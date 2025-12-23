ข่าว

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 14:44 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 14:44 น.
65

“ช่อ พรรณิการ์” แจ้งความเอาผิด คนปล่อยเฟกนิวส์ พร้อมเคลียร์ชัดปม “ดัง พันกร” โพสต์ข้อความพาดพิง ยืนยันไม่ฟ้องร้อง

หลังจากที่ นางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ โดยอ้างถึงคำให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งว่า “จะรบกันไปถึงเมื่อไหร่ ทหารต้องกางแผนที่ออกมาและเปิดเผยแผนการรบให้ประชาชนทราบ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2568”

ในส่วนของกรณีเพจเฟซบุ๊ก ดัง พันกร – dk official ที่ได้มีการโพสต์ข้อความที่ระบุว่า “ฉ้อ” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น นางสาวพรรณิการ์ ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับ ดัง พันกร บุณยะจินดา นักร้องชื่อดัง แต่อย่างใด

ช่อ พรรณิการ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหน้า สน.ทองหล่อ
FB/ Pannika Chor Wanich

นางสาวพรรณิการ์ ได้กล่าวต่อสื่อว่า “ดิฉันได้เข้าไปตอบในเพจคุณดังแล้ว ซึ่งดิฉันเชื่อว่า… ดิฉันชี้แจงแล้วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามเพจคุณดัง ซึ่งมีอยู่เยอะมาก ก็จะได้เห็นข้อเท็จจริง ส่วนตัวคุณดัง จะว่าอย่างไรดิฉันคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณดัง แต่ว่าไม่ได้ฟ้องคุณดังด้วยค่ะ สบายใจได้”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเด็กเดินแบบโกอินเตอร์ บันเทิง

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเดินแบบโกอินเตอร์

3 นาที ที่แล้ว
ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้ เศรษฐกิจ

ใกล้รู้ผล ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 นัดถก 23 ธันวาคม ติดตามผ่านเว็บไซต์

18 นาที ที่แล้ว
เยอรมนีรถชนป้ายรถเมล์ ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนีระทึก! “หนุ่มควบออดี้” พุ่งชนคนรอรถเมล์เจ็บสาหัส คุมตัวสอบเครียดหาแรงจูงใจ

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

33 นาที ที่แล้ว
อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า ข่าว

อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า

42 นาที ที่แล้ว
ดาราสาวบราซิล 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัว! คลิปสตอล์กเกอร์คลั่งรัก “ดาราสาวบราซิล” จ้างนักสืบสะกดรอยนาน 20 ปี

44 นาที ที่แล้ว
ลูกครึ่งไทย-เขมร โพสต์ขอบคุณ &#039;ทรัมป์&#039; เชื่อมั่นไทยเริ่มสงคราม ข่าว

ลูกครึ่งไทย-เขมร ขอบคุณ ‘ทรัมป์’ เชื่อไทยเริ่มสงคราม ลั่น แค่อยากได้สันติภาพ

47 นาที ที่แล้ว
รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา ข่าว

รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. &#039;รีพอร์ต-กดโกรธ&#039; เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์ ข่าว

เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. ‘รีพอร์ต-กดโกรธ’ เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดตัวแผนสร้างกองเรือรบใหม่ พร้อมต่อเรือยักษ์ชื่อตัวเอง “Trump-class” มุ่งทวงคืนเจ้าทะเลจากจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิงบนทางด่วนวันนี้ ข่าวอาชญากรรม

รู้ตัวคนร้ายแล้ว ยิงกันบนทางด่วน! ผบช.น. เปิดข้อมูลสำคัญ “ผู้เช่ารถอัลพาร์ดสีขาว”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด! บันเทิง

ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง เศรษฐกิจ

เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ บันเทิง

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม ข่าว

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว ข่าวการเมือง

ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลื่อนยศพลโทบุญสิน ขึ้นดำรงตำแหน่งพลเอกวันนี้ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “แม่ทัพกุ้ง” ขึ้นตำแหน่งพลเอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบไขว้ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ ข่าว

ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เพราะป่วยโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง และสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ยังไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต หลังดราม่าอวยพรวันเกิด บันเทิง

ณวัฒน์ ไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต แย้มมีเรื่องนับพันที่ไม่พูด เผยเหตุไร้งานเดี่ยว เตือนแฟน ๆ หยุดปั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาวน่าที่ญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้น ข่าวต่างประเทศ

“คู่รักญี่ปุ่นดับสลด” คาห้องซาวน่า ร่องรอยหนีตายสุดหดหู่ ที่จับประตูหลุดจนออกไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 14:44 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 14:44 น.
65
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเด็กเดินแบบโกอินเตอร์

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเดินแบบโกอินเตอร์

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้

ใกล้รู้ผล ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 นัดถก 23 ธันวาคม ติดตามผ่านเว็บไซต์

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
เยอรมนีรถชนป้ายรถเมล์

เยอรมนีระทึก! “หนุ่มควบออดี้” พุ่งชนคนรอรถเมล์เจ็บสาหัส คุมตัวสอบเครียดหาแรงจูงใจ

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button