เคสสยอง ขอเสื้อผ้าลูกที่ตายไปคืนจากสถานที่จัดงานศพ แต่กลับได้ “สมอง” กลับมาแทน
ครอบครัวในซานโฮเซเดินหน้าฟ้องร้องสถานที่จัดงานศพ หลังขอเสื้อผ้าของลูกชายที่เสียชีวิตคืน แต่กลับได้ “สมอง” ของลุกชายกลับมาแทน
กลายเป็นคดีความที่สร้างความสะเทือนใจอย่างรุนแรง เมื่อสถานที่รับจัดงานศพในย่านเบย์แอเรียถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดและจัดการร่างผู้เสียชีวิตอย่างผิดพลาดร้ายแรง โดยพ่อรายหนึ่งระบุว่าได้รับถุงที่ควรจะเป็นเสื้อผ้าของลูกชาย แต่เมื่อเปิดออกมากลับพบว่าสิ่งนั้นคือ “สมอง” ของลูกชายตัวเอง
อเล็กซานเดอร์ ปิญญอน วัย 27 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทางครอบครัวของเขาได้ใช้บริการของสถานที่รับจัดงานศพ Lima Family Erickson Memorial Chapel โดยจ่ายเงินกว่า 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.15 แสนบาท) สำหรับแพ็กเกจจัดงานศพแบบครบวงจร
แต่แล้วเหตุการณ์ที่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อทางครอบครัวต้องการเปลี่ยนชุดใหม่ให้กับอเล็กซ์ใส่ในพิธีฝัง จึงขอให้ อนิตา สิงห์ ผู้อำนวยการของสถานจัดพิธีศพแห่งนี้ นำชุดเก่าที่ลูกชายใส่ตอนเสียชีวิตกลับมาคืนให้
นายปิญญอนผู้พ่อได้เล่าว่า หลังจากได้รับถุงจากอนิตา เขาก็เดินทางกลับมาบ้านและเตรียมนำเสื้อผ้าในถุงนั้นเทลงเครื่องซักผ้าทันที แต่สิ่งที่ร่วงหล่นลงไปในเครื่องกลับเป็น “ชิ้นส่วนสมองมนุษย์”
ซาเมอร์ ฮับบาส ทนายความของครอบครัวกล่าวว่า “ตอนนั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือสมองของลูกชาย หรือเป็นสมองของใครที่ปะปนมา พวกเขาตกใจและสับสนไปหมด” พ่อของอเล็กซ์ต้องรวบรวมความกล้าหยิบชิ้นส่วนสมองนั้นออกจากเครื่องซักผ้าใส่กลับลงถุง และรีบนำไปคืนให้อนิตาที่สถานจัดพิธีศพทันที แต่แทนที่เขาจะได้รับคำขอโทษหรือคำอธิบายใดๆ อนิตากลับรับถุงคืนไปเฉยๆ โดยไม่พูดอะไร
หลังจากนั้น 1 วัน พิธีฝังศพอเล็กซ์ก็ดำเนินไปตามปกติ แต่เรื่องราวกลับถูกเปิดโปงในหลายสัปดาห์ต่อมา เมื่อพนักงานภายในทนเห็นการกระทำนี้ไม่ได้และให้ข้อมูลว่า สมองนั้นเป็นของอเล็กซ์จริงๆ โดยหลังจากที่ได้รับสมองคืนมา อนิตา ไม่ได้นำมันไปจัดการให้ถูกต้อง แต่กลับนำมันใส่กล่อง ก่อนนำไปวางทิ้งไว้ในลานกว้างกลางแจ้งของสถานที่จัดพิธีนานกว่า 2 เดือนครึ่ง และสุดท้ายมีพนักงานรายหนึ่งมาพบกล่องดังกล่าวเข้า เนื่องจากกลิ่มของสมองที่เน่านั้นรุนแรงเกินจะทนไหว
สถานจัดพิธีศพแห่งนี้อยู่ภายใต้เครือ Service Corporation International (SCI) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านพิธีศพที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ แม้บริษัทจะโฆษณาว่า “เราใส่ใจทุกรายละเอียด” แต่โฆษกของบริษัทกลับปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดตามตัว อนิตา สิงห์ ที่ได้ลาออกไปทันทีหลังจากเกิดเรื่อง แบะเมื่อถูกถามที่หน้าบ้านว่า “คุณส่งมอบสมองลูกชายให้พ่อแทนถุงเสื้อผ้าได้อย่างไร?” เธอรีบเดินหนีและไม่ตอบคำถามใด ๆ
ขณะนี้ครอบครัวปิญญอนยังอยู่ในอาการโศกเศร้าและสะเทือนใจเกินกว่าจะให้สัมภาษณ์ได้ ส่วนทนายความกำลังเตรียมแผนการทางกฎหมายเพื่อขุดหลุมศพและนำสมอง กลับไปบรรจุรวมกับร่างของอเล็กซ์เพื่อให้เขาได้พักผ่อนอย่างสมเกียรติเป็นครั้งสุดท้าย
อ้างอิง : abc7news.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อก พระเอกดัง ซิ่งมอเตอร์ไซค์ ชนรถบรรทุกดับคาที่ วัยเพียง 31 ปี
- สุดเหี้ยม วัยรุ่น 15 แทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน สยอง เซลฟี่คู่ศพแชร์ว่อนเน็ต
- หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: