กต.สหรัฐฯ สั่งระงับออกวีซ่าประเภทพำนักถาวร 75 ประเทศ มีไทยด้วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 07:40 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 07:40 น.
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ สั่งระงับออกวีซ่าประเภทพำนักถาวร 75 ประเทศ ในวันที่ 21 ม.ค. นี้ โดยมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม สำนักข่าว ฟ็อกซ์ รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สั่งระงับการออกวีซ่าแบบพำนักถาวร ให้กับประชาชนจาก 75 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 21 ม.ค. ที่จะถึงนี้

สำหรับรายชื่อ 75 ประเทศมีดังต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน, อัลบาเนีย, แอลจีเรีย, แอนติกาและบาร์บูดา, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, บาฮามาส, บังกลาเทศ, บาร์เบโดส, เบลารุส, เบลีซ, ภูฏาน, บอสเนีย, บราซิล, พม่า, กัมพูชา, แคเมรูน, เคปเวอร์เด, โคลอมเบีย, คองโก, คิวบา, โดมินิกา, อียิปต์, เอริเทรีย, เอธิโอเปีย, ฟิจิ, แกมเบีย, จอร์เจีย, กานา, เกรนาดา, กัวเตมาลา, กินี, เฮติ, อิหร่าน, อิรัก, ไอวอรี่โคสต์, จาเมกา, จอร์แดน, คาซัคสถาน, โคโซโว, คูเวต

คีร์กีซสถาน, ลาว, เลบานอน, ไลบีเรีย, ลิเบีย, มาซิโดเนีย, มอลโดวา, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมร็อกโก, เนปาล, นิการากัว, ไนจีเรีย, ปากีสถาน, สาธารณรัฐคองโก, รัสเซีย, รวันดา, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซเนกัล, เซียร์ราลีโอเน, โซมาเลีย, ซูดานใต้, ซูดาน, ซีเรีย, แทนซาเนีย, ไทย, โตโก, ตูนิเซีย, ยูกันดา, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน และเยเมน

โดยทางการสหรัฐฯระบุว่า การลี้ภัยจาก 75 ชาติเหล่านี้จะถูกระงับชั่วคราว ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศกำลังประเมินขั้นตอนการดำเนินการด้านการเข้าเมืองอีกครั้ง เพื่อป้องกันการเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่อาจรับสวัสดิการและผลประโยชน์จากรัฐ

สำหรับการระงับในครั้งนี้ยังไม่มีกำหนดว่าจะกลับมาออกวีซ่าพำนักถาวรให้ประชาชนในกลุ่มประเทศดังกล่าวอีกครั้งเมื่อไหร่ โดยคาดว่าจะระงับไปจนกว่าทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯจะทบทวนกระบวนการพิจารณาการออกวีซ่าเสร็จสิ้น

