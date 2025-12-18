เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน
สำนักงานชันสูตรศพเทศมณฑลลอสแอนเจลิส เปิดเผยผลชันสูตรพลิกศพของ ร็อบ ไรเนอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนาน กับ มิเชล ไรเนอร์ ภรรยา ระบุสาเหตุการตายว่าเกิดจาก “บาดแผลฉกรรจ์จากของมีคมหลายแห่ง” ภายหลัง นิค ไรเนอร์ ลูกชายของทั้งคู่ขึ้นศาลครั้งแรกในฐานะจำเลยคดีสังหารโหดพ่อแม่บังเกิดเกล้า
เจ้าหน้าที่พบร่างไร้วิญญาณของร็อบ วัย 78 ปี กับมิเชล วัย 70 ปี ภายในคฤหาสน์มูลค่า 13.5 ล้านดอลลาร์ ย่านเบรนต์วูด เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยระบุเวลาเสียชีวิตเป็นวันเดียวกับที่พบศพ แหล่งข่าวใกล้ชิดการสอบสวนเปิดเผยข้อมูลกับสื่อว่า ทั้งสองเสียชีวิตจากการถูกปาดคอขณะอยู่บนเตียงนอน
อัยการได้ยื่นฟ้อง นิค ไรเนอร์ วัย 32 ปี ในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำนวน 2 กระทง พร้อมระบุพฤติการณ์พิเศษเรื่องการก่อเหตุฆาตกรรมหลายศพและการใช้อาวุธมีคม ซึ่งหากศาลพิจารณาแล้วมีความผิดจริง นิคอาจต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอทัณฑ์บน หรืออาจถึงขั้นประหารชีวิต
ในการพิจารณาคดีนัดแรกเมื่อวันพุธ นิคปรากฏตัวต่อศาลด้วยสีหน้าเรียบเฉยพร้อมสวมเสื้อกั๊กป้องกันการฆ่าตัวตาย อลัน แจ็คสัน ทนายความชื่อดังผู้รับว่าความให้นิค ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนการอ่านข้อกล่าวหาออกไป ให้เหตุผลว่าคดีนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่ซับซ้อนและมีประเด็นละเอียดอ่อนมาก จึงต้องการเวลาเตรียมคดีอย่างรอบคอบ ศาลอนุญาตตามคำขอโดยเลื่อนนัดไปเป็นวันที่ 7 มกราคม และมีคำสั่งให้คุมขังจำเลยโดยไม่ให้ประกันตัว
รายงานการสืบสวนระบุว่า ก่อนเกิดเหตุโศกนาฏกรรม ร็อบ ไรเนอร์ มีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนิค ซึ่งอาศัยอยู่ที่เรือนรับรองแขกภายในบริเวณบ้าน และมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปัญหาสุขภาพจิต ร็อบจึงพานิคไปร่วมงานปาร์ตี้คริสต์มาสของพิธีกรดัง โคนัน โอไบรอัน เมื่อคืนวันเสาร์เพื่อคอยดูแลลูกชายให้อยู่ในสายตา
แต่มีรายงานว่านิคแสดงพฤติกรรมที่สร้างความอึดอัดใจให้แก่แขกในงาน มีปากเสียงกับนักแสดงตลก บิล เฮเดอร์ จนทำให้ร็อบกับมิเชลต้องพากลับบ้านก่อนกำหนด
หลังเกิดเหตุ กล้องวงจรปิดจับภาพนิคเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรม The Pierside Santa Monica ในช่วงตี 4 ของเช้าวันอาทิตย์ พนักงานโรงแรมให้ข้อมูลว่าสภาพห้องพักที่นิคใช้นั้นเต็มไปด้วยคราบเลือดทั้งในห้องน้ำและบนเตียงนอน หน้าต่างห้องถูกอำพรางด้วยผ้าปูที่นอน ก่อนที่ตำรวจจะติดตามจับกุมตัวเขาได้ในเวลาต่อมาที่ย่าน Exposition Park
เจค กับ โรมี่ ลูกชายและลูกสาวอีกสองคนของครอบครัวไรเนอร์ ออกแถลงการณ์ร่วมกันด้วยความโศกเศร้า ระบุว่าความสูญเสียครั้งนี้สร้างความเจ็บปวดเกินคำบรรยาย พ่อกับแม่ไม่ได้เป็นเพียงบุพการีแต่คือเพื่อนสนิทที่สุดของลูกๆ ขอความร่วมมือให้สังคมเคารพความเป็นส่วนตัวและหยุดคาดเดาเหตุการณ์ด้วยความเห็นอกเห็นใจ โดยปรารถนาให้โลกจดจำ ร็อบ กับ มิเชล จากชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรักและการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นตำนาน มากกว่าจดจำจากโศกนาฏกรรมครั้งสุดท้ายนี้
