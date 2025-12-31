ประวัติ “จอจาน เอกราช” สส.พรรคประชาชน ผู้อยู่เบื้องหลังกฎหมาย “คุกคามทางเพศ” ฉบับใหม่
ประวัติ “จอจาน เอกราช” อดีตผู้สื่อข่าวไอทีวีสู่บทบาทผู้แทนราษฎรเขต 10 กทม. เปิดเบื้องหลังการเป็นหัวหอกทีมร่างและผลักดันพ.ร.บ.แก้ไขอาญา เพิ่มโทษคุกคามทางเพศ ครอบคลุมทั้งวาจาและโลกออนไลน์
ในจังหวะที่สังคมกำลังตื่นตัวกับ กฎหมายคุกคามทางเพศ ฉบับใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ ชื่อของ จอจาน หรือ นายเอกราช อุดมอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 10 สังกัดพรรคประชาชน (เดิมคือพรรคก้าวไกล) ได้รับการพูดถึงในฐานะคีย์แมนคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมือง เอกราชเคยเป็นที่รู้จักในแวดวงสื่อสารมวลชนมาก่อน โดยมีประวัติการทำงานเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามสังกัดสถานีโทรทัศน์ iTV ซึ่งประสบการณ์การลงพื้นที่สัมผัสปัญหาจริงของประชาชน น่าจะเป็นฐานสำคัญที่ทำให้เขาเข้าใจช่องโหว่ของกฎหมายไทย
ประวัติ จอจาน เอกราชบทบาท “มือร่าง” กฎหมายคุกคามทางเพศ
ความเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่าง เอกราช กับ กฎหมายคุกคามทางเพศ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ สส. ที่ยกมือโหวตผ่านกฎหมายเท่านั้น แต่เขามีบทบาทในฐานะ ผู้ริเริ่มและคณะผู้เสนอร่าง
ข้อมูลย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ปรากฏภาพของ นายเอกราช อุดมอำนวย พร้อมด้วยเพื่อน สส. ร่วมกันแถลงข่าวและยื่น “ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยการคุกคามทางเพศ” ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยเนื้อหาในโซเชียลมีเดียและเพจข่าวการเมืองหลายแห่งระบุตรงกันว่า เขาคือหนึ่งในทีมงานหลักที่ดูแลเนื้อหาและการร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อมุ่งหวังอุดช่องโหว่เดิมที่มักเอาผิดได้ยากหากไม่มีการสัมผัสเนื้อตัวร่างกาย
เป้าหมายหลักในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ของเอกราชและคณะ คือการเพิ่มฐานความผิด “คุกคามทางเพศ” เข้าไปในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (19) ให้ชัดเจนขึ้น
จากเดิมที่กฎหมายมักตีความความผิดทางเพศจากการ “กระทำชำเรา” หรือ “อนาจาร” (ที่ต้องมีการสัมผัส) ทำให้กรณีการถูกคุกคามด้วยสายตา วาจา การส่งข้อความ หรือการสะกดรอยตาม (Stalking) ไม่สามารถเอาผิดได้จริงจังในทางปฏิบัติ การแก้ไขครั้งนี้จึงทำให้นิยามครอบคลุมพฤติกรรมเหล่านี้ทั้งหมด รวมถึงการกระทำผ่านโลกออนไลน์ด้วย
วันนี้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2568 ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับแล้ว ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ยืนยันบทบาทการทำงานของ จอจาน เอกราช อุดมอำนวย ในฐานะผู้แทนราษฎรที่ผลักดันวาระทางสังคมให้กลายเป็นกฎหมายที่ใช้งานได้จริง เพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของประชาชนทุกคน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คุณหญิงหน่อย เผยสาเหตุ ทำไมต้องฟ้อง โดม เมนต์คุกคาม จินนี่ ลูกสาว
- ชาวเน็ตขุดโพสต์ “โดม” โพสต์ถามหารหัส ใต้ภาพเปิดตัว Kamen Rider หญิง
- ประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” จากเจ้าหนูโฆษณา สู่ฉายาหล่อขั้นเทพ และนักธุรกิจร้อยล้าน
ข้อมูล/ภาพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: