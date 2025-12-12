พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี
สื่อสาธารณะสวีเดน (SVT) รายงานคดีอาชญากรรมในครอบครัว ศาลแขวงเมืองลุนด์ แคว้นสโกเนอ มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2025 ให้จำคุกชายวัยประมาณ 50 ปี เป็นเวลา 12 ปี ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศลูกเลี้ยงของตนเองอย่างต่อเนื่องยาวนาน สื่อบางสำนักรายงานข่าว เหยื่อเป็นชาวไทย ลูกติดของแม่ย้ายไปแต่งงานใหม่กับชายสวีเดน
7 ปีแห่งฝันร้าย ตามรายงานระบุว่า พ่อเลี้ยงรายนี้ก่อเหตุข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศลูกเลี้ยงรวมแล้วมากกว่า 200 ครั้ง (อัยการสั่งฟ้อง 241 กระทง) เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ผู้เสียหายมีอายุเพียง 12-13 ปี และดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลานานถึง 7 ปี.
ผู้เสียหายให้การว่าตนไม่ได้ถูกใช้กำลังบังคับขู่เข็ญในทันที แต่ถูกกระทำผ่านกระบวนการบงการและชักจูง (Grooming) รวมถึงการใช้อำนาจกดดันทางจิตใจเพื่อให้ยอมมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก กระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายในบ้านทำให้เหยื่อตกอยู่ในสภาวะจำยอม ยากที่จะหลุดพ้นจากวงจรความรุนแรง
แม้จำเลยจะให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักมั่นคง มีไฟล์เสียงบันทึกที่เกี่ยวข้องกับจำเลย ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในคดี นอกเหนือจากคำให้การของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายตัดสินใจรวบรวมความกล้าเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นก้าวที่ยากลำบากที่สุดสำหรับเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว
บทลงโทษ จำคุกและชดใช้ค่าเสียหาย 1.9 ล้าน ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 12 ปี ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราในลักษณะร้ายแรง (Aggravated rape). พร้อมทั้งสั่งให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นเงินจำนวน 1.9 ล้านโครนสวีเดน (SEK) หรือคิดเป็นเงินไทยราว 6 ล้านบาท เพื่อชดเชยความเสียหายทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างยาวนาน.
ทั้งนี้ ตามกฎหมายสวีเดน จำเลยยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้ภายใน 3 สัปดาห์
อ้างอิง : sverigesradio
