รู้จักหนัง ‘Dhurandhar’ โดนปากีสถานแบน แต่คนแอบโหลดเถื่อนพุ่ง 2 ล้านครั้ง
หนังอินเดีย ‘Dhurandhar’ เจาะไข่แดงปากีสถาน ยอดโหลดเถื่อนพุ่ง 2 ล้าน ISI จนปัญญาคุมโซเชียล
มาตรการแบนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากอินเดียเรื่อง Dhurandhar ของรัฐบาลปากีสถานรวมถึงกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ดูเหมือนจะไร้ผลในทางปฏิบัติ แม้จะไม่มีการฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ แต่ตัวหนังกลับสร้างปรากฏการณ์ไวรัลที่หน่วยข่าวกรองของปากีสถาน หรือ ISI (Inter-Services Intelligence) ไม่สามารถควบคุมได้ จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่สั่นคลอนความมั่นคงทางข้อมูลของรัฐบาลอิสลามาบัด
รายงานระบุว่าเพียงระยะเวลา 2 สัปดาห์ มียอดการดาวน์โหลดภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างผิดกฎหมายในปากีสถานสูงกว่า 2 ล้านครั้ง ทำลายสถิติเดิมของภาพยนตร์เรื่อง 2.0 กับ Raees ขึ้นแท่นหนังที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงสุด แม้ผู้สร้างภาพยนตร์จะสูญเสียรายได้จากตลาดนี้ราว 50-60 สิบล้านรูปี แต่อินเดียมองว่านี่คือชัยชนะทางจิตวิทยาที่สำคัญ เพราะสามารถส่งสารที่ต้องการสื่อว่าปากีสถานเป็นรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้าย เข้าสู่การรับรู้ของชาวปากีสถานได้สำเร็จ
ภาพยนตร์ Dhurandhar เป็นหนังแทงใจดำ นำเสนอเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ละเอียดอ่อน ทั้งเหตุการณ์จี้เครื่องบินที่กันดาฮาร์ปี 2542 เหตุโจมตีมุมไบ 26/11 การแทรกซึมของสายลับอินเดียเพื่อทลายเครือข่ายก่อการร้ายในย่านลียารี นครการาจี ซึ่งประเด็นหลังสุดสร้างความไม่พอใจแก่ทางการปากีสถานอย่างมาก
ชาร์จีล อินาม เมมอน รัฐมนตรีสารสนเทศแคว้นสินธ์ ออกมาตอบโต้ผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นโฆษณาชวนเชื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ย้ำว่าลียารีคือพื้นที่แห่งวัฒนธรรมไม่ใช่ความรุนแรง พร้อมประกาศเตรียมส่งภาพยนตร์เรื่อง Mera Lyari ออกฉายในเดือนหน้า เพื่อล้างภาพจำและนำเสนอแง่มุมความสงบสุขแทน
ความพยายามสกัดกั้นหนังเรื่องนี้ของ ISI ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเว็บมืด (Dark Web) ใช้เซิร์ฟเวอร์จากศรีลังกา เนปาล มาเลเซีย เป็นฐานปล่อยไฟล์ภาพยนตร์ ชาวปากีสถานสามารถเข้าถึงผ่านช่องทาง Telegram สตรีมมิงใต้ดิน เครือข่าย VPN สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานความมั่นคงสูญเสียการควบคุมพื้นที่ดิจิทัลไปแล้ว
แม้บัญชีโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับ ISI พยายามแก้เกมด้วยการตัดต่อคลิปบางส่วนมาล้อเลียนเพื่อดิสเครดิตเนื้อหา แต่กลับไม่สามารถหยุดยั้งความอยากรู้อยากเห็นของประชาชนได้ ชาวเน็ตจำนวนมากชื่นชมการแสดงและสร้างมีมล้อเลียนจนกลายเป็นกระแส
สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเมื่อพรรคประชาชนปากีสถาน (PPP) ยื่นฟ้องต่อศาลในเมืองการาจี เพื่อดำเนินคดีกับทีมงานสร้างภาพยนตร์ กรณีนำภาพอดีตนายกรัฐมนตรี เบนาซีร์ บุทโต มาใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
สำหรับภาพยนตร์ Dhurandhar นำแสดงโดย รันเวียร์ สิงห์ รับบทสายลับอินเดีย ร่วมด้วยนักแสดงชั้นนำอย่าง อักษัย ขรรณา สัญชัย ทัต อาร์. มาธาวัน อาร์จุน รามปาล
