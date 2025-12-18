แฉยับ 2 พ่อลูกมือปืน “หาดบอนได” ซุกโรงแรมโสเภณี ก่อนก่อเหตุสังหารหมู่
สื่อดังเดลี่เมล์ (Daily Mail) เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ ซาจิด อัคราม วัย 50 ปี กับ นาวีด อัคราม ฃลูกชายวัย 24 ปี ผู้ต้องหาในคดีกราดยิงงานฉลองเทศกาลฮานุคคาห์ที่หาดบอนได นครซิดนีย์ จนมีผู้เสียชีวิต 15 ศพ พบว่าทั้งคู่ได้เดินทางไปกบดานเงียบที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลานานเกือบ 1 เดือน ก่อนจะกลับมาก่อเหตุโศกนาฏกรรม
รายงานระบุว่า พ่อลูกคู่นี้เดินทางเข้าฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เช็กอินเข้าพักที่ GV Hotel ในเมืองดาเวา (Davao City) ซึ่งเป็นโรงแรมราคาประหยัดเพียงคืนละ 11 ปอนด์ (ประมาณ 500 บาท) สภาพห้องพักเป็นเตียงคู่คับแคบ หมายเลขห้อง 315 บนชั้น 3 ของโรงแรม
สิ่งที่น่าสนใจคือทำเลที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้อยู่ใน “ย่านโคมเขียว” เต็มไปด้วยร้านนวด อาบอบนวด และบาร์อะโกโก้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติที่มาซื้อบริการทางเพศ โดยฝั่งตรงข้ามโรงแรมเป็นสปา และใกล้ๆ กันมีบาร์คาราโอเกะแฝงบริการทางเพศ
นอกจากนี้ ยังมีความบังเอิญที่น่าขนลุก คือถัดไปไม่ไกลมีร้านอาหารชื่อ “Bondi & Bourke” ซึ่งชื่อพ้องกับหาดบอนได สถานที่ที่ทั้งคู่กลับไปก่อเหตุสังหารหมู่ในเวลาต่อมา
พนักงานโรงแรมเปิดเผยว่า ทั้งคู่มีพฤติกรรมเก็บตัวเงียบ ไม่สุงสิงกับใคร ต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยมักจะขลุกอยู่แต่ในห้องพัก และจะออกมาข้างนอกเพียงวันละประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อซื้ออาหารเท่านั้น โดยอาหารหลักที่พบเศษขยะในห้องคือ ไก่ทอดและสปาเก็ตตีจากร้านดัง Jollibee
ปมปริศนา ไปฝึกก่อการร้าย หรือแค่เที่ยวพักผ่อน?
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงตั้งข้อสังเกตว่า เมืองดาเวาตั้งอยู่ห่างจากเมืองมาราวี (Marawi) เพียง 5 ชั่วโมง ซึ่งเมืองมาราวีเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มผู้ฝักใฝ่ ISIS ที่ต่อสู้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์มานานนับทศวรรษ จึงมีความเป็นไปได้ว่าทั้งคู่อาจเดินทางไปเพื่อรับการฝึกฝนทางทหาร
อย่างไรก็ตาม ทางการฟิลิปปินส์และประธานาธิบดีมาร์กอส ได้ออกมาปฏิเสธข้อสันนิษฐานนี้ ยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ ไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติ หรือการฝึกซ้อมใดๆ ในบริเวณดังกล่าว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินผ่านบัตรเครดิตและการใช้งานซิมการ์ด เพื่อยืนยันพิกัดที่แน่ชัดว่าพวกเขาเดินทางไปที่ใดบ้างระหว่างที่พำนักอยู่ในฟิลิปปินส์
ทั้งนี้ คนร้าย ซาจิด (ผู้พ่อ) เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่หลังก่อเหตุ ส่วนนาวีด (ลูกชาย) ซึ่งรอดชีวิต ถูกตั้งข้อหาหนักถึง 59 กระทง รวมถึงข้อหาฆาตกรรม 15 ศพ และก่อการร้าย โดยตำรวจพบธง ISIS ทำมือและระเบิดในรถยนต์ของเขาด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ ไม่กลัวตาย เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย
- ชาวเน็ตระดมทุน 41 ล้าน ให้ฮีโร่พุ่งชาร์จมือปืน ระงับเหตุกราดยิงบอนได
- ด่วน! ดับ 10 ศพ กราดยิง กลางหาดดังออสเตรเลีย ช่วงเทศกาลชาวยิว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: