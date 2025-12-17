การเงินเศรษฐกิจ

เดือนสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รัฐบาลย้ำ รีบใช้จ่ายให้หมด ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 68

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 09:22 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 09:22 น.
78
ประชาชนต้องใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสให้หมดภายใน 31 ธ.ค. 68

เตือน 14 ล้านคน! “คนละครึ่งพลัส” โค้งสุดท้ายต้องใช้ให้หมดภายใน 31 ธ.ค. 68 ก่อนระบบตัดเงินคืนอัตโนมัติ

รัฐบาลออกประกาศแจ้งเตือนด่วนถึงประชาชนผู้ได้รับสิทธิในโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 1 จำนวนกว่า 14 ล้านคน ให้เร่งวางแผนการใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่คงเหลือให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้ เนื่องจากโครงการกำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดฉากลง โดยมีการย้ำชัดเจนว่า หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว ระบบจะทำการตัดวงเงินสิทธิที่คงเหลือทั้งหมดคืนเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติทันที จะไม่สามารถเก็บสะสมหรือทบยอดไปใช้ต่อได้

สำหรับภาพรวมการดำเนินโครงการล่าสุด พบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมสูงถึง 75,521.2 ล้านบาท โดยประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปและบริการฟู้ดเดลิเวอรี

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เน้นย้ำถึงเงื่อนไขการใช้สิทธิเพื่อให้ประชาชนไม่พลาดโอกาส โดยรัฐจะร่วมจ่ายให้ 50% สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน ภายในกรอบเวลาที่กำหนดคือ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

สำหรับการซื้อสินค้าหน้าร้าน ส่วนบริการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรีจะสามารถใช้สิทธิได้ถึงเวลา 21.00 น. ดังนั้น “เส้นตาย” ที่แท้จริงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือช่วงค่ำของวันที่ 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น

ในขณะเดียวกัน อีกกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการคือ ร้านค้าถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเร่งเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ หรือ “อัปสกิล/รีสกิล” ตามเงื่อนไขของโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 นี้

เพื่อรับสิทธิประโยชน์และเงินสนับสนุนเพิ่มเติมตามมาตรการ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่กระชั้นชิด ผู้ประกอบการจึงควรเร่งดำเนินการรักษาสิทธิของตนเองควบคู่ไปกับการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้

ข้อมูลจาก

