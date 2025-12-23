สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง
“ช่อ พรรณิการ์” แจ้งความเอาผิด คนปล่อยเฟกนิวส์ พร้อมเคลียร์ชัดปม “ดัง พันกร” โพสต์ข้อความพาดพิง ยืนยันไม่ฟ้องร้อง
หลังจากที่ นางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ โดยอ้างถึงคำให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งว่า “จะรบกันไปถึงเมื่อไหร่ ทหารต้องกางแผนที่ออกมาและเปิดเผยแผนการรบให้ประชาชนทราบ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2568”
ในส่วนของกรณีเพจเฟซบุ๊ก ดัง พันกร – dk official ที่ได้มีการโพสต์ข้อความที่ระบุว่า “ฉ้อ” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น นางสาวพรรณิการ์ ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับ ดัง พันกร บุณยะจินดา นักร้องชื่อดัง แต่อย่างใด
นางสาวพรรณิการ์ ได้กล่าวต่อสื่อว่า “ดิฉันได้เข้าไปตอบในเพจคุณดังแล้ว ซึ่งดิฉันเชื่อว่า… ดิฉันชี้แจงแล้วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามเพจคุณดัง ซึ่งมีอยู่เยอะมาก ก็จะได้เห็นข้อเท็จจริง ส่วนตัวคุณดัง จะว่าอย่างไรดิฉันคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณดัง แต่ว่าไม่ได้ฟ้องคุณดังด้วยค่ะ สบายใจได้”
