ผวา! จับกุมชายญี่ปุ่นก่อเหตุแทงเจ้าหน้าที่อีเวนต์วงไอดอลดัง HKB48 สารภาพหวังปลิดชีพ
ตำรวจฟุกุโอกะจับกุมชายวัย 30 ปี ในข้อหาพยายามฆ่า หลังก่อเหตุแทงเจ้าหน้าที่อีเวนต์ของวง HKB48 และพนักงานสาวอีก 1 คน คนร้ายสารภาพตั้งใจแทงให้ตาย
ตำรวจได้จับกุมชายว่างงานวัย 30 ปี ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุใช้ของมีคมทำร้ายชายหญิง 2 คนในเมืองฟุกุโอกะ ตามรายงานของตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่โถงลิฟต์ของอาคารจอดรถชั้น 1 ของมิซูโฮะ เพย์เพย์ โดม ในเขตชูโอ
เหยื่อรายแรกเป็นเจ้าหน้าที่ของวงไอดอลดัง HKT48 ก่อนที่คนร้ายจะไปแทงพนักงานหญิงวัย 27 ปี ที่อาคารพาณิชย์ที่อยู่ติดกัน โชคดีที่อาการของเหยื่อทั้งสองคนไม่อันตรายถึงชีวิต
ก่อนที่ในเวลา 05.00 น. เมื่อวานนี้ (15 ธันวาคม) ตำรวจจะจับกุมคนร้ายได้นั่นก็คือ ยามากุจิ นาโอยะ ชายว่างงานวัย 30 ปีจากเมืองอิโตชิมะ พร้อมกับแจ้งข้อหาพยาบยามฆ่า โดยระบุว่าคนร้ายรายนี้ใช้ของมีคมแทงบริเวณหน้าอกของเหยื่อทั้งสองคนเพื่อหมายเอาชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของคนร้ายที่บอกว่า “ผมตั้งใจจะแทงเพื่อฆ่าพวกเขา”
อ้างอิง : news.livedoor.com
