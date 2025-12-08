จับกุมพ่อแม่ชาวอังกฤษ หลังเกิดเหตุ “หมาพิตบูล” ขย้ำลูกชายวัย 2 ขวบเสียชีวิต
เกิดเหตุเด็กชายวัย 2 ขวบ ถูกสุนัขพิตบูลที่เลี้ยงกัดเข้าที่ศีรษะและลำคอจนเสียชีวิต หลังเกิดเหตุพ่อแม่ของเด็กถูกจับกุม แม้ว่าทั้งคู่จะพยายามช่วยลูกอย่างุสดความสามารถ
เกิดโศกนาฏกรรมน่าเศร้าขึ้นที่เกาะซานเต (Zante) ประเทศกรีซ เมื่อเด็กชายวัย 2 ขวบ เสียชีวิตอย่างน่าสลด หลังถูกสุนัขพิตบูลเข้าทำร้าย โดยเขากำลังพักผ่อนอยู่กับพ่อและแม่ชาวอังกฤษ
มีรายงานว่า เด็กชายได้เข้าไปในบริเวณบ้านพักที่ครอบครัวใช้เลี้ยงสุนัขพิตบูลตัวดังกล่าว หลังจากที่เขากับพ่อและแม่ชาวอังกฤษกลับจากการซื้อของได้ไม่นาน สุนัขพิตบูลก็เข้าทำร้ายเขา โดยกัดที่ใบหน้าและศีรษะ
เด็กชายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซาคินทอส (Zakynthos General Hospital) อย่างเร่งด่วน แต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ขณะที่แม่ของเด็กก็ต้องเข้ารับการรักษาอาการช็อกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า พ่อแม่ของเด็กชายถูกจับกุม หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ โดยมีการอ้างว่าสุนัขพิตบูลตัวดังกล่าวเป็นสุนัขจรจัดที่ครอบครัวเพิ่งรับมาพักพิงไว้ข้างบ้านในหมู่บ้าน Agios Leontas เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้ว
ขณะที่พยานระบุว่า คู่รักพยายามต่อสู้กับสุนัขอย่างสุดชีวิตขณะที่มันเข้าทำร้ายลูกชายของพวกเขา
มิชาลิส ยันนาโกส หัวหน้าสหภาพพนักงานโรงพยาบาล กล่าวกับโทรทัศน์กรีกว่า สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขจรจัดที่ครอบครัวเลือกที่จะให้ที่พักพิง “เพื่อนร่วมงาน (หน่วยแพทย์) บอกผมว่าพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย เมื่อเห็นเด็กถูกสุนัขโจมตีด้วยบาดแผลฉกรรจ์ที่คอ, ศีรษะ, และกะโหลก” เขากล่าว และเสริมว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตเด็กชายแล้วแต่ไม่สำเร็จ
ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าสุนัขพิตบูลตัวนี้เคยแสดงอาการก้าวร้าวมาก่อนหรือไม่ แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น อัยการได้สั่งให้ควบคุมตัวสุนัขไว้ที่ศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราวตามกฎหมาย
ยอร์กอส สตาสิโนปูลอส นายกเทศมนตรีเมืองซาคินทอส กล่าวว่า “ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป มันจะถูกส่งมอบให้สัตวแพทย์เพื่อตรวจดูอาการ” และในไม่ช้า คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 5 คน จะถูกเรียกมาเพื่อตัดสินใจว่าควรจะทำการ การุณยฆาต สุนัขพิตบูลตัวนี้ หรือให้มันอยู่ในศูนย์พักพิงต่อไป
