“สีหศักดิ์” เดินทางถึงมาเลเซีย ประชุมถกปัญหาชายแดนวันนี้ ย้ำจุดยืน 3 ข้อ
สีหศักดิ์ เดินทางถึงกัวลาลัมเปอร์ ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เพื่อถกปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้ ย้ำจุดยืน 3 ข้อ
กระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ในวันพรุ่งนี้ (22 ธ.ค. 68) โดยไทยจะยืนยันความมุ่งมั่นในการบรรลุสันติภาพที่แท้จริง ยั่งยืน และตั้งอยู่บนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม
ทางไทยย้ำจุดยืนของไทย มี 3 ข้อคือ 1 กัมพูชาต้องเป็นฝ่ายประกาศหยุดยิงก่อน 2.การหยุดยิงจะต้องเกิดขึ้นจริง อย่างต่อเนื่องและมีการสังเกตการณ์ 3.ฝ่ายกัมพูชาต้องร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับฝ่ายไทยอย่างจริงจัง
โดยการประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงจุดยืนและชี้แจงท่าทีบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของหน่วยงานความมั่นคงเป็นสำคัญ ไทยปรารถนาให้เกิดสันติภาพ แต่สันติภาพที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นาย อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ทางไทยและกัมพูชา ต่างตอบรับที่จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อลดความตึงเครียดและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลาม ซึ่งหากมีความคืบหน้าในการประชุมดังกล่าว สำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
