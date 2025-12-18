นายกฟินแลนด์ ขอโทษชาวเอเชีย ปมมิสฟินแลนด์ทำท่าเหยียดเชื้อชาติ
นายกฟินแลนด์ ขอโทษชาวเอเชีย ปมมิสฟินแลนด์ทำท่าเหยียดเชื้อชาติ ย้ำภาพพวกนี้ไม่ได้สะท้อนคุณค่าของชาวฟินแลนด์ที่ให้สำคัญกับความเท่าเทียม
จากกรณีฉาวที่ ซาราห์ ซาฟซี มิสยูนิเวิร์สฟินแลนด์ 2025 ใช้นิ้วดึงหางตาให้ชี้ขึ้นในลักษณะ “ทำตาตี่” ลักษณะเชิงล้อเลียนและเหยียดชาวเอเชีย ก่อนที่เธอจะพยายามออกมาแก้ต่างว่า ท่าทางในรูปไม่ได้มีเจตนาล้อเลียน แต่เป็นเพราะเธอกำลังปวดหัวอย่างรุนแรงแต่ไม่ฟังไม่ขึ้น ซึ่งนอกจากนางงามคนดังกล่าวแล้วยังมีภาพของสมาชิกสภาทำท่าในลักษณะเดียวกันด้วยนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานถึงประเด็นดังกล่าวว่า เปตเทอรี ออร์โป นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ ได้ออกมาขอโทษชาวเอเชียถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และกล่าวว่าภาพพวกนี้ไม่ได้สะท้อนคุณค่าของชาวฟินแลนด์ที่ให้ความสำคัญในความหลากหลายและความเท่าเทียม
นาย ออร์โป กล่าวต่อว่าสารที่เราต้องการสื่อในฟินแลนด์และเพื่อนๆ ทุกคนในต่างประเทศคือ รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาการเหยียดเชื้อชาติอย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับปัญหานี้
