แฉยับ 2 พ่อลูกมือปืน “หาดบอนได” ซุกโรงแรมโสเภณี ก่อนก่อเหตุสังหารหมู่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 13:04 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 13:08 น.
106
สื่อดังเดลี่เมล์ (Daily Mail) เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ ซาจิด อัคราม วัย 50 ปี กับ นาวีด อัคราม ฃลูกชายวัย 24 ปี ผู้ต้องหาในคดีกราดยิงงานฉลองเทศกาลฮานุคคาห์ที่หาดบอนได นครซิดนีย์ จนมีผู้เสียชีวิต 15 ศพ พบว่าทั้งคู่ได้เดินทางไปกบดานเงียบที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลานานเกือบ 1 เดือน ก่อนจะกลับมาก่อเหตุโศกนาฏกรรม

รายงานระบุว่า พ่อลูกคู่นี้เดินทางเข้าฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เช็กอินเข้าพักที่ GV Hotel ในเมืองดาเวา (Davao City) ซึ่งเป็นโรงแรมราคาประหยัดเพียงคืนละ 11 ปอนด์ (ประมาณ 500 บาท) สภาพห้องพักเป็นเตียงคู่คับแคบ หมายเลขห้อง 315 บนชั้น 3 ของโรงแรม

สิ่งที่น่าสนใจคือทำเลที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้อยู่ใน “ย่านโคมเขียว” เต็มไปด้วยร้านนวด อาบอบนวด และบาร์อะโกโก้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติที่มาซื้อบริการทางเพศ โดยฝั่งตรงข้ามโรงแรมเป็นสปา และใกล้ๆ กันมีบาร์คาราโอเกะแฝงบริการทางเพศ

กราดยิงที่หาดบอนไดทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 15 คน

นอกจากนี้ ยังมีความบังเอิญที่น่าขนลุก คือถัดไปไม่ไกลมีร้านอาหารชื่อ “Bondi & Bourke” ซึ่งชื่อพ้องกับหาดบอนได สถานที่ที่ทั้งคู่กลับไปก่อเหตุสังหารหมู่ในเวลาต่อมา

พนักงานโรงแรมเปิดเผยว่า ทั้งคู่มีพฤติกรรมเก็บตัวเงียบ ไม่สุงสิงกับใคร ต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยมักจะขลุกอยู่แต่ในห้องพัก และจะออกมาข้างนอกเพียงวันละประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อซื้ออาหารเท่านั้น โดยอาหารหลักที่พบเศษขยะในห้องคือ ไก่ทอดและสปาเก็ตตีจากร้านดัง Jollibee

ปมปริศนา ไปฝึกก่อการร้าย หรือแค่เที่ยวพักผ่อน?

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงตั้งข้อสังเกตว่า เมืองดาเวาตั้งอยู่ห่างจากเมืองมาราวี (Marawi) เพียง 5 ชั่วโมง ซึ่งเมืองมาราวีเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มผู้ฝักใฝ่ ISIS ที่ต่อสู้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์มานานนับทศวรรษ จึงมีความเป็นไปได้ว่าทั้งคู่อาจเดินทางไปเพื่อรับการฝึกฝนทางทหาร

พ่อและลูกมีพฤติกรรมเก็บตัวไม่สุงสิงกับใคร

อย่างไรก็ตาม ทางการฟิลิปปินส์และประธานาธิบดีมาร์กอส ได้ออกมาปฏิเสธข้อสันนิษฐานนี้ ยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ ไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติ หรือการฝึกซ้อมใดๆ ในบริเวณดังกล่าว

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินผ่านบัตรเครดิตและการใช้งานซิมการ์ด เพื่อยืนยันพิกัดที่แน่ชัดว่าพวกเขาเดินทางไปที่ใดบ้างระหว่างที่พำนักอยู่ในฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ คนร้าย ซาจิด (ผู้พ่อ) เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่หลังก่อเหตุ ส่วนนาวีด (ลูกชาย) ซึ่งรอดชีวิต ถูกตั้งข้อหาหนักถึง 59 กระทง รวมถึงข้อหาฆาตกรรม 15 ศพ และก่อการร้าย โดยตำรวจพบธง ISIS ทำมือและระเบิดในรถยนต์ของเขาด้วย

พบธง ISIS และระเบิดในรถของนาวีดหลังเหตุการณ์

แฉยับ! 2 พ่อลูกมือปืน "หาดบอนได" ซุกโรงแรมโสเภณี ก่อนก่อเหตุสังหารหมู่

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

