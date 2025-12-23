ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด!

ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ช้ำถูกคนใกล้ชิดหักหลัง เงินครอบครัวและลูก ๆ หายเกลี้ยง ยันไม่ยอมความเพราะคู่กรณีไร้สำนึก ลั่น เลยจุดไกล่เกลี่ยแล้ว
กลายเป็นมหากาพย์ดราม่าที่ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่อง สำหรับ กรณีความขัดแย้งระหว่างนักร้องสาวคุณแม่ลูกสาม “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์” กับอดีตผู้จัดการส่วนตัว ที่ก่อนหน้านี้ทั้งลีเดีย-แมทริว รวมถึง เพื่อนดาราคนอื่น ๆ ที่อยู่ในการดูแลของอดีตผู้จัดการคนเดียวกันก็ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทของอดีตผู้จัดการส่วนตัวแบบฟ้าผ่า จนหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ต่อมา ลีเดีย ได้แชร์โพสต์ของ ทนายนิด้า ที่ระบุว่า “ลักกทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้านบาท ศาลสั่งประกันตัว 5.6 ล้านบาท เบา ๆ หมายถึงเบาตัวไหมอะเธอ” ลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแท็กชื่อเพื่อนร่วมวงการหลายคน ยิ่งทำให้ต่อมสงสัยของชาวเน็ตทำงานหนักขึ้นไปอีก
อุ๊ย! ลีเดีย แชร์โพสต์ “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้าน” พร้อมแท็กชื่อสามี-เพื่อนในวงการ
ล่าสุด ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ได้ออกมาเปิดใจกลางงาน The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) รอบ FINAL ROUND ที่ ลานหน้า POP MART BLOCK I สยามสแควร์ เกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีความกับอดีตผู้จัดการส่วนตัว โดยเจ้าตัวเผยว่า
“คดีตอนนี้ก็ตามที่ทนายนิด้าบอกเลย รับคดีมีมูลไปแล้ว เข้าสู่ขั้นตอนของศาล แล้วศาลสั่งประกันตัวไปตามจำนวนเงินเท่านั้น ถามว่าตอนนี้มีความคาดหวังให้เรื่องจบลงยังไง อย่างที่บอกว่าเราก็เจ็บมาเยอะ ไม่ได้กล่าวว่าเป็นใคร แต่เรียกว่าคู่กรณีแล้วกัน เขาก็เป็นคนที่เราเคยรักมาก ไว้ใจมาก ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้เรารู้สึกไม่โอเค แล้วก็ไม่ได้อยากจะต่อสู้กันออกสื่อให้มันรกสมอง เลยรู้สึกว่าเราน่าจะได้รับความยุติธรรมผ่านทางศาล ในขั้นตอนแรกก็โอเค นี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วกว่าจะได้แต่ละขั้นตอน แต่ก็สู้ต่อไป
เราเคยพยายามคุยไปแล้ว แต่ ณ ตอนนี้เท่าที่ดูก็เหมือนเขาไม่รู้สึกผิดอะไร คิดว่าตัวเองทำถูก แต่ก็มันไม่ถูกอ่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งทำให้เรารู้สึกไม่โอเค เพราะว่าถ้าผิดแล้วคุยกัน ขอโทษ ปรับความเข้าใจกันแบบนั้นจะโอเค แต่ที่ผ่านมาคือไม่ แล้วก็เป็นการกระทำคนละแบบยิ่งทำให้เราเจ็บมากกว่าเดิม
ให้โอกาสมาหลายครั้ง เราก็พยายามคุยหลายครั้งแล้ว ตอนแรกก็อาจจะพูดว่าขอโทษอยากไกล่เกลี่ย แต่พอมีทนายเข้ามาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลย ทางเขาจะสู้กลับ สู้กลับทุกคน เป็นอะไรที่รับไม่ได้ ส่วนคดีของคนอื่นๆ อาจจะต้องไปถามเขาว่าไปถึงไหนแล้ว เคสแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างของเราเองมีทั้งหมด 37 กรรมค่ะ
ถ้าถามว่าสบายใจขึ้นหรือยังที่เรื่องไปถึงศาลแล้ว จริง ๆ มันก็ยังไม่ได้ความยุติธรรมเต็มร้อย เอาจริงๆ ก็อยากได้เงินคืน คือทั้งครอบครัวของเราไว้ใจมากๆ เงินของสามี เงินของเด็กๆ ทั้ง 3 คน เรียกว่าไว้ใจทั้งชีวิต อยู่กันมานานไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น คนใกล้ตัวที่เราไว้ใจที่สุดนั่นแหละทำให้เราเจ็บมากที่สุด”
