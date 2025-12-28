สลดรับปีใหม่! ไรเดอร์ง้ออดีตแฟนสาวไม่สำเร็จ ชักปืนยิงดับหน้าหอพักย่านบางนา
สุดท้ายสิ้นใจคู่ “หนุ่มไรเดอร์” บุกยิงอดีตแฟนสาวพนักงานร้านทอง ดับสลดหน้าอพาร์ตเมนต์ย่านบางนา ก่อนวิ่งไปยิงตัวเองหวังหนีความผิด น้องสาวผู้ตายเผยพี่ทนถูกทำร้ายไม่ไหว บอกเลิก-หนีมาอยู่กับพ่อ 5 เดือน แต่ฝ่ายชายยังตามรังควานไม่เลิกจนเกิดเหตุสลด
เหตุการณ์ความรุนแรงที่ลงเอยด้วยความสูญเสียครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 00.30 น. ของวันที่ 28 ธ.ค.68 ตำรวจ สน.บางนา รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตภายในซอยบางนาตราด 16 ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์ พบศพ น.ส.สุนิสา อายุ 27 ปี พนักงานร้านทอง ถูกยิงเข้าที่ขมับซ้ายเสียชีวิตทันที ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายพีระพล อายุ 28 ปี อาชีพขับไรเดอร์ ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
น้องสาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยเบื้องหลังที่นำไปสู่คดีสุดสลดดังกล่าวว่า พี่สาวและนายพีระพลเคยคบหากันนานกว่า 2 ปี แต่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันฝ่ายชายมักมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง ทะเลาะตบตีและทำร้ายร่างกายพี่สาวอยู่บ่อยครั้ง โดยเมื่อ 4-5 เดือนก่อน พี่สาวตัดสินใจยุติความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดและย้ายกลับมาพักอาศัยกับบิดาที่อพาร์ตเมนต์จุดเกิดเหตุเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่
นอกจากนี้เคยเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.บางนา เนื่องจากเกรงว่าจะถูกทำร้ายซ้ำอีก เพราะแม้จะแยกทางกันไปแล้ว แต่นายพีระพลยังคงวนเวียนตามง้อขอคืนดีมาโดยตลอด จนกระทั่งคืนเกิดเหตุขณะที่ น.ส.สุนิสา กำลังจะเข้าที่พัก ผู้ก่อเหตุได้ดักรอและใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์จ่อยิงที่ขมับอดีตแฟนสาวจนล้มฟุบลง จากนั้นผู้ก่อเหตุได้วิ่งออกไปกลางซอยและใช้ปืนกระบอกเดียวกันลั่นไกสังหารตัวเอง เพื่อหนีความผิด
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานจากกองพิสูจน์หลักฐาน ตลอดจนคำให้การของพยานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและสรุปสำนวนคดีต่อไป.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ดับแล้ว 2 ศพ ญี่ปุ่นชนวินาศสันตะโร 57 คัน ไฟลุกท่วมทางด่วน เจ็บ 26 สาหัสอีก 5 คน
- คลิปสลดนาที ปวช.ปี 1 สุดทนรุ่นพี่ปี 3 รุมเตะ-ต่อยสนุก ชักปืนยิงดับกลางร้านค้า
- นายกสมาคมกฎหมาย ชักปืนยิงไรเดอร์เจ็บ โมโหถูกขับปาดหน้า ชูนิ้วกลางใส่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: