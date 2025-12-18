ข่าวต่างประเทศ

เคสสยอง ขอเสื้อผ้าลูกที่ตายไปคืนจากสถานที่จัดงานศพ แต่กลับได้ “สมอง” กลับมาแทน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 11:19 น.
71

ครอบครัวในซานโฮเซเดินหน้าฟ้องร้องสถานที่จัดงานศพ หลังขอเสื้อผ้าของลูกชายที่เสียชีวิตคืน แต่กลับได้ “สมอง” ของลุกชายกลับมาแทน

กลายเป็นคดีความที่สร้างความสะเทือนใจอย่างรุนแรง เมื่อสถานที่รับจัดงานศพในย่านเบย์แอเรียถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดและจัดการร่างผู้เสียชีวิตอย่างผิดพลาดร้ายแรง โดยพ่อรายหนึ่งระบุว่าได้รับถุงที่ควรจะเป็นเสื้อผ้าของลูกชาย แต่เมื่อเปิดออกมากลับพบว่าสิ่งนั้นคือ “สมอง” ของลูกชายตัวเอง

อเล็กซานเดอร์ ปิญญอน วัย 27 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทางครอบครัวของเขาได้ใช้บริการของสถานที่รับจัดงานศพ Lima Family Erickson Memorial Chapel โดยจ่ายเงินกว่า 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.15 แสนบาท) สำหรับแพ็กเกจจัดงานศพแบบครบวงจร

แต่แล้วเหตุการณ์ที่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อทางครอบครัวต้องการเปลี่ยนชุดใหม่ให้กับอเล็กซ์ใส่ในพิธีฝัง จึงขอให้ อนิตา สิงห์ ผู้อำนวยการของสถานจัดพิธีศพแห่งนี้ นำชุดเก่าที่ลูกชายใส่ตอนเสียชีวิตกลับมาคืนให้

นายปิญญอนผู้พ่อได้เล่าว่า หลังจากได้รับถุงจากอนิตา เขาก็เดินทางกลับมาบ้านและเตรียมนำเสื้อผ้าในถุงนั้นเทลงเครื่องซักผ้าทันที แต่สิ่งที่ร่วงหล่นลงไปในเครื่องกลับเป็น “ชิ้นส่วนสมองมนุษย์”

ซาเมอร์ ฮับบาส ทนายความของครอบครัวกล่าวว่า “ตอนนั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือสมองของลูกชาย หรือเป็นสมองของใครที่ปะปนมา พวกเขาตกใจและสับสนไปหมด” พ่อของอเล็กซ์ต้องรวบรวมความกล้าหยิบชิ้นส่วนสมองนั้นออกจากเครื่องซักผ้าใส่กลับลงถุง และรีบนำไปคืนให้อนิตาที่สถานจัดพิธีศพทันที แต่แทนที่เขาจะได้รับคำขอโทษหรือคำอธิบายใดๆ อนิตากลับรับถุงคืนไปเฉยๆ โดยไม่พูดอะไร

หลังจากนั้น 1 วัน พิธีฝังศพอเล็กซ์ก็ดำเนินไปตามปกติ แต่เรื่องราวกลับถูกเปิดโปงในหลายสัปดาห์ต่อมา เมื่อพนักงานภายในทนเห็นการกระทำนี้ไม่ได้และให้ข้อมูลว่า สมองนั้นเป็นของอเล็กซ์จริงๆ โดยหลังจากที่ได้รับสมองคืนมา อนิตา ไม่ได้นำมันไปจัดการให้ถูกต้อง แต่กลับนำมันใส่กล่อง ก่อนนำไปวางทิ้งไว้ในลานกว้างกลางแจ้งของสถานที่จัดพิธีนานกว่า 2 เดือนครึ่ง และสุดท้ายมีพนักงานรายหนึ่งมาพบกล่องดังกล่าวเข้า เนื่องจากกลิ่มของสมองที่เน่านั้นรุนแรงเกินจะทนไหว

สถานจัดพิธีศพแห่งนี้อยู่ภายใต้เครือ Service Corporation International (SCI) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านพิธีศพที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ แม้บริษัทจะโฆษณาว่า “เราใส่ใจทุกรายละเอียด” แต่โฆษกของบริษัทกลับปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดตามตัว อนิตา สิงห์ ที่ได้ลาออกไปทันทีหลังจากเกิดเรื่อง แบะเมื่อถูกถามที่หน้าบ้านว่า “คุณส่งมอบสมองลูกชายให้พ่อแทนถุงเสื้อผ้าได้อย่างไร?” เธอรีบเดินหนีและไม่ตอบคำถามใด ๆ

ขณะนี้ครอบครัวปิญญอนยังอยู่ในอาการโศกเศร้าและสะเทือนใจเกินกว่าจะให้สัมภาษณ์ได้ ส่วนทนายความกำลังเตรียมแผนการทางกฎหมายเพื่อขุดหลุมศพและนำสมอง กลับไปบรรจุรวมกับร่างของอเล็กซ์เพื่อให้เขาได้พักผ่อนอย่างสมเกียรติเป็นครั้งสุดท้าย

อ้างอิง : abc7news.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฮวงจุ้ย จัดห้องรับทรัพย์ ปรับทิศรับโชค ตามหลักดาวเหิน ประจำปี 2569 อยากรวย ไปที่ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยากก้าวหน้า ไปที่ กลางห้อง ดูดวง

ฮวงจุ้ย จัดห้องรับทรัพย์ ปรับทิศรับโชค ตามหลักดาวเหิน ประจำปี 2569

29 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสยอง ขอเสื้อผ้าลูกที่ตายไปคืนจากสถานที่จัดงานศพ แต่กลับได้ “สมอง” กลับมาแทน

30 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเวียดนาม ถูกเครื่องจักรบดนิ้วเละ 4 นิ้ว ทีมแพทย์ผ่าตัด 12 ชม. กู้มือคืนสำเร็จ ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเวียดนาม ถูกเครื่องจักรบดนิ้วเละ เกือบหมดมือ ทีมแพทย์ผ่าตัดครึ่งวัน จนกลับมาใช้งานได้สำเร็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จักหนัง ‘Dhurandhar’ โดนปากีสถานแบน แต่คนแอบโหลดเถื่อนพุ่ง 2 ล้านครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สส.ญี่ปุ่น อภิปรายเดือด “แม่ไม่ได้เบ่งลูกออกมาเพื่อให้ไปตายในสนามรบ” ซัดเละนโยบาย นายกหญิงคนแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทั่วโลกอึ้ง! ยายชาวญี่ปุ่น วัย 92 ปี ผงาดคว้าแชมป์ &quot;Tekken 8&quot; สยบคู่แข่งรุ่นน้องราบคาบ ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง! ยายชาวญี่ปุ่น วัย 92 ปี ผงาดคว้าแชมป์ “Tekken 8” สยบคู่แข่งรุ่นน้องราบคาบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟ ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวอีก ข่าวต่างประเทศ

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องสาว &quot;ยศชนัน&quot; แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย ข่าวการเมือง

น้องสาว “ยศชนัน” แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แซร์ หลิน เคียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงจากสิงคโปร์ วัย 19 ปี ข่าวกีฬา

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้ บันเทิง

เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 18 ธ.ค. 68 ไทยขาดอีก 5 เหรียญแตะ 200 ทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;จุลพันธ์&#039; ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน ข่าว

‘จุลพันธ์’ ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Too Fast To Sleep สยามสแควร์ ปิดให้บริการ 24 ธ.ค. 68 ข่าว

ใจหาย Too Fast To Sleep สยาม โบกมือลา 24 ธ.ค.นี้ ปิดฉากความทรงจำ 10 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“กู๊ดวิว” ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ นักกระโดดน้ำชายไทย คว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งแรกรอบ 22 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! เงื่อนไขการเข้าชม ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม ข่าวกีฬา

เช็กด่วน! เงื่อนไขการเข้าชม ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันโอนเงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เข้าวันไหน? ปฏิทินเงินบำนาญ-ทหารกองเกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายปีนเสาสูงในปอยเปตเพื่อปักธงชาติจีนในสถานการณ์ตึงเครียด ข่าว

คลิป สแกมเมอร์ในปอยเปต ปีนเสาปักธงจีน โบกขอชีวิต F-16 ไทย หลังถล่มฐาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล บริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด ของว่าที่ CEO น้องเกล แอบิเกล ทุนจดทะเบียนเป็นล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้ ข่าว

เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งในเขมร เขียนบทความโจมตีไทย ใช้มุกเดิมช่วงสงครามโลก หาเรื่องรุกรานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งในเขมร เขียนบทความโจมตีไทย ใช้มุกเดิมช่วงสงครามโลก หาเรื่องรุกรานกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาทคืน กรณีได้ซ้ำ เศรษฐกิจ

วิธีคืนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 ถ้าได้ซ้ำซ้อน แอปฯ กรุงไทย พบสวมสิทธิ์ผิดกฎหมาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชติศักดิ์ อ่อนสูง ถอนตัว สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เซ่นดราม่าปมวิพากษ์อิสลาม ข่าวการเมือง

โชติศักดิ์ อ่อนสูง ถอนตัว สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เซ่นดราม่าปมวิพากษ์อิสลาม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคชาติพัฒนา ยกธงขาว ไม่ส่งผู้สมัคร สส. ลงเลือกตั้ง 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด หลังเกิดคดีฉาว ยันไม่ปิดบัง เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น บันเทิง

นานา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด หลังเกิดคดีฉาว ยันไม่ปิดบัง เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง &quot;เชน ยศชนัน&quot; ดีใจหลานชายเป็น 1 ในแคนดิเดตนายกฯ ข่าว

อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง “เชน ยศชนัน” หลานชายแคนดิเดตนายกฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 11:19 น.
71
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮวงจุ้ย จัดห้องรับทรัพย์ ปรับทิศรับโชค ตามหลักดาวเหิน ประจำปี 2569 อยากรวย ไปที่ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยากก้าวหน้า ไปที่ กลางห้อง

ฮวงจุ้ย จัดห้องรับทรัพย์ ปรับทิศรับโชค ตามหลักดาวเหิน ประจำปี 2569

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟ ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวอีก

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
น้องสาว &quot;ยศชนัน&quot; แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

น้องสาว “ยศชนัน” แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
แซร์ หลิน เคียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงจากสิงคโปร์ วัย 19 ปี

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button