โฆษกโพสต์ “ฮุนเซน” ไม่เคยมีคำว่าเหน็ดเหนื่อย โม้ผ่านสมรภูมิมาแล้ว 105 ครั้ง
โฆษกโพสต์ ฮุนเซน ไม่เคยมีคำว่าเหน็ดเหนื่อย โม้ผ่านสมรภูมิมาแล้ว 105 ครั้ง ทุกครั้งที่ชาติลำบาก จะปรากฏตัวอยู่เคียงข้างเสมอ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม สำนักข่าว FreshNews รายงานว่า เจีย ธีริทธ์ โฆษกของสมเด็จเตโช ฮุน เซน ระบุว่า ด้วยเหตุผลเพื่อชาติและประชาชน สมเด็จเตโช ฮุน เซน ไม่เคยมีคำว่า “เหน็ดเหนื่อย” โดยสมเด็จเตโชได้ผ่านสมรภูมิมาแล้ว 105 สมรภูมิ และได้รับบาดเจ็บสาหัส 5 ครั้ง
โดยผ่านข้อความสั้นบนสื่อสังคมออนไลน์ เจีย ธีริทธ์ เขียนระบุว่า:“เพราะชาติและประชาชน ไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อย ผ่านสมรภูมิ 105 สมรภูมิ และบาดเจ็บสาหัส 5 ครั้ง
– วันที่ 20 มิถุนายน 1977 ยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อต่อสู้ปลดปล่อยชาติออกจากระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
– วันที่ 22 ตุลาคม 1996 เดินทางเข้าสู่พื้นที่เขมรแดง โดยเอาชีวิตแลกกับสันติภาพของกัมพูชา จนสามารถยุติสงครามกลางเมืองได้อย่างสิ้นเชิงในวันที่ 29 ธันวาคม 1998
– นำพากัมพูชาฟื้นจากซากปรักหักพัง สู่การพัฒนาที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ต่อเนื่องยาวนานกว่าสองทศวรรษก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19
– ปัจจุบันยังคงร่วมกับสมเด็จธิบดี วางยุทธศาสตร์และให้คำแนะนำแก่บรรดาผู้บัญชาการทหาร เพื่อรับมือกับศัตรูผู้รุกราน
– ทุกครั้งที่ชาติและประชาชนประสบความยากลำบาก เขาจะปรากฏตัวอยู่เคียงข้างเสมอ ชีวิตของเขาเป็นของชาติเขมร”
นอกจากนี้ ระบุว่า ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จเตโช ฮุน เซน มักถ่ายทอดประสบการณ์จากสนามรบและการบริหารประเทศให้ผู้ร่วมงานรับฟัง พร้อมย้ำอยู่เสมอว่า
“ชีวิตของฮุน เซน ไม่น่าจะมีโอกาสมีชีวิตมาถึงวันนี้ได้ เพราะเส้นทางชีวิตเต็มไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง”
