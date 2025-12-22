ข่าว

สูญเสียเพิ่ม! ทหารกล้าพลีชีพนายที่ 22 เหตุปะทะสมรภูมิบ้านคลองแผง สระแก้ว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 13:34 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 13:34 น.
50
กองทัพภาคที่ 1
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1

ทหารแนวหน้าสละชีพนายที่ 22 สิบเอกกัมปนาท ทองแสง หลังร่วมปกป้องอธิปไตยพื้นที่ปฏิบัติการสมรภูมิบ้านคลองแผง จ.สระแก้ว

วันที่ 22 ธันวาคม 2568 กกล.บูรพา กองทัพภาคที่1 อัปเดตปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นวันที่ 14 โดยมีการรบปะทะ เพื่อยึดครองพื้นที่ ใน 3 พื้นที่ คือ บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน อ.โคกสูง

ล่าสุด กองทัพภาคที่ 1 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว “ส.อ.กัมปนาท ทองแสง” สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์(ร.21รอ.) เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อ 22 ธ.ค.68

กองทัพภาคที่ 1 ขอเชิดชูเกียรติในความเสียสละทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต ทั้งนี้จะดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ และดูแลสิทธิต่างๆให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไป

Sergeant Kampanat Thongsaeng
ภาพ Facebook @PrArmy1stArea

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวัน 21 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น.

กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นวันที่ 14 โดยมีการรบปะทะ เพื่อยึดครองพื้นที่ ใน 3 พื้นที่

1.พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา : ฝ่ายกัมพูชายังคงเสริมความแข็งแรงของที่มั่น มีการยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดมายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง และตรวจพบการนำรถถังเข้ามาประจำการในพื้นที่

2.พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง : ฝ่ายกัมพูชายังคงเสริมความแข็งแรงของที่มั่น
และได้ใช้อาวุธยิง RPG, ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามายังที่มั่นของฝ่ายเราเป็นระยะๆ

3. พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง : ฝ่ายกัมพูชาเสริมความแข็งแรงของที่มั่น และมีการยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด มายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง

โดยในวันนี้ กกล.บูรพา ได้ปฏิบัติการทางทหารต่อที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม อ.ตาพระยา อ.โคกสูง อ.อรัญประเทศ และ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จึงประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน 4 อำเภอชายแดน จ. สระแก้ว งดเข้าพื้นที่พักอาศัยของตนและให้อพยพไปยังศูนย์ฯ ตามที่ทางราชการจัดให้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอให้รับฟังข่าวสารและติดตามการแจ้งประกาศจากส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ.

กองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์พื้นที่ชายแดน จัหงวัดสระแก้ว กกล บูรพา ปกป้องอธิปไตยเป็นวันที่ 14
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 1 สถานการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเข้าสู่วันที่ 15
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1

ข่าว

