สาวไทย-หนุ่มเกาหลี ดับสลดเหยื่อเครนถล่ม จดทะเบียนได้ 1 วัน พี่ชายสาปแช่งความสะเพร่า

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 14:27 น.
64
คู่รักจดทะเบียน 1 วัน เสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟเสียชีวิต

พี่ชายโพสต์อาลัยน้องสาว-เขยเกาหลี เพิ่งจดทะเบียนสมรสวันเดียว ดับสลดเหตุเครนถล่ม สาปแช่งความสะเพร่า ล่าสุด สธ. อัปเดตสถานการณ์ดับพุ่ง 32 เจ็บ 66 สูญหาย 3 ราย

จากกรณีโครงสร้างสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟโดยสาร ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขเผยความคืบหน้าพบยอดผู้เสียชีวิต 32 ราย บาดเจ็บ 66 ราย ยังคงรักษาที่โรงพยาบาล 14 ราย ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยเคสแดงอาการหนัก 7 ราย อีกส่วนผู้ป่วยสีเหลืองอาการปานกลาง 19 ราย และมีผู้สูญหายจำนวน 3 ราย ขณะนี้โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์กำลังดูแลเยียวยาจิตใจผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต

หลังจากเหตุสลดวานนี้ ล่าสุดมีญาติผู้เสียชีวิต ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nikorn Kunya ออกมาเปิดใจความรู้สึกหลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในเหตุการณ์ดังกล่าว ระบุข้อความว่า “ทำไมทิ้งพี่ไปทั้งคู่แบบนี้ ไม่รักพี่แล้วใช่ไหม น้องสาวพี่ ชีวิตกำลังจะดีอยู่แล้ว เมื่อวานพึ่งจะจดทะเบียนสมรสกับแฟนได้วันเดียว มันไวเกินไป เพราะความสะเพร่าของพวกxึงทำให้น้องสาวxูต้องมาจากไปแบบไม่มีวันหวนกลับ xูขอสาปแช่ง”

รวมทั้งออกมาโพสต์ข้อความถึงน้องสาวและน้องเขยชาวเกาหลีที่กำลังนั่งรถไฟกลับ จ.ศรีสะเกษ ก่อนเสียชีวิตจากเหตุสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟ เผยว่า “ขอโทษที่เป็นพี่ชายที่ไม่เอาไหนเลยดูแลน้องได้ไม่ดีเท่าที่ควร เจอหน้ากันเมื่อวานคุยไม่ถึง 3 คำเลยน้องสาวพี่ ทำไมโลกนี้ใจร้ายกับหนูจัง เจ็บปวดสุด ๆ”

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความเสียใจและอาลัยกับการจากไปของคู่รักว่า “ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ”, “ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ ไม่รู้จะพูดเลย เกิดขึ้นจนยากจะทำใจ”และ “ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ

สะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟโดยสารที่สีคิ้ว
ภาพจาก : AP
พี่ชายโพสต์อาลัยน้องสาว-เขยเกาหลี เพิ่งจดทะเบียนสมรสวันเดียว เหตุสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟ
ภาพจาก : Facebook
สะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟโดยสารที่สีคิ้ว-2
ภาพจาก : AP
สะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟโดยสารที่สีคิ้ว-3
ภาพจาก : AP
สะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟโดยสารที่สีคิ้ว-4
ภาพจาก : AP

