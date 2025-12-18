ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเวียดนาม ถูกเครื่องจักรบดนิ้วเละ เกือบหมดมือ ทีมแพทย์ผ่าตัดครึ่งวัน จนกลับมาใช้งานได้สำเร็จ

หนุ่มเวียดนาม ถูกเครื่องจักรบดนิ้วเละ 4 นิ้ว ทีมแพทย์ผ่าตัด 12 ชม. กู้มือคืนสำเร็จ

ทีมแพทย์ใช้เวลาผ่าตัดนาน 12 ชั่วโมง กู้คืนนิ้วมือ 4 นิ้วของหนุ่มเวียดนามวัย 25 ปี หลังถูกเครื่องปั๊มโลหะบดขยี้จนเกือบขาด ให้กลับมาใช้งานได้สำเร็จ

เมื่อชายหนุ่มวัย 25 ปี ประสบอุบัติเหตุรุนแรงขณะปฏิบัติงาน ถูกใบมีดไฮดรอลิกของเครื่องปั๊มโลหะร่วงใส่บริเวณมือ ในโรงงานแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ส่งผลให้นิ้วมือทั้ง 4 นิ้วถูกบดขยี้จนเละและเกือบขาดออกจากกัน เหลือเพียงเศษหนังบาง ๆ ยึดติดไว้เท่านั้น เมื่อผู้ป่วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล สภาพนิ้วมือทั้งหมดขาวซีด เย็นเฉียบ แบนลีบ และขาดเลือดไปเลี้ยงนิ้ว

ทีมแพทย์วินิจฉัยว่า กรณีนี้เป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงและซับซ้อนกว่าการถูกของมีคมบาดทั่วไปหลายเท่า เนื่องจากทั้งกระดูก เส้นเอ็น หลอดเลือด และเส้นประสาทเสียหายทั้งหมด ทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการรักษาเพียง 6 ถึง 12 ชั่วโมงเท่านั้น ทีมศัลยแพทย์จึงตัดสินใจนำตัวเข้าห้องผ่าตัดทันทีเพื่อให้ทันเวลา โดยการผ่าตัดกินเวลายาวนานถึง 12 ชั่วโมง ตั้งแต่ 6 โมงเย็นจนถึง 6 โมงเช้าของเช้าอีกวัน

นิ้วมือที่ได้รับการเชื่อมต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทแล้ว
ภาพจาก: kenh14

ขั้นตอนการผ่าตัดมีความละเอียดเป็นอย่างมาก เนื่องจากทีมแพทย์ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการต่อเส้นเลือดที่มีความหนาเพียงไม่กี่ร้อยไมโครเมตร ตัดแต่งเนื้อเยื่อที่บอบช้ำ และตัดกระดูกให้สั้นลงเพื่อการเชื่อมต่อที่เรียบเนียน โดยเฉพาะนิ้วหนึ่งที่เส้นเลือดเสียหายหนักจนต้องผ่าตัดนำเส้นเลือดจากบริเวณขามาปลูกถ่ายทดแทน

โดยในเวลาต่อมาผลลัพธ์หลังการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ นิ้วทั้ง 4 กลับมามีระบบไหลเวียนเลือดกลับมาทำงานได้ดีอีกครั้ง

ที่มา: kenh14

หนุ่มเวียดนาม ถูกเครื่องจักรบดนิ้วเละ เกือบหมดมือ ทีมแพทย์ผ่าตัดครึ่งวัน จนกลับมาใช้งานได้สำเร็จ

