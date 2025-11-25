จับหนุ่มแต่งหญิง ปลอมเป็นแม่ตัวเอง เอาเงินบำนาญ ซ่อนศพไว้ในบ้านนาน 3 ปีจนแห้ง
ชายชาวอิตาลีวัย 56 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับข้อหาฉ้อโกงสวัสดิการรัฐ ซ่อนเร้นอำพรางศพ หลังปลอมตัวเป็นแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อเบิกเงินบำนาญ ซ่อนศพไว้ในบ้านนานกว่า 3 ปีจนมีสภาพแห้งกรัง
หนังสือพิมพ์ Corriere della Sera ของอิตาลีรายงานข่าวคดีสะเทือนขวัญที่สื่อท้องถิ่นขนานนามว่า “คดีมิสซิสเดาท์ไฟร์” (Mrs. Doubtfire) เมื่ออดีตพยาบาลชายว่างงานรายหนึ่งในเมืองมานตัว (Mantua) ทางตอนเหนือของอิตาลี ถูกกล่าวหาว่าแต่งกายเลียนแบบ กราเซียลลา ดัลโลกลิโอ (Graziella Dall’Oglio) แม่ของเขาที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่และรับเงินบำนาญรวมถึงรายได้จากทรัพย์สินของแม่รวมปีละกว่า 53,000 ยูโร (ประมาณ 1.9 ล้านบาท)
เหตุการณ์ถูกเปิดโปงเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เมื่อชายคนดังกล่าวเดินทางไปยังที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในย่านบอร์โก เวอร์จิลิโอ (Borgo Virgilio) เพื่อขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน โดยเขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าผู้หญิง สวมกระโปรงยาว ทาลิปสติก ทาเล็บ สวมสร้อยมุกและต่างหูแบบโบราณ เพื่อให้ดูเหมือนหญิงชราวัย 85 ปี
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสังเกตเห็นความผิดปกติหลายอย่าง ทั้งลักษณะทางกายภาพที่มีคอหนาผิดปกติ ผิวหนังที่มือดูเต่งตึงไม่เหมือนคนชรา และน้ำเสียงที่แม้จะพยายามดัดให้แหลมเล็กแบบผู้หญิง แต่ในบางจังหวะกลับมีเสียงทุ้มต่ำแบบผู้ชายหลุดออกมา เจ้าหน้าที่จึงแจ้งตำรวจและนายกเทศมนตรีให้ตรวจสอบ
ฟรานเชสโก อพอร์ตึ (Francesco Aporti) นายกเทศมนตรีเมืองบอร์โก เวอร์จิลิโอ ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อนำภาพถ่ายในฐานข้อมูลของนางดัลโลกลิโอตัวจริงมาเปรียบเทียบกับคนที่มาติดต่อ ก็พบว่าเป็นคนละคนกันอย่างชัดเจน ตำรวจจึงขอเข้าตรวจค้นบ้านพักของชายคนดังกล่าว ซึ่งเขายินยอมให้ตรวจค้น
จากการตรวจสอบภายในบ้าน ตำรวจพบร่างของนางดัลโลกลิโอถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอนและยัดใส่ไว้ในถุงนอน ซ่อนอยู่ในห้องซักล้าง สภาพศพแห้งจนกลายเป็นมัมมี่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 3 ปีโดยที่ลูกชายไม่ได้แจ้งมรณะบัตร
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า นางดัลโลกลิโอน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคชราตามธรรมชาติ แต่จะมีการส่งศพไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ขณะที่ลูกชายกำลังถูกสอบสวนในข้อหาซ่อนเร้นอำพรางศพและฉ้อโกงเงินสวัสดิการรัฐ
