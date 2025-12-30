“สีหศักดิ์” กางฉากทัศน์ หลังหยุดยิง 72 ชม. ย้ำต้องรักษาคำพูด เคารพข้อตกลง
สีหศักดิ์ กางฉากทัศน์ หลังหยุดยิง 72 ชม. ย้ำต้องรักษาคำพูด เคารพข้อตกลง หากครบกำหนดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็เดินหน้าสร้างความไว้ใจต่อ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงการหารือ 3 ฝ่าย ระหว่างรมว.ต่างประเทศของไทย กัมพูชา และจีน ที่เมืองหยูซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจีนเป็นเจ้าภาพว่า เราอยากทำให้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นการหยุดยิงที่ยั่งยืน และนำมาสู่การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ขณะเดียวกัน ต้องดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา จะเดินต่อไปอย่างไร เพราะช่วงนี้เพิ่งตกลงหยุดยิงกันจึงยังมีความเปราะบางอยู่ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบั่นทอนการหยุดยิง อาทิ การปล่อยโดรน การใช้คำพูดยั่วยุ หรือ การออกถ้อยแถลงระดับผู้นำต่างๆ ซึ่งต้องระมัดระวัง และต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
พร้อมยกตัวอย่างกรณี นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาพูดว่าการหยุดยิงนั้น ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายกัมพูชาแพ้ เรื่องนี้ก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เพราะหากตั้งคำถามแบบนี้ เราก็ต้องถามกลับไปว่าใครเป็นฝ่ายขอหยุดยิง แต่ตนคิดว่าเราควรก้าวข้ามตรงนั้น และมาทำให้การหยุดยิงมีความยั่งยืน รวมถึงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
ส่วนกรณีล่าสุดที่ตรวจพบโดรนจำนวน 250 ลำ บริเวณชายแดน และทหารไทยเหยียบกับทุ่นระเบิดสังหารบุคคลครั้งที่ 11 จะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงหยุดยิง 72 ชม.หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และดูด้วยว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าหรือใหม่ ซึ่งประเด็นที่เราคุยกันในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) คือการมี Hotline
ฉะนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ เราต้องตรวจสอบไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด และอีกประเด็นหนึ่งคือฝ่ายกัมพูชาเหมือนพยายามเร่งรัดให้เกิดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา (JBC) ที่เกี่ยวกับการปักปันเขตแดน จึงต้องมาดูกันต่อ เพราะผลการประชุม GBC ยังไม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ขณะเดียวกันในการประชุม JBC ต้องมาดูข้อกฎหมาย ว่าในช่วงรัฐบาลรักษาการจะต้องขออาณัติจากรัฐบาลหรือไม่ เพราะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันไปถึงรัฐบาลใหม่ และการประชุม JBC จะประชุมได้ช่วงไหน พร้อมย้ำว่า มันมีขั้นตอนอยู่ ไม่ใช่จะสามารถจัดประชุมได้ทันที แต่ยืนยันว่าเราไม่ได้ประวิงเวลา เพียงแต่พื้นที่ต้องปลอดภัยก่อน เพราะเราต้องลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อปักปันเขตแดน
นายสีหศักดิ์ กล่าวถึงความชัดเจนในการปล่อยตัว ทหารกัมพูชา 18 นายว่าเป็นไปตามที่เราพูดคุยกันคือหยุดยิง 72 ชม. จึงอยากย้ำว่าอยากให้เคารพการหยุด และสิ่งที่พูดคุยกันไว้ก็ต้องรักษาคำพูด
เมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศจะใช้แนวทางทางการทูตอย่างไรในการพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชา นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราพูดคุยกันได้อยู่แล้ว และถือว่าตอนนี้ทางการทูตได้คุยกันแล้ว เพราะตอนนี้หากมีเหตุการณ์อะไรก็ต้องพูดคุยกัน นอกจากนี้ฝ่ายทหารก็พูดคุยกันอยู่
เมื่อถามว่าประเมินฉากทัศน์หลังหยุดยิง 72 ชม.อย่างไร นายสีหศักดิ์ ระบุว่า หากไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใน 72 ชม. เช่น ไม่เกิดเหตุการณ์ยั่วยุหรือเก็บกู้ทุนระเบิด เราก็เดินหน้าสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
เมื่อถามว่าสำหรับการปักปันเขตแดนสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ไม่ยอมรับเขตแดนที่ทหารไทยปักปันจะเป็นปัญหาหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า บริบทมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ดังนั้น การประชุม JBC จะมีขึ้นเมื่อใด เราต้องพิจารณาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มันมีขั้นตอนอยู่ และอาจไปถึงรัฐบาลใหม่จึงจะประชุมกันได้ ซึ่งเรายังไม่รู้ท่าทีรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไร และจะทบทวน MOU 43 หรือไม่ ก็ยังไม่มีข้อยุติ
“เรามีการหยุดยิง การหยุดยิงนั้นถือว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน เราอยากให้ทั้งสองฝ่ายเคารพการหยุดยิง เพราะเขาก็สูญเสียพอสมควร ประชาชนของเขาก็อยากจะกลับเข้าสู่พื้นที่เดิม เพราะฉะนั้นเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ที่จะทำให้การหยุดยิงที่ตกลงกันไว้ เป็นการหยุดกินที่ยั่งยืนถาวร ส่วนปัญหาอื่นเราก็ควรจะพูดคุยกันได้ในฐานะเพื่อนบ้าน” นายสีหศักดิ์ กล่าว
