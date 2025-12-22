การเงินเศรษฐกิจ

แจกเงิน ผู้สูงอายุ บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 ได้ตลอดชีวิต 7500 บาท เช็กวันเงินเข้า

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 13:34 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 13:34 น.
บำนาญชราภาพ ธ.ค.68

แจกเงิน ผู้สูงอายุ บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 ได้ตลอดชีวิตสูงสุด 7500 บาท เช็กวันเงินเข้า 25 ธันวาคม 2568 เงื่อนไขใครได้กี่บาท

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ล่วงหน้าให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่เกษียณอายุ ด้วยการจ่าย “เงินบำนาญชราภาพ” ประจำเดือนธันวาคม 2568 เป็นงวดสุดท้ายของปี เพื่อให้ผู้สูงอายุนำไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่จะถึงนี้

ปักหมุดวันเงินเข้า สำนักงานประกันสังคมคอนเฟิร์มกำหนดการโอนเงินบำนาญชราภาพประจำเดือนธันวาคม 2568 โดยจะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศใน วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568

เปิดเกณฑ์รับเงินชราภาพสูงสุด 7,500 บาท/เดือน

สำหรับจำนวนเงินบำนาญที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งเงินสมทบและฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ยิ่งส่งนาน ยิ่งได้มาก โดยมีอัตราประมาณการดังนี้

  • ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี: รับเงินประมาณ 3,000 – 4,125 บาท/เดือน

  • ส่งเงินสมทบ 21-25 ปี: รับเงินประมาณ 4,350 – 5,250 บาท/เดือน

  • ส่งเงินสมทบ 26-30 ปี: รับเงินประมาณ 5,475 – 6,375 บาท/เดือน

  • ส่งเงินสมทบ 31-35 ปี: มีโอกาสรับเงินสูงสุดถึง 6,600 – 7,500 บาท/เดือน

เงื่อนไขผู้ได้รับสูงสุด 7,500 บาท คือผู้ที่มีฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเกิน 15,000 บาท และส่งเงินสมทบต่อเนื่องยาวนานเกิน 30 ปีขึ้นไป

เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ผู้ที่จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต ต้องเข้าเงื่อนไข

  1. อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

  2. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้ว (ลาออกหรือเกษียณ)

  3. ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนขึ้นไป (หากไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จก้อนเดียวแทน)

ทริคผู้ยื่นเรื่องใหม่ หากต้องการให้ได้รับสิทธิรวดเร็วและเริ่มนับสิทธิในเดือนนั้นทันที ควรยื่นเรื่องภายในวันที่ 7 ของเดือน หากยื่นหลังวันที่ 7 สิทธิจะไปเริ่มในเดือนถัดไป (โดยจะได้รับเงินย้อนหลังทบให้) สำหรับผู้ได้รับอนุมัติรับเงินบำนาญ เงินจะเริ่มโอนเข้าในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

สามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Connect

เปิดเกณฑ์รับเงินชราภาพ ประกันสังคมสูงสุด 7,500 บาท/เดือน

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว

