประมาณ 2,000 คน เราก็ต้องช่วยกัน และขอให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรัฐบาลจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery ข่าว

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

8 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

14 นาที ที่แล้ว
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

23 นาที ที่แล้ว
Phutta Talk นัทปงครบรอบ 1 เดือน บันเทิง

คลิปเต็ม “ไอซ์ สารวัตร” ฝันเห็น “นัทปง” 29 วันที่ล่วงลับ ของสำคัญที่ให้ยังเก็บเสมอ

29 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” ประเดิมงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะชุด 4 ตัวเน้นๆ ระวังเลขกลับหัว

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน

38 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์&quot; ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย ข่าว

ประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย

38 นาที ที่แล้ว
น้ำแข็ง ทิพวรรณ ประสบอุบัติเหตุ บันเทิง

น้ำแข็ง ทิพวรรณ รถตู้ชนยับ นาทีควันโขมง แพนิค-หายใจไม่ออก แฟน ๆ แห่ห่วง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถวิชช์ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อรรถวิชช์ ยันนโยบาย “คุกกลางทะเล” ไม่ใช่แฟนซี หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา เปิดภาพ สะพานจัยจุมเนี้ยะ ซ่อมเสร็จแล้ว หลังโดนไข่ F-16

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” จากเจ้าหนูโฆษณา สู่ฉายาหล่อขั้นเทพ และนักธุรกิจร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถล่มยับ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; โผล่เมนต์หื่นใส่ &quot;จินนี่&quot; ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ บันเทิง

ชาวเน็ตถล่มยับ “โดม ปกรณ์ ลัม” โผล่เมนต์หื่นใส่ “จินนี่” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี ข่าว

ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังพบ 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ เผยพบทุ่นระเบิดสังหารเกลื่อนบ้านหนองรี เขมรละเมิดกฎหมายชัดเจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิสามัญ คนร้ายขนยาบ้า หลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พบของกลาง 2.5 ล้านเม็ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฟอร์บส์” ประกาศให้ “บียอนเซ่” นักร้องดัง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปสาระสำคัญ การประชุมสามฝ่าย จีน-กัมพูชา-ไทย มุ่งสร้างความไว้ใจอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ ฝากถึง อานนท์ หลังถูกเหยียด กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30/12/68 ดูดวง

5 ราศี การงานมีคนจับตา ทำดีได้หน้า ทำพลาดโดนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น บันเทิง

คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารลับในคุก &quot;เจฟฟรีย์ เอปสตีน&quot; เคยลั่น ไม่ฆ่าตัวตาย เพียง 9 วันก่อนพบเป็นศพ ข่าวต่างประเทศ

เปิดเอกสารลับในคุก “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” เคยลั่น ไม่ฆ่าตัวตาย เพียง 9 วันก่อนพบเป็นศพ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอนโทนี โจชัว” กำปั้นดีกรีอดีตแชมป์ ประสบอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 10:33 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 10:33 น.
87
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button