ประวัติ “จอจาน เอกราช” สส.พรรคประชาชน ผู้อยู่เบื้องหลังกฎหมาย “คุกคามทางเพศ” ฉบับใหม่

จอจาน เอกราช แถลงข่าวเกี่ยวกับกฎหมายคุกคามทางเพศใหม่
ประวัติ “จอจาน เอกราช” อดีตผู้สื่อข่าวไอทีวีสู่บทบาทผู้แทนราษฎรเขต 10 กทม. เปิดเบื้องหลังการเป็นหัวหอกทีมร่างและผลักดันพ.ร.บ.แก้ไขอาญา เพิ่มโทษคุกคามทางเพศ ครอบคลุมทั้งวาจาและโลกออนไลน์

ในจังหวะที่สังคมกำลังตื่นตัวกับ กฎหมายคุกคามทางเพศ ฉบับใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ ชื่อของ จอจาน หรือ นายเอกราช อุดมอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 10 สังกัดพรรคประชาชน (เดิมคือพรรคก้าวไกล) ได้รับการพูดถึงในฐานะคีย์แมนคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมือง เอกราชเคยเป็นที่รู้จักในแวดวงสื่อสารมวลชนมาก่อน โดยมีประวัติการทำงานเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามสังกัดสถานีโทรทัศน์ iTV ซึ่งประสบการณ์การลงพื้นที่สัมผัสปัญหาจริงของประชาชน น่าจะเป็นฐานสำคัญที่ทำให้เขาเข้าใจช่องโหว่ของกฎหมายไทย

ภาพของ นายเอกราช อุดมอำนวย ในฐานะผู้ริเริ่มกฎหมายคุกคามทางเพศ
พรรคประชาชน

ประวัติ จอจาน เอกราชบทบาท “มือร่าง” กฎหมายคุกคามทางเพศ

ความเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่าง เอกราช กับ กฎหมายคุกคามทางเพศ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ สส. ที่ยกมือโหวตผ่านกฎหมายเท่านั้น แต่เขามีบทบาทในฐานะ ผู้ริเริ่มและคณะผู้เสนอร่าง

ข้อมูลย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ปรากฏภาพของ นายเอกราช อุดมอำนวย พร้อมด้วยเพื่อน สส. ร่วมกันแถลงข่าวและยื่น “ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยการคุกคามทางเพศ” ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยเนื้อหาในโซเชียลมีเดียและเพจข่าวการเมืองหลายแห่งระบุตรงกันว่า เขาคือหนึ่งในทีมงานหลักที่ดูแลเนื้อหาและการร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อมุ่งหวังอุดช่องโหว่เดิมที่มักเอาผิดได้ยากหากไม่มีการสัมผัสเนื้อตัวร่างกาย

เป้าหมายหลักในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ของเอกราชและคณะ คือการเพิ่มฐานความผิด “คุกคามทางเพศ” เข้าไปในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (19) ให้ชัดเจนขึ้น

จากเดิมที่กฎหมายมักตีความความผิดทางเพศจากการ “กระทำชำเรา” หรือ “อนาจาร” (ที่ต้องมีการสัมผัส) ทำให้กรณีการถูกคุกคามด้วยสายตา วาจา การส่งข้อความ หรือการสะกดรอยตาม (Stalking) ไม่สามารถเอาผิดได้จริงจังในทางปฏิบัติ การแก้ไขครั้งนี้จึงทำให้นิยามครอบคลุมพฤติกรรมเหล่านี้ทั้งหมด รวมถึงการกระทำผ่านโลกออนไลน์ด้วย

วันนี้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2568 ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับแล้ว ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ยืนยันบทบาทการทำงานของ จอจาน เอกราช อุดมอำนวย ในฐานะผู้แทนราษฎรที่ผลักดันวาระทางสังคมให้กลายเป็นกฎหมายที่ใช้งานได้จริง เพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

