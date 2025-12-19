ช็อกทั้งกอง! ตัวเต็ง มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 ประกาศถอนตัว แฟนนางงามแห่เสียดาย

ปนัสยา แองเจลิก้า ดีมากด์ มิสแกรนด์ห้วยขวาง ตัวเต็ง มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 ประกาศถอนตัวจากการประกวด อ้างเหตุสุดวิสัย แฟนนางงามใจหายแห่ส่งกำลังใจล้นหลาม
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในแวดวงนางงาม เมื่อจู่ ๆ “ปนัสยา แองเจลิก้า ดีมากด์” มิสแกรนด์ห้วยขวาง 2026 และเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวเต็งของเวที มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2026 ได้ออกมาประกาศถอนตัวจากการประกวด
แองเจลิก้า แจ้งข่าวร้ายครั้งนี้ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “สวัสดีค่ะ ปนัสยา แองเจลิก้า ดีมากด์ มิสแกรนด์ห้วยขวาง จำเป็นจะต้องถอนตัวจากการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครด้วยเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้ค่ะ
แองเจขอขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแองเจมาตลอดนะคะ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและได้รับความรักจากทุก ๆ คนเลย ขอบคุณทุกคนมากๆๆๆๆๆ เลยนะคะ
แต่การเดินทางในเส้นทางนางงามของแองเจ ไม่อยากให้จบลงแค่นี้ อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตหนูต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าความฝันหนูจะเป็นจริง ได้ใส่มงกุฎและมีชื่อว่าเป็น“แองเจลิกา มิสแกรนด์”กันนะคะ ขอบคุณค่ะ”
ท่ามกลางการรอคอยของแฟนคลับที่หวังจะเห็นเธอคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้ากองไปประชันความสวย และความสามารถระดับประเทศ ซึ่งหลังจากที่ ปนัสยา แองเจลิก้า ดีมากด์ มิสแกรนด์ห้วยขวางประกาศถอนตัวจากการประกวดก็ได้มีแฟนนางงามเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียดาย แต่ทุกคนต่างเคารพการตัดสินใจและพร้อมที่จะรอการกลับมาแจ้งเกิดบนเวทีนางงามอีกครั้งในอนาคต
