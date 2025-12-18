ข่าว

โซเชียลแห่แชร์ ทหารเขมรโชว์ฟิต วิดพื้นท่าสุดแปลกทั้งกอง ทำเอาชาวเน็ตแซวยับ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 13:36 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 13:36 น.
83
โซเชียลแห่แชร์ ทหารเขมรโชว์ฟิต วิดพื้นท่าสุดแปลกทั้งกอง ทำเอาชาวเน็ตแซวยับ

ชาวเน็ตไทยฮาลั่น! เพจดังโพสต์ คลิปทหารเขมร โชว์วิดพื้นทั้งกองร้อย เผยเอาไว้ข่มขวัญทหารไทย ชาวเน็ตเห็นถึงกับกลั้นขำไม่อยู่

เพจ Army Military Force โพสต์คลิปวิดีโอการฝึกซ้อมของทหารกัมพูชา ระบุข้อความว่า “ทหารเขมรเขมรร่วมฝึกหลักสูตรวิดพื้น ของกองทัพกัมพูชา ไว้อวดข่มทหารไทย?”

จากคลิปจะเห็นได้ว่า ทหารกัมพูชาทำท่าวิดพื้นแบบครึ่งๆ กลางๆ ขึ้นไม่สุด ลงไม่มิด ทหารบางนายยกสะโพกค้างชี้ไปที่เพดาน ซึ่งจากคลิปทั้งหมดที่เพจดังกล่าวได้โพสต์นั้น ทหารกัมพูชาแทบจะทำท่าเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจากลักษณะท่าทางการวิดพื้นแล้ว ถือว่ายังไม่ใช่ท่าวิดพื้นที่ถูกต้อง

ทหารกัมพูชาวิดพื้น
FB/ Army Military Force

หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า “ท่าหัวโขกพื้น5555” , “นี่ท่าวิดพื้นเหรอคะ ความรู้ใหม่” , “เห็นแล้วอดขำไม่ได้ เด็ก 1 ขวบก็ทำได้555” , “ลูกเสือบ้านเรายังยังฝึกเข็มแข็งกว่านี้เยอะ” เป็นต้น

สำหรับการวิดพื้นที่ถูกต้องนั้น ไม่ได้ใช้เพียงพละกำลังจากแขนและมือเท่านั้น แต่ต้องอาศัยการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อลำตัวส่วนบน ได้แก่ หน้าอก หลังส่วนบนและล่าง หัวไหล่ แขน ข้อมือ รวมถึงกล้ามเนื้อลำตัวส่วนล่างและขาเพื่อช่วยพยุงร่างกาย การฝึกด้วยท่าที่ถูกต้องเป็นประจำจะช่วยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนแข็งแรง กระชับ และส่งผลให้รูปร่างดูสมส่วนมากขึ้น

ประโยชน์ของการวิดพื้นยังส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ช่วยให้การสูบฉีดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำได้ดีขึ้น หากทำควบคู่กับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ จะช่วยลดไขมันในร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชาย และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน

เคล็ดลับการวิดพื้นให้ถูกวิธีและปลอดภัย

สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกวิดพื้นให้ได้ประโยชน์สูงสุดและป้องกันการบาดเจ็บ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  • ท่าเตรียม: เริ่มต้นด้วยการคุกเข่า วางเท้าชิด ยกสะโพกเหนือเข่า โน้มตัวไปด้านหน้า วางมือบนพื้นกว้างเท่าหัวไหล่ นิ้วมือชี้ไปด้านหน้า หลังตรงขนานกับพื้น พร้อมแขม่วหน้าท้องเล็กน้อย
  • จัดระเบียบร่างกาย: เหยียดขาตรง ยกเข่าขึ้น กางขาออกเล็กน้อยประมาณความกว้างของสะโพก
  • จังหวะลง: เกร็งไหล่และสะโพก ค่อย ๆ ลดตัวลงจนหน้าอกเกือบติดพื้น กางข้อศอกประมาณ 45 องศา หายใจเข้าและค้างไว้ 1-2 วินาที
  • จังหวะขึ้น: ออกแรงดันตัวขึ้นจนสุดแขน ให้ข้อศอกเหยียดตรง โดยหลัง ก้น และขาต้องอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน พร้อมผ่อนลมหายใจออก
  • จำนวนครั้ง: ทำซ้ำ 10-15 ครั้งต่อเซต หรือปรับเพิ่มตามความแข็งแรงของร่างกาย

เมื่อร่างกายมีความแข็งแรงเพียงพอแล้ว สามารถพัฒนาไปสู่ท่าที่ยากขึ้นเพื่อเน้นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน เช่น Diamond Push-Up ที่วางมือชิดกันเพื่อเน้นแขนและอก หรือ Clap Push-Up ที่ต้องใช้แรงดันตัวลอยขึ้นเพื่อปรบมือกลางอากาศ ซึ่งช่วยเพิ่มพละกำลังและความท้าทายในการฝึกฝนได้มากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“สนธิญา” ยื่น บช.น. ตรวจสอบ “Tokyogurl” โกงแข่ง RoV ทำขายหน้าทั่วโลก

5 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! หาดใหญ่ปัก “ธงเหลือง” แจ้งเตือน 4 ถนนสายหลัก-ชุมชนริมคลอง รับมือเสี่ยงน้ำท่วม

9 นาที ที่แล้ว
เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์ด้วยตนเอง ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ บันเทิง

เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ฟุตซอลหญิงไทย” แก้ตัวสำเร็จ อัดฟิลิปปินส์ยับ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025

12 นาที ที่แล้ว
เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน ข่าวต่างประเทศ

เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน

28 นาที ที่แล้ว
รู้จัก เฉาเทียนไค พระเอกจีนคนดัง พลิกชีวิตจากเทรนเนอร์ฟิตเนส สู่ดาวรุ่งมินิซีรีส์ตัวท็อป บันเทิง

รู้จัก เฉาเทียนไค พระเอกจีนคนดัง พลิกชีวิตจากเทรนเนอร์ฟิตเนส สู่ดาวรุ่งมินิซีรีส์ตัวท็อป

37 นาที ที่แล้ว
ภาพสะพานลอยถล่มที่ถนนเทพรัตน แสดงถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุอายัดคนขับรถ. ข่าว

อายัดคนขับรถ ต้นเหตุ สะพานลอยถล่ม เผยความเสียหายกว่า 10 ล้าน

47 นาที ที่แล้ว
หมวดก้อง เล่านาทีกระสุนเจาะอกติดมือถือ ข่าว

หมวดก้อง เล่านาทีเฉียดตาย กระสุนเจาะอก ถูกสะเก็ดระเบิด รอดปาฏิหาริย์

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อันวาร์ เผย ไทย-กัมพูชา ตกลงร่วมประชุมถกปัญหาชายแดน 22 ธ.ค.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การประสานงานระหว่างกองทัพเรือและ ปตท. เพื่อป้องกันภัยคุกคาม ข่าว

พบโดรนปริศนา ป่วนแท่นน้ำมันอ่าวไทย ทร. ส่งเรือรบ-อากาศยานไล่ล่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอบอส&quot; มาสเตอร์เชฟ UK คนแรกของไทย ลงเลือกตั้ง สส.สงขลา พรรคประชาชน ข่าว

“หมอบอส” มาสเตอร์เชฟ UK คนแรกของไทย ลงเลือกตั้ง สส.สงขลา พรรคประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ โจ้ พฤทธิกร สาระกุล นักโทษคดี 112 ที่ถูกจำคุก 20 ปี ข่าว

ประวัติ โจ้ พฤทธิกร สาระกุล นักโทษคดี 112 โดนคุก 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จีน คุย ทัพบกฯ ชี้รัฐบาลกัมพูชา มีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด โพสต์เตือนคนไทยเตรียมรับมือวิกฤตการเงิน ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย วิกฤตเงินเฟ้อ-สงครามใหญ่ คนเห็นด้วย ไลก์พุ่ง 6 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแห่แชร์ ทหารเขมรโชว์ฟิต วิดพื้นท่าสุดแปลกทั้งกอง ทำเอาชาวเน็ตแซวยับ ข่าว

โซเชียลแห่แชร์ ทหารเขมรโชว์ฟิต วิดพื้นท่าสุดแปลกทั้งกอง ทำเอาชาวเน็ตแซวยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับ อาสากู้ภัยดัง ข่มขืนเด็กหญิง 5 ขวบ คากุฏิวัด ข่าวอาชญากรรม

จับ อาสากู้ภัยดัง ข่มขืนเด็กหญิง 5 ขวบ คากุฏิวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนด่วน! หาดใหญ่ฝนตกหนักก่อนเที่ยง &quot;คลอง 30&quot; ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง ข่าว

เตือนด่วน! หาดใหญ่ฝนตกหนักบ่าย 2 “คลอง 30” ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก สองครูฝึก 8 เดือน คดีพลทหารเสียชีวิตหลังการฝึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉยับ! 2 พ่อลูกมือปืน &quot;หาดบอนได&quot; ซุกโรงแรมโสเภณี ก่อนก่อเหตุสังหารหมู่ ข่าวต่างประเทศ

แฉยับ 2 พ่อลูกมือปืน “หาดบอนได” ซุกโรงแรมโสเภณี ก่อนก่อเหตุสังหารหมู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ไทยใช้ F-16 ถล่มปอยเปต ทิ้งไข่ใส่ศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้แทน EU เสนอใช้ภาพดาวเทียม ตรวจสอบชายแดน ไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด ข่าวต่างประเทศ

ผู้แทน EU เสนอใช้ภาพดาวเทียม ตรวจสอบชายแดน ไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี จ.ส.อ.พรศักดิ์ ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดนสระแก้ว ข่าว

สดุดี จ.ส.อ.พรศักดิ์ ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดนสระแก้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปรษณีย์ไทย เก็บภาษีนำเข้าทุกชิ้น ต้องจ่ายก่อนรับของ เริ่ม 1 ม.ค.69 เศรษฐกิจ

ขาช้อปเตรียมตัว ต้องเสียภาษีนำเข้าทุกชิ้น จ่ายก่อนรับของ เริ่ม 1 ม.ค.69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“บัวขาว” งง! เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 13:36 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 13:36 น.
83
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์ด้วยตนเอง ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

“ฟุตซอลหญิงไทย” แก้ตัวสำเร็จ อัดฟิลิปปินส์ยับ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน

เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button