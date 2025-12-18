ข่าวต่างประเทศ

รู้จักหนัง ‘Dhurandhar’ โดนปากีสถานแบน แต่คนแอบโหลดเถื่อนพุ่ง 2 ล้านครั้ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 18:45 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 15:53 น.
70

หนังอินเดีย ‘Dhurandhar’ เจาะไข่แดงปากีสถาน ยอดโหลดเถื่อนพุ่ง 2 ล้าน ISI จนปัญญาคุมโซเชียล

มาตรการแบนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากอินเดียเรื่อง Dhurandhar ของรัฐบาลปากีสถานรวมถึงกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ดูเหมือนจะไร้ผลในทางปฏิบัติ แม้จะไม่มีการฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ แต่ตัวหนังกลับสร้างปรากฏการณ์ไวรัลที่หน่วยข่าวกรองของปากีสถาน หรือ ISI (Inter-Services Intelligence) ไม่สามารถควบคุมได้ จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่สั่นคลอนความมั่นคงทางข้อมูลของรัฐบาลอิสลามาบัด

รายงานระบุว่าเพียงระยะเวลา 2 สัปดาห์ มียอดการดาวน์โหลดภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างผิดกฎหมายในปากีสถานสูงกว่า 2 ล้านครั้ง ทำลายสถิติเดิมของภาพยนตร์เรื่อง 2.0 กับ Raees ขึ้นแท่นหนังที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงสุด แม้ผู้สร้างภาพยนตร์จะสูญเสียรายได้จากตลาดนี้ราว 50-60 สิบล้านรูปี แต่อินเดียมองว่านี่คือชัยชนะทางจิตวิทยาที่สำคัญ เพราะสามารถส่งสารที่ต้องการสื่อว่าปากีสถานเป็นรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้าย เข้าสู่การรับรู้ของชาวปากีสถานได้สำเร็จ

รู้จักหนัง ‘Dhurandhar’ โดนปากีสถานแบน แต่คนแอบโหลดเถื่อนพุ่ง 2 ล้านครั้ง

ภาพยนตร์ Dhurandhar เป็นหนังแทงใจดำ นำเสนอเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ละเอียดอ่อน ทั้งเหตุการณ์จี้เครื่องบินที่กันดาฮาร์ปี 2542 เหตุโจมตีมุมไบ 26/11 การแทรกซึมของสายลับอินเดียเพื่อทลายเครือข่ายก่อการร้ายในย่านลียารี นครการาจี ซึ่งประเด็นหลังสุดสร้างความไม่พอใจแก่ทางการปากีสถานอย่างมาก

ชาร์จีล อินาม เมมอน รัฐมนตรีสารสนเทศแคว้นสินธ์ ออกมาตอบโต้ผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นโฆษณาชวนเชื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ย้ำว่าลียารีคือพื้นที่แห่งวัฒนธรรมไม่ใช่ความรุนแรง พร้อมประกาศเตรียมส่งภาพยนตร์เรื่อง Mera Lyari ออกฉายในเดือนหน้า เพื่อล้างภาพจำและนำเสนอแง่มุมความสงบสุขแทน

ความพยายามสกัดกั้นหนังเรื่องนี้ของ ISI ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเว็บมืด (Dark Web) ใช้เซิร์ฟเวอร์จากศรีลังกา เนปาล มาเลเซีย เป็นฐานปล่อยไฟล์ภาพยนตร์ ชาวปากีสถานสามารถเข้าถึงผ่านช่องทาง Telegram สตรีมมิงใต้ดิน เครือข่าย VPN สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานความมั่นคงสูญเสียการควบคุมพื้นที่ดิจิทัลไปแล้ว

รู้จักหนัง ‘Dhurandhar’ โดนปากีสถานแบน แต่คนแอบโหลดเถื่อนพุ่ง 2 ล้านครั้ง

แม้บัญชีโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับ ISI พยายามแก้เกมด้วยการตัดต่อคลิปบางส่วนมาล้อเลียนเพื่อดิสเครดิตเนื้อหา แต่กลับไม่สามารถหยุดยั้งความอยากรู้อยากเห็นของประชาชนได้ ชาวเน็ตจำนวนมากชื่นชมการแสดงและสร้างมีมล้อเลียนจนกลายเป็นกระแส

สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเมื่อพรรคประชาชนปากีสถาน (PPP) ยื่นฟ้องต่อศาลในเมืองการาจี เพื่อดำเนินคดีกับทีมงานสร้างภาพยนตร์ กรณีนำภาพอดีตนายกรัฐมนตรี เบนาซีร์ บุทโต มาใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

สำหรับภาพยนตร์ Dhurandhar นำแสดงโดย รันเวียร์ สิงห์ รับบทสายลับอินเดีย ร่วมด้วยนักแสดงชั้นนำอย่าง อักษัย ขรรณา สัญชัย ทัต อาร์. มาธาวัน อาร์จุน รามปาล

รู้จักหนัง ‘Dhurandhar’ โดนปากีสถานแบน แต่คนแอบโหลดเถื่อนพุ่ง 2 ล้านครั้ง รู้จักหนัง ‘Dhurandhar’ โดนปากีสถานแบน แต่คนแอบโหลดเถื่อนพุ่ง 2 ล้านครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฮวงจุ้ย จัดห้องรับทรัพย์ ปรับทิศรับโชค ตามหลักดาวเหิน ประจำปี 2569 อยากรวย ไปที่ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยากก้าวหน้า ไปที่ กลางห้อง ดูดวง

ฮวงจุ้ย จัดห้องรับทรัพย์ ปรับทิศรับโชค ตามหลักดาวเหิน ประจำปี 2569

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสยอง ขอเสื้อผ้าลูกที่ตายไปคืนจากสถานที่จัดงานศพ แต่กลับได้ “สมอง” กลับมาแทน

32 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเวียดนาม ถูกเครื่องจักรบดนิ้วเละ 4 นิ้ว ทีมแพทย์ผ่าตัด 12 ชม. กู้มือคืนสำเร็จ ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเวียดนาม ถูกเครื่องจักรบดนิ้วเละ เกือบหมดมือ ทีมแพทย์ผ่าตัดครึ่งวัน จนกลับมาใช้งานได้สำเร็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จักหนัง ‘Dhurandhar’ โดนปากีสถานแบน แต่คนแอบโหลดเถื่อนพุ่ง 2 ล้านครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สส.ญี่ปุ่น อภิปรายเดือด “แม่ไม่ได้เบ่งลูกออกมาเพื่อให้ไปตายในสนามรบ” ซัดเละนโยบาย นายกหญิงคนแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทั่วโลกอึ้ง! ยายชาวญี่ปุ่น วัย 92 ปี ผงาดคว้าแชมป์ &quot;Tekken 8&quot; สยบคู่แข่งรุ่นน้องราบคาบ ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง! ยายชาวญี่ปุ่น วัย 92 ปี ผงาดคว้าแชมป์ “Tekken 8” สยบคู่แข่งรุ่นน้องราบคาบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟ ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวอีก ข่าวต่างประเทศ

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องสาว &quot;ยศชนัน&quot; แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย ข่าวการเมือง

น้องสาว “ยศชนัน” แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แซร์ หลิน เคียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงจากสิงคโปร์ วัย 19 ปี ข่าวกีฬา

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้ บันเทิง

เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 18 ธ.ค. 68 ไทยขาดอีก 5 เหรียญแตะ 200 ทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;จุลพันธ์&#039; ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน ข่าว

‘จุลพันธ์’ ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Too Fast To Sleep สยามสแควร์ ปิดให้บริการ 24 ธ.ค. 68 ข่าว

ใจหาย Too Fast To Sleep สยาม โบกมือลา 24 ธ.ค.นี้ ปิดฉากความทรงจำ 10 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“กู๊ดวิว” ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ นักกระโดดน้ำชายไทย คว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งแรกรอบ 22 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! เงื่อนไขการเข้าชม ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม ข่าวกีฬา

เช็กด่วน! เงื่อนไขการเข้าชม ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันโอนเงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เข้าวันไหน? ปฏิทินเงินบำนาญ-ทหารกองเกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายปีนเสาสูงในปอยเปตเพื่อปักธงชาติจีนในสถานการณ์ตึงเครียด ข่าว

คลิป สแกมเมอร์ในปอยเปต ปีนเสาปักธงจีน โบกขอชีวิต F-16 ไทย หลังถล่มฐาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล บริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด ของว่าที่ CEO น้องเกล แอบิเกล ทุนจดทะเบียนเป็นล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้ ข่าว

เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งในเขมร เขียนบทความโจมตีไทย ใช้มุกเดิมช่วงสงครามโลก หาเรื่องรุกรานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งในเขมร เขียนบทความโจมตีไทย ใช้มุกเดิมช่วงสงครามโลก หาเรื่องรุกรานกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาทคืน กรณีได้ซ้ำ เศรษฐกิจ

วิธีคืนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 ถ้าได้ซ้ำซ้อน แอปฯ กรุงไทย พบสวมสิทธิ์ผิดกฎหมาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชติศักดิ์ อ่อนสูง ถอนตัว สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เซ่นดราม่าปมวิพากษ์อิสลาม ข่าวการเมือง

โชติศักดิ์ อ่อนสูง ถอนตัว สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เซ่นดราม่าปมวิพากษ์อิสลาม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคชาติพัฒนา ยกธงขาว ไม่ส่งผู้สมัคร สส. ลงเลือกตั้ง 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด หลังเกิดคดีฉาว ยันไม่ปิดบัง เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น บันเทิง

นานา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด หลังเกิดคดีฉาว ยันไม่ปิดบัง เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง &quot;เชน ยศชนัน&quot; ดีใจหลานชายเป็น 1 ในแคนดิเดตนายกฯ ข่าว

อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง “เชน ยศชนัน” หลานชายแคนดิเดตนายกฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 18:45 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 15:53 น.
70
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮวงจุ้ย จัดห้องรับทรัพย์ ปรับทิศรับโชค ตามหลักดาวเหิน ประจำปี 2569 อยากรวย ไปที่ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยากก้าวหน้า ไปที่ กลางห้อง

ฮวงจุ้ย จัดห้องรับทรัพย์ ปรับทิศรับโชค ตามหลักดาวเหิน ประจำปี 2569

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟ ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวอีก

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
น้องสาว &quot;ยศชนัน&quot; แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

น้องสาว “ยศชนัน” แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
แซร์ หลิน เคียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงจากสิงคโปร์ วัย 19 ปี

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button