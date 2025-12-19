ข่าวดาราบันเทิง

ช็อกทั้งกอง! ตัวเต็ง มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 ประกาศถอนตัว แฟนนางงามแห่เสียดาย

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 14:13 น.
ปนัสยา แองเจลิก้า ดีมากด์ มิสแกรนด์ห้วยขวาง ตัวเต็ง มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 ประกาศถอนตัวจากการประกวด อ้างเหตุสุดวิสัย แฟนนางงามใจหายแห่ส่งกำลังใจล้นหลาม

กลายเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในแวดวงนางงาม เมื่อจู่ ๆ “ปนัสยา แองเจลิก้า ดีมากด์” มิสแกรนด์ห้วยขวาง 2026 และเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวเต็งของเวที มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2026 ได้ออกมาประกาศถอนตัวจากการประกวด

แองเจลิก้า แจ้งข่าวร้ายครั้งนี้ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “สวัสดีค่ะ ปนัสยา แองเจลิก้า ดีมากด์ มิสแกรนด์ห้วยขวาง จำเป็นจะต้องถอนตัวจากการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครด้วยเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้ค่ะ

แองเจขอขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแองเจมาตลอดนะคะ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและได้รับความรักจากทุก ๆ คนเลย ขอบคุณทุกคนมากๆๆๆๆๆ เลยนะคะ

แต่การเดินทางในเส้นทางนางงามของแองเจ ไม่อยากให้จบลงแค่นี้ อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตหนูต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าความฝันหนูจะเป็นจริง ได้ใส่มงกุฎและมีชื่อว่าเป็น“แองเจลิกา มิสแกรนด์”กันนะคะ ขอบคุณค่ะ”

ช็อกทั้งกอง! ตัวเต็ง มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 ประกาศถอนตัว แฟนนางงามแห่เสียดาย-1

ท่ามกลางการรอคอยของแฟนคลับที่หวังจะเห็นเธอคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้ากองไปประชันความสวย และความสามารถระดับประเทศ ซึ่งหลังจากที่ ปนัสยา แองเจลิก้า ดีมากด์ มิสแกรนด์ห้วยขวางประกาศถอนตัวจากการประกวดก็ได้มีแฟนนางงามเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียดาย แต่ทุกคนต่างเคารพการตัดสินใจและพร้อมที่จะรอการกลับมาแจ้งเกิดบนเวทีนางงามอีกครั้งในอนาคต

ช็อกทั้งกอง! ตัวเต็ง มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 ประกาศถอนตัว แฟนนางงามแห่เสียดาย-2

แฟนนางงามเสียดาย แองเจลิก้า ถอนตัวประกวดมิสแกรนด์ แฟนนางงามเสียดาย แองเจลิก้า ถอนตัวประกวดมิสแกรนด์-1 แฟนนางงามเสียดาย แองเจลิก้า ถอนตัวประกวดมิสแกรนด์-2

ช็อกทั้งกอง! ตัวเต็ง มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 ประกาศถอนตัว แฟนนางงามแห่เสียดาย-5

ช็อกทั้งกอง! ตัวเต็ง มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 ประกาศถอนตัว แฟนนางงามแห่เสียดาย-4

อ้างอิงจาก : FB แองเจลิกา อาร์สยาม

