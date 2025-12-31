ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” มั่นใจนโยบายรถไฟ 20 บาทตลอดสาย ทำได้แน่นอน ภายใน 3 เดือน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 09:37 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 09:37 น.
ยศชนัน แคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียง มั่นใจนโยบายรถไฟ 20 บาทตลอดสาย ทำได้แน่นอน ภายใน 3 เดือน

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์​​ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์​​ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกฯ พท. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 15 ร่วมลงพื้นที่หาเสียง ก่อนการเลือกตั้งปี 69 ด้วย

โดยนายยศชนัน ได้เดินหาเสียง ด้วยการประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคเพื่อไทย ทั้งเรื่องของรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย รถเมล์ติดแอร์ 10 บาท รวมถึงการลดค่าไฟเหลือ 3.7 บาทต่อหน่วย ซึ่งได้มีประชาชนถามกับนายยศชนัน ว่าหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะยังทำโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายต่อได้ใช่หรือไม่ ซึ่งนายยศชนัน ยืนยันว่า ทำได้ภายในสามเดือน

นายยศชนัน ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่หาเสียงในครั้งนี้ ที่พรรคเพื่อไทยเคยเป็นแชมป์มาก่อน แต่ถูกโค่นแชมป์ ในรอบนี้มั่นใจแค่ไหนว่า ผู้สมัคร สส. ลงพื้นที่ตลอดและวันนี้จากการลงพื้นที่ ได้รับกำลังใจจากประชาชน ได้พูดคุยเกี่ยวกับนโยบายพอสมควร โดยเห็นนโยบายหลายอย่างของพรรคเพื่อไทยจะโดนใจประชาชน ขณะเดียวกัน 2 ปีที่ผ่านมา นายพลภูมิ ลงพื้นที่ตลอดไม่เคยทิ้งประชาชนมั่นใจว่าครั้งนี้จะสามารถกลับมาได้

นายยศชนัน กล่าวว่า พยายามที่จะทำไปข้างหน้าด้วยมีเวลาอีก 1 เดือน ขณะเดียวกันเรื่องของกระแสไม่ได้มีปัญหา แต่สิ่งที่สำคัญคือ การส่งมอบนโยบายที่ถูกต้องให้กับบุคคลในพื้นที่ จะเป็นจุดที่สำคัญกว่ากระแส

เมื่อถามว่า หลายนโยบายยังทำไม่สำเร็จยังมั่นใจว่า จะขายนโยบายต่อได้อย่างไร นายยศชนัน ระบุว่า พอได้นั่งคุยกับประชาชนมีเรื่องของปัญหาปากท้อง ไม่ว่าจุดไหนของกรุงเทพฯ หลังจากนี้จะมีนโยบายเกี่ยวกับหนี้ นโยบายที่ประชาชนรออยู่คือ รถไฟรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย โดยเพิ่มเติมที่บางจุด ประชาชนไม่ได้อยู่ในทางรถไฟรถไฟฟ้าจะมีฟีดเดอร์ 10 บาท รวมถึงค่าไฟฟ้า 3.7 บาท สามารถทำได้ จะดูแลทั้งระบบ ด้วยจะนำพลังงานทดแทนกลับมาใช้ เพื่อลดค่าไฟได้อย่างยั่งยืน

