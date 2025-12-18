ข่าว

เตือนด่วน! หาดใหญ่ฝนตกหนักบ่าย 2 "คลอง 30" ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 13:14 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 14:09 น.
เตือนด่วน! หาดใหญ่ฝนตกหนักก่อนเที่ยง "คลอง 30" ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง

เตือนด่วน! หาดใหญ่รับมือฝนถล่มหนักก่อนเที่ยง จับตาโซน “เขาคอหงส์-หาดใหญ่นอก” เสี่ยงพิเศษ ชี้เป้า “คลอง 30” ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง

เพจเฟซบุ๊ก “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ผู้เกาะติดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนด่วนถึงชาวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เตรียมรับมือกลุ่มฝนหนักหนาแน่นมากที่กำลังเคลื่อนตัวจากนอกชายฝั่งเข้ามาปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้

จากการคาดการณ์เรดาร์ฝนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง พบแนวโน้มที่น่ากังวลว่าหากกลุ่มฝนนี้ตกหนักบริเวณเขาคอหงส์ จะส่งผลให้พื้นที่หาดใหญ่นอกและคลองหวะ เข้าสู่ภาวะน่าเป็นห่วงทันที จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำและกลางน้ำ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าจะเกิดภาวะ “น้ำท่วมซ้ำ” ในบางพื้นที่หรือไม่

อีกประเด็นที่น่ากังวลคือพื้นที่ คลอง 30 ซึ่งเป็นคลองขนาดเล็ก ทางเพจระบุว่ายังมีเศษขยะอุตตันจำนวนมากตกค้างอยู่ และยังไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามที่เคยแจ้งเตือนไปเมื่อ 4 วันก่อน อาจส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทันจนเกิดน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังพื้นที่ติดริมคลองได้

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาพรวม ณ เวลา 11.30 น. ปริมาณน้ำในคลองสายหลักๆ ของหาดใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าห่วง แต่ยังคงต้องติดตามข้อมูลอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ทางเพจอัปเดตเพิ่มเติมว่า “เตรียมตัวบ่าย 2 ฝนหนาแน่น ชุดใหญ่มาก ใกล้จ่อปากอ่าวแล้ว กำลังจะไหลเคลื่อนเข้าปกคลุม เมืองสงขลา สิงหนคร จะนะ น่าหม่อม หาดใหญ่ ควนเนียง บางกล่ำ รัตภูมิ สะเดา นาทวี คลองหอยโข่ง เทพา โดยยังมีแนวโน้ม ก่อตัวนอกชายฝั่งเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง (บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกแช่)

ชาวหาดใหญ่ ขอให้เฝ้าระวังติตดามสถานการณ์

ลุ่มน้ำคลองสายหลัก อย่างใกล้ชิด

ภาพเรดาร์ ณ เวลา 13:30น. 18/12/68”

เตือนด่วน! หาดใหญ่ฝนตกหนักบ่าย 2 &quot;คลอง 30&quot; ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง

ข่าว

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 13:14 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 14:09 น.
Aindravudh

Aindravudh

