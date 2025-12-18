โซเชียลแห่แชร์ ทหารเขมรโชว์ฟิต วิดพื้นท่าสุดแปลกทั้งกอง ทำเอาชาวเน็ตแซวยับ
ชาวเน็ตไทยฮาลั่น! เพจดังโพสต์ คลิปทหารเขมร โชว์วิดพื้นทั้งกองร้อย เผยเอาไว้ข่มขวัญทหารไทย ชาวเน็ตเห็นถึงกับกลั้นขำไม่อยู่
เพจ Army Military Force โพสต์คลิปวิดีโอการฝึกซ้อมของทหารกัมพูชา ระบุข้อความว่า “ทหารเขมรเขมรร่วมฝึกหลักสูตรวิดพื้น ของกองทัพกัมพูชา ไว้อวดข่มทหารไทย?”
จากคลิปจะเห็นได้ว่า ทหารกัมพูชาทำท่าวิดพื้นแบบครึ่งๆ กลางๆ ขึ้นไม่สุด ลงไม่มิด ทหารบางนายยกสะโพกค้างชี้ไปที่เพดาน ซึ่งจากคลิปทั้งหมดที่เพจดังกล่าวได้โพสต์นั้น ทหารกัมพูชาแทบจะทำท่าเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจากลักษณะท่าทางการวิดพื้นแล้ว ถือว่ายังไม่ใช่ท่าวิดพื้นที่ถูกต้อง
หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า “ท่าหัวโขกพื้น5555” , “นี่ท่าวิดพื้นเหรอคะ ความรู้ใหม่” , “เห็นแล้วอดขำไม่ได้ เด็ก 1 ขวบก็ทำได้555” , “ลูกเสือบ้านเรายังยังฝึกเข็มแข็งกว่านี้เยอะ” เป็นต้น
สำหรับการวิดพื้นที่ถูกต้องนั้น ไม่ได้ใช้เพียงพละกำลังจากแขนและมือเท่านั้น แต่ต้องอาศัยการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อลำตัวส่วนบน ได้แก่ หน้าอก หลังส่วนบนและล่าง หัวไหล่ แขน ข้อมือ รวมถึงกล้ามเนื้อลำตัวส่วนล่างและขาเพื่อช่วยพยุงร่างกาย การฝึกด้วยท่าที่ถูกต้องเป็นประจำจะช่วยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนแข็งแรง กระชับ และส่งผลให้รูปร่างดูสมส่วนมากขึ้น
ประโยชน์ของการวิดพื้นยังส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ช่วยให้การสูบฉีดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำได้ดีขึ้น หากทำควบคู่กับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ จะช่วยลดไขมันในร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชาย และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน
เคล็ดลับการวิดพื้นให้ถูกวิธีและปลอดภัย
สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกวิดพื้นให้ได้ประโยชน์สูงสุดและป้องกันการบาดเจ็บ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
- ท่าเตรียม: เริ่มต้นด้วยการคุกเข่า วางเท้าชิด ยกสะโพกเหนือเข่า โน้มตัวไปด้านหน้า วางมือบนพื้นกว้างเท่าหัวไหล่ นิ้วมือชี้ไปด้านหน้า หลังตรงขนานกับพื้น พร้อมแขม่วหน้าท้องเล็กน้อย
- จัดระเบียบร่างกาย: เหยียดขาตรง ยกเข่าขึ้น กางขาออกเล็กน้อยประมาณความกว้างของสะโพก
- จังหวะลง: เกร็งไหล่และสะโพก ค่อย ๆ ลดตัวลงจนหน้าอกเกือบติดพื้น กางข้อศอกประมาณ 45 องศา หายใจเข้าและค้างไว้ 1-2 วินาที
- จังหวะขึ้น: ออกแรงดันตัวขึ้นจนสุดแขน ให้ข้อศอกเหยียดตรง โดยหลัง ก้น และขาต้องอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน พร้อมผ่อนลมหายใจออก
- จำนวนครั้ง: ทำซ้ำ 10-15 ครั้งต่อเซต หรือปรับเพิ่มตามความแข็งแรงของร่างกาย
เมื่อร่างกายมีความแข็งแรงเพียงพอแล้ว สามารถพัฒนาไปสู่ท่าที่ยากขึ้นเพื่อเน้นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน เช่น Diamond Push-Up ที่วางมือชิดกันเพื่อเน้นแขนและอก หรือ Clap Push-Up ที่ต้องใช้แรงดันตัวลอยขึ้นเพื่อปรบมือกลางอากาศ ซึ่งช่วยเพิ่มพละกำลังและความท้าทายในการฝึกฝนได้มากยิ่งขึ้น
