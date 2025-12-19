การเงินเศรษฐกิจ

ปักหมุด วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือน 2569 เช็กปฏิทินเดือนข้าราชการ-ทหารกองเกิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:34 น.
57
ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ ปี 2569 พร้อมบำนาญ-บำนาญ

กรมบัญชีกลาง เคาะแล้วกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ, เบี้ยหวัดบำนาญ และ ทหารกองเกิน ตลอดปี 2569 เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กที่นี่

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ, ผู้รับบำนาญ และ ทหารกองประจำการ ได้วางแผนการบริหารจัดการเงิน ทั้งภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่ายประจำวัน และเงินออมตลอดปีพุทธศักราช 2569 ล่าสุด กรมบัญชีกลาง กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว

วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือน ปี พ.ศ. 2569

สำหรับผู้สูงอายุและผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เงินจะโอนเข้าบัญชีก่อนสิ้นเดือน เพื่อให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยก่อน ดังนี้

  • วันที่ 23 มกราคม 2569
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
  • วันที่ 24 มีนาคม 2569
  • วันที่ 23 เมษายน 2569
  • วันที่ 23 พฤษภาคม 2569
  • วันที่ 23 มิถุนายน 2569
  • วันที่ 21 กรกฎาคม 2569
  • วันที่ 24 สิงหาคม 2569
  • วันที่ 23 กันยายน 2569
  • วันที่ 22 ตุลาคม 2569
  • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569
  • วันที่ 23 ธันวาคม 2569
ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือน ของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2569
ภาพจาก Facebook : กรมบัญชีกลาง

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2569

ส่วนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เลือกรับเงินเดือนแบบแบ่งจ่าย 2 รอบ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องระหว่างเดือน โดยข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่ประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบจะได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนในรอบที่ 2 สามารถเช็กวันเงินเข้าได้ดังนี้

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมกราคม 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 มกราคม2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 27 มกราคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 247 กุมภาพันธ์ 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมีนาคม 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 มีนาคม 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 26 มีนาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนเมษายน 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 เมษายน 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 27 เมษายน 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 15 พฤษภาคม 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมิถุนายน 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 มิถุนายน 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนกรกฎาคม 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 23 กรกฎาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนสิงหาคม 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 14 สิงหาคม 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 26 สิงหาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนกันยายน 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 กันยายน 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 25 กันยายน 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนตุลาคม 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 ตุลาคม 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 27 ตุลาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤศจิกายน 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569

เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤศจิกายน 2569

  • รอบที่ 1 : วันที่ 16 ธันวาคม 2569
  • รอบที่ 2 : วันที่ 25 ธันวาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำของ ปี พ.ศ. 2569
ภาพจาก Facebook : กรมบัญชีกลาง

วันโอนเงินเดือนทหารกองประจำการ

สำหรับน้อง ๆ ทหารกองเกิน กำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนจะเป็นช่วงต้นเดือนถัดไป ตามวันจ่ายนี้

  • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
  • วันที่ 9 มีนาคม 2569
  • วันที่ 8 เมษายน 2569
  • วันที่ 8 พฤษภาคม 2569
  • วันที่ 9 มิถุนายน 2569
  • วันที่ 7 กรกฎาคม 2569
  • วันที่ 7 สิงหาคม 2569
  • วันที่ 7 กันยายน 2569
  • วันที่ 7 ตุลาคม 2569
  • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569
  • วันที่ 8 ธันวาคม 2569
  • วันที่ 8 มกราคม 2570

เมื่อทราบกำหนดการล่วงหน้าแบบนี้แล้ว อย่าลืมวางแผนการเงิน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเงินออมให้เหมาะสมตลอดปี 2569

เงินเดือนทหารกองประจำการ ปี พ.ศ. 2569
ภาพจาก Facebook : กรมบัญชีกลาง

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

