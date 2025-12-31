ข่าวอาชญากรรม

พิษรักแรงหึงส่งท้ายปี เห็นภาพบาดตารัวสนั่นปั๊ม ดับสลด 2 ศพ อีกรายโคม่า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 09:38 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 09:44 น.
204

หนุ่มเจอภาพบาดตา สุดท้ายยิงสาวแฟนเก่า-หนุ่มคนใหม่โคม่า เหตุสลดก่อนข้ามปีที่บ่อทอง จ.ชลบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายงานเหตุสลดเมื่อเวลา 01.30 น. สภ.บ่อทอง รับแจ้งเหตุผู้ถูกยิงภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยหลังจนท.ไปถึงที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ นายเวกสรรค์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี

สภาพศพถูกอาวุธปืนยิงเข้าขมับขวา ข้างตัวพบอาวุธปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อซิกเทราเออร์ ตกอยู่ 1 กระบอก ปลอกกระสุนกระจายเกลื่อน จำนวน 14 ปลอก และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง

ภายในรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฉะเชิงเทรา บริเวณที่นั่งคนขับพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.อมรรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี เสียชีวิตอยู่บนที่นั่งฝั่งคนขับ และยังพบผู้บาดเจ็บชื่อ นายนพดล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ถูกยิงเข้าที่ศีรษะและแขนซ้าย ลำตัวอยู่นอกรถเก๋ง ส่วนขายังผาดอยู่ในตัวรถเก๋ง เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนั้นนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลบ่อทอง ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากโคม่า

ด้าน นายสรวุฒิ (ขอสงวนนามสกุล) เพื่อนของผู้ตายที่เป็นฝ่ายชาย กล่าวว่า นายเวกสรรค์ที่เป็นคนก่อเหตุ นั่งรถมากับตนที่ปั๊มน้ำมัน โดยไม่รู้ว่าหลอกชวนตนมาซื้อของกินหรือเปล่า

ตนจอดรถยนต์อยู่ตรงหน้าห้องน้ำ จากนั้นนายเวกสรรค์เห็นรถของฝ่ายหญิงซึ่งเคยคบหากันจอดอยู่จึงรีบเดินเข้าไปหาที่รถ และได้เห็นอดีตคนรักเก่านั่งคุยอยู่กับฝ่ายชายคนใหม่ในรถจึงเกิดความหึงหวง ก่อนจะชักอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงใส่ทั้งคู่ !

จากนั้นผู้ก่อเหตุจึงใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองเพื่อหนีความผิด

ด้านพี่สาวของผู้ก่อเหตุเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุน้องชายนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน คาดว่าได้ชวนนายสรวุฒิทำทีชวนมาหาซื้อของกิน แต่คงได้นัดพูดคุยเคลียร์ปัญหาเรื่องความรักกับแฟนเก่าภายใต้ปั๊มน้ำมัน แต่บังเอิญมาเจอแฟนหนุ่มคนใหม่นั่งกันมาอยู่ในรถ จึงอาจไม่ทนเห็นภาพบาดตาเพราะยังทำใจไม่ได้ จึงได้ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงทั้ง 2 คน และใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองจนเป็นเหตุสลด.

ที่มา : ข่าวสด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก ไลฟ์สไตล์

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดงปิดกี่โมง ข่าว

เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมง? ขบวนสุดท้ายต้องขึ้นตอนไหน เช็กเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์สั่งปลด ข่าวการเมือง

พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลดฟ้าผ่า! “อนันตรักษ์ เพชรหิน” ชี้ทำพรรคเสื่อมเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าแอนแม่บ้าน ติดคุก ข่าวอาชญากรรม

หมอชี้ “แม่บ้านแอน” โทษหนักสารที่ใส่รุนแรง ล่าสุด ตร.ส่งนอนคุก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โดม” หอบกระเช้า เข้าขอโทษ “จินนี่-หญิงหน่อย” ยอมรับผิด ไร้ข้อแก้ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี ดูดวง

ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้นตำนาน ดารารุ่นใหญ่ ดาวดังจาก The Wire เสียชีวิต หลังต่อสู้โรค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือถือรุ่นเก่าใช้แอปธนาคารไม่ได้ เทคโนโลยี

เช็กรุ่นมือถือ 2026 ใช้แอปธนาคารไม่ได้ ระบบป iOS-แอนดรอยด์ ตกรุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! พรรคเสรีรวมไทย ยื่นคัดค้าน “พรรคประชาชน” เปลี่ยนตัวผู้สมัคร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่รัชนกคืนดีแม่เกตุ บันเทิง

คลิปเจนนี่-แม่เกตุ สลายรอยร้าว สวมกอดคืนดีฉลองปีใหม่ กลางค่าย “ได้หมดถ้าสดชื่น”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จรูญเกียรติ” มั่นใจมีหลักฐาน-พยาน มีน้ำหนักคดี “บิ๊กโจ๊ก” เตรียมแถลง 5 ม.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์รัชนก ป้าเมย์ ข่าวกีฬา

รัชนก โพสต์หลังได้ฉายาคนกีฬาปี 68 ลั่นเพิ่ง 30 เองนะ! แฟนคลับแห่ถามหาคนตั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” โพสต์ต้อนรับ ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังได้รับการปล่อยตัวจากไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูพลุกรุงเทพมหานคร 2025 ไลฟ์สไตล์

ห้ามพลาด! ปักหมุด 20 จุดดูพลุทั่วกทม. เคานต์ดาวน์รับปีใหม่ 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเจด” เตือนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุเสียชีวิตมากช่วงปีใหม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กสม. ออกแถลงหลังดราม่า “ไอซ์-จินนี่” รับไม่ได้ ข้อความหมิ่นศักดิ์ศรีผู้หญิง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง บันเทิง

ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ! BBC ยก &quot;กัมพูชา&quot; เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา &quot;ไทย&quot; ข่าว

เหลือเชื่อ! BBC ยก “กัมพูชา” เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา “ไทย”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ ประเทศแรก-ประเทศสุดท้าย ได้ฉลองวันปีใหม่ 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“นักรบป่วนด่าน” ทิ้งตัวกลางไลฟ์! วงจรปิดแฉหนังคนละม้วน หลังอ้างตำรวจผลักล้ม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน ประเดิมงวดแรกปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คุมตัวฝากขัง “บุญฤทธิ์” ลาออกจาก ปชน. แล้ว ตำรวจสั่งค้านประกัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 09:38 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 09:44 น.
204
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดงปิดกี่โมง

เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมง? ขบวนสุดท้ายต้องขึ้นตอนไหน เช็กเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
Back to top button