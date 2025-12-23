เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง

เงินบาทแข็งค่า แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง รับอานิสงส์ทองคำพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์
สถานการณ์ค่าเงินบาทไทยยังคงเดินหน้าแข็งค่าอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนธันวาคม ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา เงินบาทพุ่งแตะระดับ 31.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นสถิติแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า 4 ปีครึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า เป็นการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 0.9% จากช่วงปลายสัปดาห์ก่อน หากนับจากสิ้นเดือนพฤศจิกายน เงินบาทแข็งค่าขึ้นแล้วถึง 3.0% ครองแชมป์สกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในภูมิภาค
นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัยจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ว่าเงินบาทแข็งค่าเกิดขึ้น “เร็วผิดปกติ” ปัจจัยหลักมาจากราคาทองคำในตลาดโลกที่พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ ส่งผลให้มีกระแสเงินทุนจากการค้าทองคำไหลเข้ามาหนุนค่าเงินบาท แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยอาจยังไม่สอดคล้องกับการแข็งค่าในระดับนี้ นอกจากนี้ เงินบาทยังได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของสกุลเงินในเอเชีย โดยเฉพาะเงินเยนญี่ปุ่น
สอดคล้องกับมุมมองของ นายวชิรวัฒน์ บานชื่น นักกลยุทธ์อาวุโสจาก SCB Financial Markets ที่ชี้ว่าการแข็งค่าของบาทรอบนี้โดดเด่นกว่าเพื่อนบ้าน เป็นผลมาจากราคาทองคำที่พุ่งทะลุ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้นักลงทุนหันหาทรัพย์สินปลอดภัย ไม่ได้เกิดจากเงินทุนไหลเข้าเพื่อเก็งกำไรในตลาดพันธบัตรแต่อย่างใด ประกอบกับสภาพคล่องในตลาดช่วงสิ้นปีที่เบาบาง ทำให้ความผันผวนรุนแรงยิ่งขึ้น
จับตาทิศทางปีหน้า และมาตรการ ธปท. สำหรับแนวโน้มในระยะสั้น SCB FM ประเมินกรอบค่าเงินไว้ที่ 31.0–31.5 บาทต่อดอลลาร์ หากจะหลุดระดับ 31.0 บาท ต้องอาศัยแรงส่งจากราคาทองคำที่พุ่งแรงกว่านี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าแรงกดดันด้านการแข็งค่าอาจลดลงในช่วงต้นปีหน้าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ แต่เชื่อว่าเงินบาทจะไม่กลับไปอ่อนค่าที่ระดับ 32–33 บาทในเร็วๆ นี้
ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เรียกประชุมผู้ประกอบการค้าทองคำรายใหญ่ 14 ราย เพื่อหารือมาตรการรายงานข้อมูลธุรกรรมใหม่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลกระทบต่อค่าเงิน ขณะที่ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท. ยืนยันกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อปี 2026 ไว้ที่ 1–3% เช่นเดิม
สถิติราคาทองคำปีนี้
- ราคาทองคำสปอตล่าสุด: 4,413.01 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ราคาทองคำฟิวเจอร์ส (ก.พ.): 4,442.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ภาพรวมปีนี้: ทองคำปรับตัวขึ้นเกือบ 68% จ่อทำสถิติขาขึ้นรายปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 1979
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปวิน กางตัวเลข ไทยรบกัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน เตือนอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม
- เทียบ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ไทย VS กัมพูชา เศรษฐกิจใครเจริญกว่ากัน
- “ฮุนเซน” ปลื้มชาวเขมร แห่ทิ้งเงินบาท หลังเรียกร้องภายใน 2 ชม. ลั่นถ้ารักชาติ ต้องใช้เงินกัมพูชา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: