เดือนสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รัฐบาลย้ำ รีบใช้จ่ายให้หมด ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 68

เตือน 14 ล้านคน! “คนละครึ่งพลัส” โค้งสุดท้ายต้องใช้ให้หมดภายใน 31 ธ.ค. 68 ก่อนระบบตัดเงินคืนอัตโนมัติ
รัฐบาลออกประกาศแจ้งเตือนด่วนถึงประชาชนผู้ได้รับสิทธิในโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 1 จำนวนกว่า 14 ล้านคน ให้เร่งวางแผนการใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่คงเหลือให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้ เนื่องจากโครงการกำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดฉากลง โดยมีการย้ำชัดเจนว่า หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว ระบบจะทำการตัดวงเงินสิทธิที่คงเหลือทั้งหมดคืนเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติทันที จะไม่สามารถเก็บสะสมหรือทบยอดไปใช้ต่อได้
สำหรับภาพรวมการดำเนินโครงการล่าสุด พบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมสูงถึง 75,521.2 ล้านบาท โดยประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปและบริการฟู้ดเดลิเวอรี
ทั้งนี้ รัฐบาลได้เน้นย้ำถึงเงื่อนไขการใช้สิทธิเพื่อให้ประชาชนไม่พลาดโอกาส โดยรัฐจะร่วมจ่ายให้ 50% สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน ภายในกรอบเวลาที่กำหนดคือ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน
สำหรับการซื้อสินค้าหน้าร้าน ส่วนบริการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรีจะสามารถใช้สิทธิได้ถึงเวลา 21.00 น. ดังนั้น “เส้นตาย” ที่แท้จริงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือช่วงค่ำของวันที่ 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น
ในขณะเดียวกัน อีกกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการคือ ร้านค้าถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเร่งเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ หรือ “อัปสกิล/รีสกิล” ตามเงื่อนไขของโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 นี้
เพื่อรับสิทธิประโยชน์และเงินสนับสนุนเพิ่มเติมตามมาตรการ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่กระชั้นชิด ผู้ประกอบการจึงควรเร่งดำเนินการรักษาสิทธิของตนเองควบคู่ไปกับการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน
- ขีดเส้นตาย คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิก่อน 19 ธ.ค. ช่วยร้านค้าลุ้นเงิน 2000 บาทเพิ่ม
- เงินเยียวยาน้ำท่วม 68 ภาคใต้ ยังได้ไหม หลังยุบสภา จะชะงักตาม “คนละครึ่ง” หรือไม่?
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: