“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน
อนุทิน เผย สีหศักดิ์ เข้าพูดคุยกับ หวัง อี้ รมว.ต่างประเทศจีน ทิศทางดี เผยไทยได้รับข้อเสนอช่วยเหลือค่าเสียหายสงคราม 20 ล้านเหมือนกัน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติราชการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา และ จ.อำนาจเจริญ โดยย้ำว่า 72 ชม. ตามข้อตกลงการลงนามร่วมหยุดยิง 72 ชั่วโมง จะครบกำหนดวันพรุ่งนี้ (30 ธ.ค.) เวลา 12.00 น. และได้รับรายงานจากฝ่ายความมั่นคง ว่าสถานการณ์ทั่วไปเรียบร้อยดี
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ยังคงพบโดรนบินอยู่ในหลายพื้นที่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลา เพียงแต่ขณะนี้ต่างฝ่ายต่างหยุดยิง ลดระดับความรุนแรงลงไปเป็นศูนย์ ในเรื่องของการโจมตีซึ่งกันและกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้มีการป้องกันหรือเตรียมพร้อมใดๆ
เมื่อถามถึงการที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เดินทางไปพบ นายหวัง อี้ รมว.ต่างประเทศจีน เพื่อหารือทวิภาคีเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ท่านไปตั้งแต่ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่ผ่านมาแล้ว ได้รับรายงานว่า การพูดคุย เป็นไปด้วยดี และเมื่อสักครู่เพิ่งวางสาย และจะเริ่มพูดคุยกับฝ่ายรมว.ต่างประเทศ ของ ฝ่ายกัมพูชา
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ทางจีนจะให้เงินช่วยเหลือกัมพูชา ในเรื่องความเสียหายจากสงคราม 20 ล้านหยวน นายกฯ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงคือ ไทยก็ได้รับข้อเสนอนี้ด้วย ซึ่งทางการจีนแจ้งมา ส่วนไทยจะรับข้อเสนอหรือไม่ ต้องรอ นายสีหศักดิ์ กลับมาพิจารณาร่วมกัน
“ในโซเชียลก็บอกว่า ไหนบอกจีนเป็นกลาง ทำไมดูแลแต่ประเทศกัมพูชา ไม่เห็นดูแลประเทศไทย ผมถึงบอกว่า ต้องฟังข่าวจากทางราชการ เพราะตอนนี้ก็มีข่าววิเคราะห์อะไรเต็มไปหมด จึงขอให้ยึดข่าวจากทางราชการเป็นหลัก” นายกฯ กล่าว
เมื่อถามว่า ทางการจีน ได้ตั้งเงื่อนไขกับไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เงื่อนไขก็ต้องรอ นายสีหศักดิ์กลับมาหารือ แต่คงเป็นเรื่องของการช่วยเหลือความเสียหายกับทั้งประชาชน และทรัพย์สิน
เมื่อถามย้ำว่า การพูดคุยวันนี้ระหว่าง นายสีหศักดิ์ กับ นายหวัง อี้ จะมีการตกลงอะไรร่วมกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบ รอให้เขาคุยกันเรียบร้อยก่อน แต่คงเป็นเรื่องการพูดคุยแนวทางที่จะปฏิบัติต่อไป ตอนนี้เราเหลืออยู่ระดับทูต และระดับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชิงการทูต เราเหลือเพียงเจ้าหน้าที่เฝ้าสถานทูตไว้เท่านั้น ส่วนจะขยับการดำเนินการด้านความสัมพันธ์อย่างไรต้องใช้เวลา และมีขั้นตอน ตอนนี้เราเน้นเรื่องของการสร้างความมั่นใจการหยุดยิง 72 ชม. จะผ่านไปทีละขั้น
เมื่อถามว่า การเดินทางกลับบ้านของประชาชนในศูนย์อพยพจะกลับได้ 100 % เลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า กำลังทยอยกลับ ในส่วนที่ทางการเห็นว่า มีความปลอดภัย ยกตัวอย่างที่ จ.บุรีรัมย์ ผู้อพยพจากเกือบ 20,000 คน ได้รับรายงานล่าสุด เมื่อวาน (28 ธ.ค.) เหลืออยู่ประมาณ 2,000 คน เราก็ต้องช่วยกัน และขอให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรัฐบาลจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” เปิดเพจเฟซบุ๊กใหม่ แจง 3 เหตุผล ไม่ไปดีเบตเลือกตั้งนายกฯ
- ทอ. จับตาเครื่องบินเบลารุส เข้ากัมพูชา ขอให้มั่นใจ กองทัพมีมาตรการป้องกัน
- กองทัพตอบ ชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านหนองจานไม่ได้ ตามข้อตกลงหยุดยิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: