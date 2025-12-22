แจกเงิน ผู้สูงอายุ บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 ได้ตลอดชีวิต 7500 บาท เช็กวันเงินเข้า

แจกเงิน ผู้สูงอายุ บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 ได้ตลอดชีวิตสูงสุด 7500 บาท เช็กวันเงินเข้า 25 ธันวาคม 2568 เงื่อนไขใครได้กี่บาท
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ล่วงหน้าให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่เกษียณอายุ ด้วยการจ่าย “เงินบำนาญชราภาพ” ประจำเดือนธันวาคม 2568 เป็นงวดสุดท้ายของปี เพื่อให้ผู้สูงอายุนำไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่จะถึงนี้
ปักหมุดวันเงินเข้า สำนักงานประกันสังคมคอนเฟิร์มกำหนดการโอนเงินบำนาญชราภาพประจำเดือนธันวาคม 2568 โดยจะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศใน วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568
เปิดเกณฑ์รับเงินชราภาพสูงสุด 7,500 บาท/เดือน
สำหรับจำนวนเงินบำนาญที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งเงินสมทบและฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ยิ่งส่งนาน ยิ่งได้มาก โดยมีอัตราประมาณการดังนี้
-
ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี: รับเงินประมาณ 3,000 – 4,125 บาท/เดือน
-
ส่งเงินสมทบ 21-25 ปี: รับเงินประมาณ 4,350 – 5,250 บาท/เดือน
-
ส่งเงินสมทบ 26-30 ปี: รับเงินประมาณ 5,475 – 6,375 บาท/เดือน
-
ส่งเงินสมทบ 31-35 ปี: มีโอกาสรับเงินสูงสุดถึง 6,600 – 7,500 บาท/เดือน
เงื่อนไขผู้ได้รับสูงสุด 7,500 บาท คือผู้ที่มีฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเกิน 15,000 บาท และส่งเงินสมทบต่อเนื่องยาวนานเกิน 30 ปีขึ้นไป
เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ผู้ที่จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต ต้องเข้าเงื่อนไข
-
อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
-
ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้ว (ลาออกหรือเกษียณ)
-
ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนขึ้นไป (หากไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จก้อนเดียวแทน)
ทริคผู้ยื่นเรื่องใหม่ หากต้องการให้ได้รับสิทธิรวดเร็วและเริ่มนับสิทธิในเดือนนั้นทันที ควรยื่นเรื่องภายในวันที่ 7 ของเดือน หากยื่นหลังวันที่ 7 สิทธิจะไปเริ่มในเดือนถัดไป (โดยจะได้รับเงินย้อนหลังทบให้) สำหรับผู้ได้รับอนุมัติรับเงินบำนาญ เงินจะเริ่มโอนเข้าในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
สามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Connect
