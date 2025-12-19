ด่วน! CIB บุกรวบ มนัส บุญจำนงค์ อดีตเหรียญทองโอลิมปิก ฐานฉ้อโกง
CIB นำกำลังจับกุม มนัส บุญจำนงค์ อดีตกำปั้นทีมชาติไทย ข้อหาฉ้อโกง เบื้องต้นยังรอตำรวจแถลงรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดี
เพจเฟซบุ๊กสำนักข่าว Ch7HD (ช่อง 7) ได้รายงานข่าวด่วนว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ดำเนินการเข้าจับกุม มนัส บุญจำนงค์ หรือ เติ้ล อดีตนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ ขวัญใจชาวไทย ในข้อหาฉ้อโกง
การจับกุมในครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนกีฬาจำนวนมาก เนื่องจากมนัสถือเป็นตำนานนักมวยสากลสมัครเล่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาอย่างยาวนาน โดยเบื้องต้นตามรายงานข่าวยังไม่ได้ระบุรายละเอียดเจาะจงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของการกระทำความผิด หรือมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางเพจหลักของ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ยังไม่ได้มีการออกแถลงการณ์หรือเปิดเผยรายละเอียดบันทึกการจับกุมอย่างเป็นทางการ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดของคดี หรือคำชี้แจงจากฝั่งผู้ถูกกล่าวหา ทีมข่าวจะรีบนำเสนอให้ทราบต่อไป
