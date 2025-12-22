การเงินเศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เตรียมโอนเงินเข้าอีก 2000 บาท ร้านค้าเฮ ใช้ได้ถึงวันไหน

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 08:47 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 08:47 น.
1,582
คนละครึ่งพลัส เตรียมโอนเงินเข้าอีก 2000 บาท ร้านค้าเฮ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยไทม์ไลน์สำคัญ โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนผู้ใช้สิทธิ เน้นย้ำช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการก่อนจะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนนี้

เงินเข้า 25 ธ.ค. นี้ หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ และได้ปิดรับไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา ล่าสุดมีร้านค้าที่ผ่านการพัฒนาทักษะแล้วถึง 93,881 ราย มีกำหนดการดังนี้

  • 23 ธ.ค. 68 (ประกาศผล): ร้านค้าตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิผ่านข้อความบนแอปพลิเคชันถุงเงิน และ SMS

  • 25 ธ.ค. 68 (เงินเข้า): กระทรวงการคลังจะโอนเงินสนับสนุนให้ร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์ (20% ของยอดขายส่วนภาครัฐ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อราย)

ทั้งนี้ เงื่อนไขของร้านค้าที่ได้รับสิทธิ คือต้องผ่านการอบรมออนไลน์กับธนาคารออมสิน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเข้าร่วมแพลตฟอร์ม Food Delivery (Grab/Lineman/Robinhood/ShopeeFood) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เตือนประชาชน 14 ล้านคน ใช้สิทธิให้เกลี้ยง โฆษกรัฐบาลยังได้ฝากเตือนไปยังประชาชนผู้ถือสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 1 จำนวนกว่า 14 ล้านคน ที่ยังมียอดเงินคงเหลือ ให้เร่งออกมาจับจ่ายใช้สอยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้เท่านั้น

  • คำเตือน หากพ้นกำหนดวันที่ 31 ธ.ค. ระบบจะทำการ ตัดวงเงินสิทธิที่คงเหลือทั้งหมดคืนโดยอัตโนมัติ ทันที จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

นายสิริพงศ์ กล่าวทิ้งท้ายถึงภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่า โครงการระยะสั้นอย่างคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ดำเนินการออกมาครบถ้วนแล้ว สำหรับช่วงรอยต่อ 2-3 เดือนเพื่อรอรัฐบาลใหม่ จะเน้นการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 และการเจรจาการค้าเป็นหลักโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม

คนละครึ่งพลัสใช้ได้ถึงวันไหน

