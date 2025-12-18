จับ อาสากู้ภัยดัง ข่มขืนเด็กหญิง 5 ขวบ คากุฏิวัด
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ปฏิบัติการ “กระชากหน้ากากนักบุญ” บุกรวบตัว นายพิชิต หรือ ดำ อายุ 45 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ได้ที่บริเวณชุมชนคลองเตย หลังก่อเหตุกระทำชำเราเด็กหญิงวัยเพียง 5 ขวบ แล้วหลบหนีคดีมานานเกือบ 10 ปี
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2559 นายพิชิตได้สร้างภาพลักษณ์เป็นคนดี แฝงตัวเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยงานภายในวัดดังย่านพระโขนง จนได้รับความไว้วางใจจากทั้งพระและชาวบ้าน
จุดเริ่มต้นของฝันร้ายเกิดขึ้นเมื่อ พ่อของเด็ก ซึ่งเป็นเพื่อนกับนายพิชิต จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด จึงนำลูกสาววัย 5 ขวบ และลูกชาย มาฝากไว้กับหลวงพ่อที่วัดซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติให้ช่วยดูแล
ในเช้าวันเกิดเหตุ ช่วงเวลา 05.00 – 08.00 น. หลวงพ่อมีกิจนิมนต์ต้องออกไปเดินบิณฑบาต จึงได้ฝากหลานทั้งสองไว้ให้นายพิชิตช่วยดูแลภายในกุฏิ ไม่คาดคิดว่าจะเป็นการเปิดช่องให้โจรในคราบนักบุญก่อเหตุ
นายพิชิตอาศัยจังหวะปลอดคนและอาศัยความไว้ใจ บังคับข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงวัย 5 ขวบภายในกุฏิพระอย่างไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม หลังก่อเหตุเสร็จสิ้นยังข่มขู่ห้ามไม่ให้เด็กบอกใคร มิฉะนั้นจะทำร้ายร่างกาย เด็กหญิงต้องทนทุกข์ทรมาน เก็บความลับอันเลวร้ายไว้เพียงลำพังด้วยความหวาดกลัว มีอาการซึมเศร้า เก็บตัว และหวาดระแวง ไม่ร่าเริงเหมือนเด็กทั่วไป เป็นเวลานานถึง 9 ปี
จนกระทั่งในปี 2568 เมื่อเด็กหญิงเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นอายุ 13 ปี จึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าเล่าความจริงทั้งหมดให้ญาติฟัง ทางครอบครัวจึงรีบขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ และพาเข้าแจ้งความที่ สน.พระโขนง จนนำมาสู่การจับกุมตัวนายพิชิตได้ในที่สุด เบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ที่มา: CIB
