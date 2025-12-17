ปวิน กางตัวเลข ไทยรบกัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน เตือนอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม

ปวิน กางตัวเลขช็อก สงคราม ไทย-กัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน – จีดีพีจ่อดิ่งเหว เตือนสติอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม
ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาที่กำลังปะทุระลอกใหม่ นอกจากความสูญเสียทางกำลังทหารอันมีค่ายิ่งแล้ว ยังรวมถึงเศรษฐกิจประเทศด้วย ศาสตราจารย์ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนสติสังคมไทยให้ตระหนักถึงต้นทุนมหาศาลของการทำสงคราม โดยได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเศรษฐกิจและองค์กรระหว่างประเทศ มาตีแผ่ตัวเลขความเสียหายที่น่าตกใจ
ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศและสภาอุตสาหกรรมฯ ระบุว่า สถานการณ์ความขัดแย้งทำให้การค้าชายแดนหยุดชะงักลงถึง 99.5% ประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 500 ล้านบาทต่อวัน โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าไทย คาดการณ์ว่าหากยืดเยื้อ จะทำให้มูลค่าส่งออกหายไปกว่า 6.6 หมื่นล้านบาท และฉุด GDP ไทยในปี 2569 ให้ลดลงได้ถึง 0.74% – 1.5%
วิกฤตขาดแคลนแรงงาน-เกษตรภาคตะวันออกกระอัก ผลกระทบลูกโซ่ที่รุนแรงคือการอพยพกลับประเทศของแรงงานกัมพูชากว่า 7.8 – 8 แสนคน ในช่วงกลางปี 2568 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรม (สวนผลไม้เมืองจันทน์-ตราด) และภาคประมง เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้ถือเป็นกำลังหลักกว่า 70-80% ของพื้นที่ จนเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานเฉียบพลัน
ในมิติของพลังงาน ไทยได้ระงับการส่งออกน้ำมันไปกัมพูชา 100% เพื่อกดดันทางเศรษฐกิจ แต่ในระยะยาวกลับส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่น และทำให้โครงการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล (OCA) มูลค่ามหาศาลกว่า 10 ล้านล้านบาท ต้องหยุดชะงักลง
คนไทยอีสานใต้รับกรรม บ้านพัง-อพยพนับแสน ด้านมนุษยธรรม ความขัดแย้งครั้งนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ เดือดร้อนอย่างหนัก มีรายงานผู้อพยพภายในประเทศกว่า 3 แสนคน และมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินประชาชนพุ่งสูงกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นภาระงบประมาณเยียวยาของรัฐบาล
ในช่วงท้าย อ.ปวิน ได้ฝากข้อคิดเตือนใจชาวไทยที่กำลังเชียร์สงครามว่า อาจกำลังตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองที่ใช้กระแส “ชาตินิยม” เพื่อผลประโยชน์ในการเลือกตั้ง โดยหารู้ไม่ว่าประชาชนเองนั่นแหละ คือผู้ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินจากสงครามในระยะยาว
