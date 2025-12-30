ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” กางฉากทัศน์ หลังหยุดยิง 72 ชม. ย้ำต้องรักษาคำพูด เคารพข้อตกลง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 11:50 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:50 น.
80
แฟ้มภาพ

สีหศักดิ์ กางฉากทัศน์ หลังหยุดยิง 72 ชม. ย้ำต้องรักษาคำพูด เคารพข้อตกลง หากครบกำหนดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็เดินหน้าสร้างความไว้ใจต่อ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงการหารือ 3 ฝ่าย ระหว่างรมว.ต่างประเทศของไทย กัมพูชา และจีน ที่เมืองหยูซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจีนเป็นเจ้าภาพว่า เราอยากทำให้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นการหยุดยิงที่ยั่งยืน และนำมาสู่การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ขณะเดียวกัน ต้องดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา จะเดินต่อไปอย่างไร เพราะช่วงนี้เพิ่งตกลงหยุดยิงกันจึงยังมีความเปราะบางอยู่ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบั่นทอนการหยุดยิง อาทิ การปล่อยโดรน การใช้คำพูดยั่วยุ หรือ การออกถ้อยแถลงระดับผู้นำต่างๆ ซึ่งต้องระมัดระวัง และต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

พร้อมยกตัวอย่างกรณี นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาพูดว่าการหยุดยิงนั้น ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายกัมพูชาแพ้ เรื่องนี้ก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เพราะหากตั้งคำถามแบบนี้ เราก็ต้องถามกลับไปว่าใครเป็นฝ่ายขอหยุดยิง แต่ตนคิดว่าเราควรก้าวข้ามตรงนั้น และมาทำให้การหยุดยิงมีความยั่งยืน รวมถึงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน

ส่วนกรณีล่าสุดที่ตรวจพบโดรนจำนวน 250 ลำ บริเวณชายแดน และทหารไทยเหยียบกับทุ่นระเบิดสังหารบุคคลครั้งที่ 11 จะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงหยุดยิง 72 ชม.หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และดูด้วยว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าหรือใหม่ ซึ่งประเด็นที่เราคุยกันในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) คือการมี Hotline

ฉะนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ เราต้องตรวจสอบไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด และอีกประเด็นหนึ่งคือฝ่ายกัมพูชาเหมือนพยายามเร่งรัดให้เกิดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา (JBC) ที่เกี่ยวกับการปักปันเขตแดน จึงต้องมาดูกันต่อ เพราะผลการประชุม GBC ยังไม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ขณะเดียวกันในการประชุม JBC ต้องมาดูข้อกฎหมาย ว่าในช่วงรัฐบาลรักษาการจะต้องขออาณัติจากรัฐบาลหรือไม่ เพราะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันไปถึงรัฐบาลใหม่ และการประชุม JBC จะประชุมได้ช่วงไหน พร้อมย้ำว่า มันมีขั้นตอนอยู่ ไม่ใช่จะสามารถจัดประชุมได้ทันที แต่ยืนยันว่าเราไม่ได้ประวิงเวลา เพียงแต่พื้นที่ต้องปลอดภัยก่อน เพราะเราต้องลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อปักปันเขตแดน

นายสีหศักดิ์ กล่าวถึงความชัดเจนในการปล่อยตัว ทหารกัมพูชา 18 นายว่าเป็นไปตามที่เราพูดคุยกันคือหยุดยิง 72 ชม. จึงอยากย้ำว่าอยากให้เคารพการหยุด และสิ่งที่พูดคุยกันไว้ก็ต้องรักษาคำพูด

เมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศจะใช้แนวทางทางการทูตอย่างไรในการพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชา นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราพูดคุยกันได้อยู่แล้ว และถือว่าตอนนี้ทางการทูตได้คุยกันแล้ว เพราะตอนนี้หากมีเหตุการณ์อะไรก็ต้องพูดคุยกัน นอกจากนี้ฝ่ายทหารก็พูดคุยกันอยู่

เมื่อถามว่าประเมินฉากทัศน์หลังหยุดยิง 72 ชม.อย่างไร นายสีหศักดิ์ ระบุว่า หากไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใน 72 ชม. เช่น ไม่เกิดเหตุการณ์ยั่วยุหรือเก็บกู้ทุนระเบิด เราก็เดินหน้าสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

เมื่อถามว่าสำหรับการปักปันเขตแดนสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ไม่ยอมรับเขตแดนที่ทหารไทยปักปันจะเป็นปัญหาหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า บริบทมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ดังนั้น การประชุม JBC จะมีขึ้นเมื่อใด เราต้องพิจารณาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มันมีขั้นตอนอยู่ และอาจไปถึงรัฐบาลใหม่จึงจะประชุมกันได้ ซึ่งเรายังไม่รู้ท่าทีรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไร และจะทบทวน MOU 43 หรือไม่ ก็ยังไม่มีข้อยุติ

“เรามีการหยุดยิง การหยุดยิงนั้นถือว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน เราอยากให้ทั้งสองฝ่ายเคารพการหยุดยิง เพราะเขาก็สูญเสียพอสมควร ประชาชนของเขาก็อยากจะกลับเข้าสู่พื้นที่เดิม เพราะฉะนั้นเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ที่จะทำให้การหยุดยิงที่ตกลงกันไว้ เป็นการหยุดกินที่ยั่งยืนถาวร ส่วนปัญหาอื่นเราก็ควรจะพูดคุยกันได้ในฐานะเพื่อนบ้าน” นายสีหศักดิ์ กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 31/12/68 ดูดวง

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

17 นาที ที่แล้ว
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม บันเทิง

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กินเลี้ยงบริษัท 2568 ไลฟ์สไตล์

“ปาร์ตี้ออฟฟิศ” เมื่อความสนุกกลายเป็นภาระ เปิดกลยุทธ์ “อยู่ให้รอดและกลับให้เป็น”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบตัวครูสาววัย 36 ส่งข้อความอนาจารหาลูกศิษย์วัย 12 เนื้อหาติดเรทเกินรับได้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านถังหูลู่จีนคิวทะลัก หลังชาวเน็ตแห่อุดหนุน ช่วยคุณตาหาเงินเลี้ยงหลาน 3 คน หลังลูกชายตายด้วยมะเร็ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ย้อมแมว “นมกล่อง UHT หมดอายุ” ลบวันที่ทิ้ง-ปั๊มใหม่ หลอกขายออนไลน์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์ติดแหง็กกลางพายุ ข่าวดารา

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รีวิวทริปสิ้นปีที่นอร์เวย์ ยิ้มสู้พายุหิมะ น่ารักจนใจละลาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ยฤทธิรงค์ csi la ข่าวการเมือง

ผู้สมัครสส.ภูมิใจไทย โร่แจ้งความ หลังเพจดังกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากเงินวัด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนตรึงกำลัง ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเข้าวันที่ 2 ระดมยิงจรวดขู่ชาติพันธมิตร สหรัฐฯเชื่อยังไม่บุกเร็วๆนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชนินทร์&quot; ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ข่าวการเมือง

“ชนินทร์” ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม ขอโทษหลังโพสต์คอมเมนต์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับจินนี่ บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม สุดซวย เมนต์คุกคาม จินนี่ หลังกฎหมายใหม่บังคับใช้แค่ 1 ชม.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บ้านเดทตอลโหนกระแส ข่าวอาชญากรรม

คลิปรวบ “แม่บ้านเดทตอล” กลางโหนกระแส โวย “กรรชัย” หลอกให้มาโดนจับ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกนายกฯ วอน ปชช.เร่งใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” เหลือวงเงิน 6,000 ล้าน วอนเร่งใช้ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เด็ดดวง โพสต์โซเชียลได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล ลูกน้อยวิ่งออกถนนโดนรถทับต่อหน้า แม่โพสต์เตือนสติตัวเอง รับเป็นบทเรียนราคาแพง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ยศสุดาโดม ข่าว

2 ผู้สมัครสส.หญิงพรรคส้ม ประณาม “โดมปกรณ์ลัม” หวังกฎหมายคุกคามเพศคุ้มครองทุกคน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮียชู” แนะนำ “โดม” ให้ไปรัชดา มีอาบอบนวดให้ได้ระบาย เผื่อจะได้หายอยาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 11:50 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:50 น.
80
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 31/12/68

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button