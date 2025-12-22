ข่าว
“สม รังสี” โพสต์ “ฮุนเซน” ปล่อยคลิปเสียงคุย “อิ๊งค์” ลากเขมรเข้าสู่ไฟสงคราม
สม รังสี โพสต์ถาม ฮุน เซน ปล่อยคลิปเสียงคุย อิ๊งค์ ได้อะไร ชี้การกระทำขาดศีลธรรมแบบนี้ ฉุดลากเขมรเข้าสู่ไฟสงคราม เป็นต้นตอความทุกข์ยาก
นาย สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาและรัฐบาลอิสระ ที่ขณะนี้ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ ได้โพสต์ภาพของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมตั้งคำถามว่า “หลังจากที่ ฮุน เซน ปล่อยการสนทนาส่วนตัวทางโทรศัพท์ เขมรได้อะไร”
ก่อนจะเขียนคอมเม้นท์ต่อว่า “เนื่องจากการกระทำที่ขาดศีลธรรมของฮุน เซน ได้ฉุดลากให้พวกเราชาวเขมรตกลงสู่กองไฟแห่งสงคราม พวกเรารู้สึกเจ็บปวดต่อการรุกรานของไทย แต่ขออย่าลืมว่ามีบุคคลเลวร้ายเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เป็นผู้ทำให้พวกเราทั้งแผ่นดินต้องตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ยากนี้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สม รังสี” ปลุกระดม ชาวเขมรลุกขึ้นจับอาวุธ โค่นล้มระบอบตระกูล “ฮุน”
- “สม รังสี” ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด “ฮุนเซน” เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย
- ปั่นกันเอง! “สม รังสี” อ้างทหารแนวหน้าถูกสั่งห้ามยิง ทั้งที่สยามบุกมา
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้
13 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
นาซาเผยภาพ “กระจุกดาวต้นคริสต์มาส” ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข
35 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ หลังละ 4 หมื่น เปิดคุณสมบัติ-เอกสาร เช็กจุดขอรับสิทธิใกล้บ้าน
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์
คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ 2025/2568 ความหมายดี ส่งต่อให้คนที่เรารัก
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
2 วัยรุ่นสหรัฐฯ ฆ่าเผาศพ เตรียมถูกพิจารณาคดีแบบผู้ใหญ่ โทษสูงสุดประหาร
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ครอบครัวสเปนเข็น “ศพยาย” ขึ้นเครื่องบิน อ้างเพลียจนหลับ สุดท้ายโป๊ะแตก ทำเที่ยวบินโกลาหล
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“เท้ง ณัฐพงษ์” รุดเยี่ยมชาวบ้านที่ ศูนย์อพยพ ทุกคนลั่นเป็นเสียงเดียว “อยากกลับบ้าน”
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สื่อเวียดนามโว ข้าวพันธุ์ ‘Jasmine 85’ บุกยึดนาไทย แห่ปลูก ‘หอมพวง’ แซงหอมมะลิ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว