วิตถาร! จับชายอินเดีย 4 ราย ลักลอบเข้าอุทยาน ฐานรุมข่มขืน “ตะกวด” แถมถ่ายคลิปไว้ด้วย

Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 14:54 น.
ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยาย ชายอินเดีย 4 รายถูกควบคุมตัว หลังก่อเหตุรุมข่มขืน “ตะกวด” ในเขตอุทยาน พร้อมทั้งถ่ายคลิปเก็บไว้

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้รัฐมหาราษฏระ ในประเทศอินเดีย ได้จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย หลังจากลอบเข้าไปในพื้นที่ไข่แดงของเขตอนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่งสหยาดรี (STR) พร้อมอาวุธล่าสัตว์ แต่คดีนี้กลับกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวระดับโลก เมื่อเจ้าหน้าที่พบหลักฐานความวิตถารเกินกว่าจะจินตนาการได้

คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกล้องดักถ่ายอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้เพื่อสำรวจประชากรเสือโคร่ง สามารถบันทึกภาพกลุ่มชายฉกรรจ์ลอบบุกรุกพื้นที่หวงห้ามพร้อมอาวุธปืนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2022 เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดในเวลาต่อมา

วิชาล มาลี (Vishal Mali) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ระดับสูงเปิดเผยว่า คดีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ยึดโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาคนหนึ่งมาตรวจสอบ และพบภาพถ่ายขณะที่พวกเขากำลังข่มขืนตะกวดเบงกอล (ฺBengal Monitor Lizard)

“คดีนี้กลายเป็นเรื่องซีเรียสทันทีที่เห็นหลักฐานในมือถือ ขณะนี้เรากำลังปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ว่าด้วยความผิดทางเพศที่ผิดธรรมชาติ (Unnatural Offence) นอกเหนือจากข้อหาบุกรุกและล่าสัตว์ป่า”

นอกจากการกระทำวิตถารกับตะกวดแล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบภาพการล่าสัตว์อื่น ๆ ในมือถืออีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นนิ่ม (Pangolin), กระจง (Mouse deer), เม่น และกระต่ายป่า โดยยึดของกลางเป็นปืนสำหรับล่าสัตว์ รถจักรยานยนต์ 2 คัน และอุปกรณ์ส่องสว่าง

ผู้ต้องหาทั้ง 4 รายได้รับการประกันตัวจากศาลท้องถิ่นไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้เตรียมยื่นเรื่องต่อศาลชั้นสูงเพื่อคัดค้านและขอให้ลงโทษขั้นสูงสุด

“พฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายพวกไซโคพาธ (Psychopath) ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์มาก เราต้องไม่ลืมว่าจุดเริ่มต้นของโรคอย่าง HIV หรือโรคระบาดอื่น ๆ มักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติกับสัตว์แบบนี้ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นอย่างมาก”

ทางโครงการอนุรักษ์เสือโคร่งสหยาดรีได้ออกประกาศเตือนประชาชนว่า การครอบครอง จัดหา ขาย หรือล่าสัตว์ป่าและนกป่า ถือเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าปี 1972

อ้างอิง : www.newindianexpress.com

 

