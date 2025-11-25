รวบชายอิตาลี ปลอมตัวเป็นแม่ที่ตายแล้ว เก็บเงินบำนาญนาน 3 ปี
ตำรวจรวบชายอิตาลี ปลอมตัวเป็นแม่ที่ตายแล้ว เป็นระยะเวลานานกว่า 3 ปี เพื่อหลอกเก็บเงินบำนาญ กวาดเงินไปเกือบ 2 ล้านบาทต่อปี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน สำนักข่าว มาเธอร์ชิป รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอิตาลีได้จับกุมชายวัย 56 ปี หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าเขาแต่งตัวเป็นนางกราซิลลา ดัล โอจิโล หญิงวัย 82 ปีแม่ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว เพื่อที่เก็บเงินบำนาญของเธอ
โดยผู้ก่อเหตุนั้นแต่งตัว ตัดผมให้เหมือนแม่ของเขา ทำแบบนี้มา 3 ปี ได้เงินไปเกือบ 2 ล้านบาทต่อปี (53,000 ยูโร) ซึ่งเขาไม่ยอมแจ้งว่าแม่เขาเสียชีวิตแล้ว และเก็บร่างแม่ของเขาไว้ที่บ้าน
อย่างไรก็ตามพนักงานเพิ่งมารู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยพนักงานธนาคารคนหนึ่ง รู้สึกว่าคอเขาหนาและเสียงเขาดูเป็นผู้ชาย จึงโทรแจ้งตำรวจ ก่อนจะนำรูปของแม่และลูกคู่นี้มาเทียบกันก่อนจะยืนยันได้ว่าชายคนดังกล่าวสวมรอยแม่เขาจริง
ตำรวจจึงเข้าจับกุมและค้นบ้านของชายคนดังกล่าว ก่อนจะพบร่างของแม่เขาถูกเก็บไว้ในห้องซักผ้า ซึ่งตำรวจระบุว่าแม่เขาตายจากสาเหตุธรรมชาติและสภาพศพนั้นอยู่ในสภาพที่แห้งเนื่องจากเสียชีวิตมาเป็นเวลานาน
เบื้องต้นตำรวจกำลังสอบสวนเพิ่มเติม และเตรียมตั้งข้อหาการปกปิดร่างกายโดยผิดกฎหมายและการฉ้อโกงผลประโยชน์ต่อไป
