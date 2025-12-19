ปักหมุด วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือน 2569 เช็กปฏิทินเดือนข้าราชการ-ทหารกองเกิน

กรมบัญชีกลาง เคาะแล้วกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ, เบี้ยหวัดบำนาญ และ ทหารกองเกิน ตลอดปี 2569 เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กที่นี่
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ, ผู้รับบำนาญ และ ทหารกองประจำการ ได้วางแผนการบริหารจัดการเงิน ทั้งภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่ายประจำวัน และเงินออมตลอดปีพุทธศักราช 2569 ล่าสุด กรมบัญชีกลาง กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว
วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือน ปี พ.ศ. 2569
สำหรับผู้สูงอายุและผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เงินจะโอนเข้าบัญชีก่อนสิ้นเดือน เพื่อให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยก่อน ดังนี้
- วันที่ 23 มกราคม 2569
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
- วันที่ 24 มีนาคม 2569
- วันที่ 23 เมษายน 2569
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2569
- วันที่ 23 มิถุนายน 2569
- วันที่ 21 กรกฎาคม 2569
- วันที่ 24 สิงหาคม 2569
- วันที่ 23 กันยายน 2569
- วันที่ 22 ตุลาคม 2569
- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569
- วันที่ 23 ธันวาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2569
ส่วนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เลือกรับเงินเดือนแบบแบ่งจ่าย 2 รอบ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องระหว่างเดือน โดยข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่ประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบจะได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนในรอบที่ 2 สามารถเช็กวันเงินเข้าได้ดังนี้
เงินเดือนข้าราชการ เดือนมกราคม 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 มกราคม2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 27 มกราคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 247 กุมภาพันธ์ 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนมีนาคม 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 มีนาคม 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 26 มีนาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนเมษายน 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 เมษายน 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 27 เมษายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 15 พฤษภาคม 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนมิถุนายน 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 มิถุนายน 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 25 มิถุนายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนกรกฎาคม 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 23 กรกฎาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนสิงหาคม 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 14 สิงหาคม 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 26 สิงหาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนกันยายน 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 กันยายน 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 25 กันยายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนตุลาคม 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 ตุลาคม 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 27 ตุลาคม 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤศจิกายน 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤศจิกายน 2569
- รอบที่ 1 : วันที่ 16 ธันวาคม 2569
- รอบที่ 2 : วันที่ 25 ธันวาคม 2569
วันโอนเงินเดือนทหารกองประจำการ
สำหรับน้อง ๆ ทหารกองเกิน กำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนจะเป็นช่วงต้นเดือนถัดไป ตามวันจ่ายนี้
- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
- วันที่ 9 มีนาคม 2569
- วันที่ 8 เมษายน 2569
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2569
- วันที่ 9 มิถุนายน 2569
- วันที่ 7 กรกฎาคม 2569
- วันที่ 7 สิงหาคม 2569
- วันที่ 7 กันยายน 2569
- วันที่ 7 ตุลาคม 2569
- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569
- วันที่ 8 ธันวาคม 2569
- วันที่ 8 มกราคม 2570
เมื่อทราบกำหนดการล่วงหน้าแบบนี้แล้ว อย่าลืมวางแผนการเงิน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเงินออมให้เหมาะสมตลอดปี 2569
ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เข้าวันไหน? ปฏิทินเงินบำนาญ-ทหารกองเกิน
- เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33
- คนไทยเฮ ประกันสังคม ยกเลิกปฏิทิน 69 ประมูลสะดุด ตัดใจเซฟงบประมาณ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: