รู้แล้ว คนละครึ่งพลัสใช้ไม่หมดใน 31 ธ.ค.นี้ เงินไปไหน แนะวิธีเช็กยอด ก่อนเสียสิทธิ

ไขข้อสงสัย คนละครึ่งพลัส เงินใช้ไม่หมดภายใน 31 ธ.ค. 68 รัฐดึงคืนทันที-ทบยอดไม่ได้ แนะวิธีเช็กเงินคงเหลือผ่านแอปฯ เป๋าตังก่อนเสียสิทธิ
จากกระแสข่าวการเมืองที่ร้อนแรงหลังมีการประกาศยุบสภา คืนอำนาจสู่ประชาชนส่งผลให้เกิดคำถามในใจผู้มีสิทธิในโครงการ คนละครึ่งพลัส ว่านโยบายปากท้องจะไปต่อหรือพอแค่นี้? อีกประเด็นคือเงินในแอปฯ เป๋าตังยังใช้ได้ไหม และถ้าใช้ไม่หมดจะเกิดอะไรขึ้น?
ประเด็นแรกที่ต้องเคลียร์ให้ชัด คือชะตากรรมของ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ที่หลายคนรอคอย ล่าสุด นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องเบรกโครงการไว้ก่อน เนื่องจากมีการยุบสภา ทำให้ติดเงื่อนไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รัฐบาลรักษาการไม่สามารถอนุมัติโครงการใหม่ที่มีผลผูกพัน หรือสร้างคะแนนนิยมในลักษณะนี้ได้
แม้เฟส 2 จะสะดุด แต่สำหรับผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส เฟส 1 จำนวน 20 ล้านราย ท่านยังสามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ ไม่มีการยกเลิกกลางคัน ตามเงื่อนไขเดิม ได้แก่ วงเงินที่ได้รับ : 2,000 – 2,400 บาท (ตามที่ได้รับอนุมัติ) ใช้ได้ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน ภายในเวลาที่กำหนด 06:00 – 23:00 น. ของทุกวัน
ส่วนประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ เงินที่ค้างอยู่ในแอปฯ เป๋าตัง ไม่ใช่เงินสะสมที่เก็บไว้ใช้ปีหน้าได้ ต้องใช้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังมีวงเงินคงเหลือแม้แต่บาทเดียว รัฐบาลจะดึงวงเงินส่วนที่เหลือกลับคืนคลังทันที ไม่สามารถทบยอดหรือขอคืนย้อนหลังได้
วิธีเช็กเงินคนละครึ่งพลัสในเป๋าตัง วางแผนใช้ก่อนสิ้นปี
เพื่อให้ไม่เสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้ แนะนำให้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและวางแผนการใช้จ่ายในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนธันวาคม ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง (G-Wallet)
2. กดเลือกแบนเนอร์เมนู ‘คนละครึ่งพลัส’
3. ระบบจะแสดงข้อมูล
- สิทธิคงเหลือตลอดโครงการ
- สิทธิคงเหลือรายวัน (วงเงิน 200 บาทที่ใช้ได้ในวันนั้น)
