การเงินเศรษฐกิจ

เทียบ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ไทย VS กัมพูชา เศรษฐกิจใครเจริญกว่ากัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 11:36 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 11:37 น.
741

เทียบสมการ ค่าแรงขั้นต่ำ ไทย VS กัมพูชา รายจ่ายค่ากินข้าว อาหารต่อมื้อ ใครแซงใครบนเส้น GDP ทางเติบโตทางเศรษฐกิจ

ช่องข้ามแดนที่อรัญประเทศหรือเมืองปอยเปต ภาพที่เห็นทุกวันคือขบวนแรงงานกัมพูชาที่ยกกระเป๋าใบโตข้ามพรมแดนสู่ฝั่งไทย ทำไมชาวกัมพูชาต้องข้ามมาทำงานในไทย แทนที่จะทำงานในบ้านเกิด คงต้องถอยมาส่องตัวเลขใหญ่ของสองชาติพุทธเพื่อนบ้านเสียก่อน

เศรษฐกิจไทยยังคงมีขนาดใหญ่กว่าอย่างชัดเจน กองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินจีดีพี (Nominal GDP) ของไทยปี 2566 ราว 5.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเฉลี่ยหัวประชากรจะอยู่ที่ 7,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ขณะที่กัมพูชายืนอยู่ที่จีดีพีประมาณ 300 กว่าพันล้านดอลลาร์ฯ จีดีพีต่อหัวเพียง 1,800 ดอลลาร์ฯ ช่องว่างรายได้จึงกว้างเกือบ 4 เท่าตัว บ่งบอกว่ากำลังซื้อรวม ตลอดจนโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทยยังนำหน้าพอสมควร

ช่องว่างนี้ปรากฏชัดที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ที่เป็นหัวใจของแรงงานไร้ทักษะซึ่งเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนเป็นหลัก

หากอ้างอิงตัวเลข ประเทศไทยปรับค่าแรงขั้นต่ำ 1 มกราคม 2567 สูงสุด 400 บาทต่อวัน ต่ำสุด 337 บาทต่อวัน หากคิดเป็นรายเดือนจะเทียบเท่า 10,400 – 11,000 บาท หรือราว 290 ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน

ส่วนกัมพูชายังคงยึดอัตราค่าแรงขั้นต่ำภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (FMW) ปี 2567 ที่ 204 ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน หากเฉลี่ยวันทำงาน 26 วันจะเท่ากับราว 6.8 ดอลลาร์ฯ หรือ 250 บาทต่อวัน เมื่อคำนวณกำลังซื้อเชิงเปรียบเทียบ (PPP) ช่องว่างอาจแคบลงบ้าง แต่สำหรับแรงงานระดับล่างแล้ว ค่าแรงในไทยยังสูงกว่าราว 40–60% นั่นคือแรงจูงใจหลักของการข้ามแดน

เทียบ GDP ต่อหัวไทยกัมพูชา

อย่างไรก็ตาม “ค่าจ้างสูงกว่า” จะมีความหมายหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับ “ค่าครองชีพ” ปลายทาง—สมการง่าย ๆ ในกระเป๋าแรงงานคือ เงินที่เหลือส่งกลับบ้านหลังหักค่าอยู่-กิน

ในเมืองไทย ต่างจังหวัด กรุงเทพชั้นนอก ทุกวันนี้การฝากท้องกับร้านข้าวถุงริมทางต้องเตรียมงบ 45–60 บาทต่อมื้อ ส่วนอาหารชุดตามศูนย์การค้าเริ่มต้นราว 70–100 บาท ขณะที่ในกรุงพนมเปญ อาหารจานเดียวริมถนนยังหาซื้อได้ในราคา 8,000–12,000 เรียล หรือประมาณ 80–120 บาทต่อมื้อ เมื่อรวมค่าเช่าที่พักและการเดินทาง ไทยจึงยังคงได้เปรียบด้าน “รายได้สุทธิ” แม้ค่าครองชีพจะสูงกว่าเล็กน้อย เพราะต่างด้าวจำนวนมากแชร์ห้องพักเพื่อลดค่าใช้จ่าย

อีกเหตุผลหนึ่งคือโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่หลากหลายกว่า—อุตสาหกรรมก่อสร้าง เกษตรแปรรูป และบริการขนาดใหญ่ต้องการแรงงานจำนวนมากทำให้คนกัมพูชาหางานได้หลากหลายและต่อรองค่าแรงได้สูงขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจกัมพูชายังพึ่งพาการส่งออกเสื้อผ้าและการท่องเที่ยวเป็นหลัก การจ้างงานกระจุกตัวและอำนาจต่อรองต่ำกว่า

แม้รายได้เฉลี่ยต่อหัวกับค่าแรงขั้นต่ำไทยจะนำหน้า แต่กัมพูชาก็เติบโตเร็วราว 5–6% ต่อปีต่อเนื่องมานาน หากรักษาความต่อเนื่องได้ ช่องว่างระหว่างสองประเทศจะค่อย ๆ แคบลง ทั้งยังมีเมกะโปรเจ็กต์เชื่อมท่าเรือสีหนุวิลล์และการลงทุนจีนในนิคมอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มอัตราจ้างงานและค่าแรงภายใน 5–7 ปีข้างหน้า

ในระยะสั้น ไทยยังเป็นปลายทางยอดนิยมของแรงงานกัมพูชาเพราะ “ค่าจ้างสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย” สูงกว่า แต่ในระยะยาว หากไทยไม่เร่งอัพเกรดผลิตภาพ และกัมพูชาพัฒนาฝีมือแรงงานกับอุตสาหกรรมให้หลากหลายกว่าเดิม ช่องว่างนี้อาจถูกไล่ทันเร็วกว่าที่คิด สิ่งที่ต้องจับตา คือการเคลื่อนย้ายทุนและเทคโนโลยี—ว่าปลายทางใหม่ของโรงงานที่ต้องการแรงงานต้นทุนต่ำจะยังอยู่ฝั่งไทยต่อไป หรือข้ามกลับไปหาฝั่งที่เสนอมาตรการจูงใจทางภาษีที่เข้มข้นกว่าอย่างกัมพูชา

สุดท้าย เกมค่าแรงขั้นต่ำจึงไม่ได้จบที่ใครจ่ายแพงกว่า หากแต่เป็น ใครสร้างมูลค่าต่อหัวได้ดีกว่า เพราะโลกการผลิตยุคใหม่ไม่ได้แข่งขันด้วยต้นทุนแรงงานอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
ข่าว

สดุดี “จ.ส.อ.ศตวรรษ” ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ ถูกเขมรยิงฐานช่องบก

2 นาที ที่แล้ว
สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ข่าวต่างประเทศ

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

4 นาที ที่แล้ว
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย เศรษฐกิจ

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

9 นาที ที่แล้ว
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน บันเทิง

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” เสนอรัฐบาล 3 แนวรบ ปิดฉากระบอบ “ฮุนเซน” จบปัญหาแบบถาวร

35 นาที ที่แล้ว
ดับฝัน &#039;สลากเพื่อการออม&#039; กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา &#039;หวยเกษียณ&#039; ข่าว

ดับฝัน ‘สลากเพื่อการออม’ กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา ‘หวยเกษียณ’

43 นาที ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ฉลองวันเกิด ไร้เงา นานา ไรบีนา บันเทิง

ปาร์ตี้วันเกิด หนิง ปณิตา รวมตัวก๊วนเพื่อน ฉลองสุดอบอุ่น แต่ไร้เงา นานา ไรบีนา

47 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

แฟนคลับไทยช็อก “เรด สปาร์คส์” ยกเลิกสัญญา “วิภาวี” เซ็นดาวรุ่งมองโกเลียเสียแทน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงด่วนปม “ไทย-กัมพูชา” ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณี

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เกือบตาย สาวดูดหลอกแก้วรักษ์โลก กลืนเศษแตกลงคอ หวั่นลำไส้ทะลุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาบอยเวย์ ตำรวจ ปอศ บันเทิง

จับตาบ่ายนี้ “เวย์ ไทเทเนียม” พร้อมทนาย เตรียมเข้าพบตำรวจ ปอศ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลัมโบร์กินี ราคา 30 ล้าน พุ่งชนเสาไฟ ถนนรัตนาธิเบศร์ สภาพพังยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ที่คาสิโนช่องอานม้า เพื่อทำลายฐานทัพ ข่าว

คลิประทึก F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เทียบ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ไทย VS กัมพูชา เศรษฐกิจใครเจริญกว่ากัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อันวาร์” ห่วงสถานการณ์ “ไทย-กัมพูชา” วอนทั้งสองฝ่ายอดกลั้นสูงสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท. แนะเส้นทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ข่าว

คู่มือเดินทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 เช็กพิกัดจอดรถ พร้อมรถรับ-ส่งฟรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มพูชาเดือด ออกแถลงการณ์ตอกกลับสื่อไทยและกองทัพไทยเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ยืนยันไม่ได้เปิดฉากยิงก่อน อ้างไทยระดมยิงอาวุธหนักใส่ตอนตี 5 หลังยั่วยุมาหลายวัน ร้องอาเซียนสอบด่วน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แบน “สื่อไทย” ปั้นเฟคนิวส์ ยืนยัน ไทยถล่มอาวุธหนักใส่ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจรอบคอบ มุ่งเป้าโครงสร้างทหารเขมรเท่านั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งดแชร์ข้อมูลปฏิบัิตการทหาร ข่าวอาชญากรรม

แจ้งเตือนสื่อ-อินฟลูฯ ในพื้นที่ หยุดแชร์พิกัดทหาร ย้ำ! กระทบความมั่นคง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข เช็กผลสอบท้องถิ่น 68 ได้ที่ไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทหารไทยอัดคลิป กราบแผ่นดิน ขอให้ทหารปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง พักงานไลฟ์ เตรียมส่งโดรน-เสบียงช่วยทัพหน้าหลังชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง ทิ้งงานไลฟ์ รุดส่งโดรน-เสบียงหนุนแนวหน้า เร่งช่วยชาวบ้านอพยพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;อาจารย์ช้าง&#039; สังเกตคดี &#039;นัทปง&#039; พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา ข่าว

‘อาจารย์ช้าง’ สังเกตคดี ‘นัทปง’ พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดโพสต์ล่าสุด “บัวขาว” หลังกัมพูชาเปิดฉากยิงไทย ทำทหารบาดเจ็บ-เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 11:36 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 11:37 น.
741
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮุนเซน วอนขอ ปั๊ม ปตท. ในกัมพูชา เลิกนำเข้าน้ำมันจากไทย ทั้งที่เป็นบริษัทไทย

ฮุนเซน วอนขอ ปั๊ม ปตท. ในกัมพูชา เลิกนำเข้าน้ำมันจากไทย ทั้งที่เป็นบริษัทไทย

เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2568

รมว.กัมพูชา เย้ยทหารไทย หยิ่งยโส ซัดรัฐบาล ‘จนตรอก-อัปยศ’ ลั่น ไม่ต้องพึ่งไทยแล้ว

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2568
10 สินค้านำเข้าจากประเทศไทย ส่งออกพุ่งเกือบ 1.5 แสนล้าน ยังเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงตลาดเขมร

10 สินค้า กัมพูชา นำเข้าจากไทย มูลค่าแสนล้าน สำคัญต่อชีวิตทั้งนั้น

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2568

ชูวิทย์ชี้ นายกฯ ไร้กึ๋น เจรจา ฮุน เซน ทำไทยเหมือนเมืองขึ้น ไม่มีความคิดในสมอง เรื่องยุบสภา-ลาออก

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2568
Back to top button